¿Cómo realizar la solicitud de excedencia laboral?

El proceso de solicitud de excedencia laboral dependerá del tipo de excedencia que se esté pidiendo. Además del proceso, también variarán los requisitos.

Los requisitos para pedir una excedencia también difieren según el tipo de excedencia que se haya solicitado, el tiempo que lleve el trabajador en la empresa y el tipo de funciones que desempeñe (funcionario, empresa pública o empresa privada).

En este punto, nos vamos a centrar en el proceso de solicitud de una excedencia voluntaria ya que la forzosa es sencilla: la empresa no puede negarse a conceder la excedencia.

Así pues, para la excedencia voluntaria, sea del tipo que sea, siempre será obligatorio pedir la excedencia por escrito a la empresa.

En el escrito se indicarán las fechas exactas entre las que se quiere disfrutar de la excedencia. Como se ha dicho no es necesario indicar el motivo, a no ser que sea por cuidado familiar. Aunque no existe un plazo de preaviso obligatorio, es aconsejable dar un plazo lógico y suficiente para que la empresa estudie la solicitud, se organice y pueda contestar a la petición.

Una vez recibida la solicitud, la empresa tiene que contestar por escrito, aprobando o denegando la petición.

El trabajador no puede dejar de prestar servicios hasta que no tenga una respuesta firme del empresario. Es decir, no puede dejar de trabajar con solo informarle de la excedencia, sino es necesario la espera de una respuesta por parte del empresario.

En general, las empresas liquidan al trabajador por las vacaciones pendientes, las horas extraordinarias, u otras cantidades que tenga derecho el trabajador, por si finalmente el trabajador no volviese a la empresa.

Las excedencias, en efecto, son ausencias muy comunes pero que a la vez generan dudas y polémicas. Como empresa debes poder encontrar la manera de tener una organización del trabajo eficiente y productiva.