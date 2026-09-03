La evaluación del desempeño es una de las prácticas de RRHH más importantes. En efecto, las evaluaciones de rendimiento conforman uno de los diferentes tipos de reunión para la buena gestión de personas . Analizar los resultados y el rendimiento de los trabajadores de tu empresa permitirá entender mejor la situación del equipo y el desarrollo de la actividad económica.

La evaluación de desempeño de los trabajadores de una organización, permite conocer su trabajo y sus resultados, en relación con sus responsabilidades laborales.

Realizar de manera frecuente una evaluación del desempeño va más allá de evaluar los resultados obtenidos por los trabajadores de una manera cuantitativa. El objetivo principal del sistema de evaluación de desempeño, es el permitir dejar de lado todas las tareas cotidianas para centrarse en los principales logros de un empleado así como los obstáculos de los últimos meses o semanas.

¿Qué es una evaluación del desempeño?

¿Qué es una evaluación del desempeño?

Un sistema de evaluación de desempeño que recomendamos realizar por lo menos cada trimestre, permite comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos individuales de cada empleado.

Se trata de comprender en qué objetivos han excedido las expectativas y en cuáles han encontrado dificultades a la hora de la ejecución.

Saber en qué consiste la evaluación de desempeño es esencial para tomar otra perspectiva respecto a las tareas cotidianas del trabajador en cuestión y del equipo. Gracias a ella, el manager o colaborador individual emplearán tiempo para conocer los resultados de sus proyectos y les ayudará a descubrir cómo gestionar mejor su rendimiento.

El objetivo principal de la empresa realizando este proceso es conseguir información básica y necesaria para tomar decisiones de manera correcta y acertada y mejora de la experiencia empleado .

¿Cuáles son los aspectos de una evaluación del desempeño?

Hay diferentes ejemplos prácticos de las evaluaciones del desempeño, pero todos los modelos se puede resumir en los 4 criterios de evaluación de desempeño laboral:

Tema Aspectos a considerar Estado de ánimo y bienestar ¿Cómo se siente actualmente? ¿Qué le ayudaría a sentirse mejor en la empresa? ¿Equilibrio vida personal/profesional? Relación con la empresa Relación con el equipo Identificación con la misión y valores de la empresa Evaluación de objetivos Puesta en marcha de los proyectos Dificultades encontradas Colaboración con otros equipos Comparación de resultados con los objetivos iniciales Próximos objetivos y desarrollo Reflexión sobre aptitudes y actitudes a potenciar Organización del trabajo Acciones para el bienestar y desarrollo futuro

Para realizar una buena evaluación del desempeño es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:

Información personal

Estado de ánimo

Objetivos del trimestre

El empleado y los valores de la empresa

Plan de desarrollo

Feedbacks para el manager

Guía sobre la evaluación del desempeño profesional Descargar la plantilla gratis

¿Cómo funciona una buena evaluación del desempeño?

Este proceso se trata de un proceso de carácter sistemático en el cual no hay lugar a la improvisación. Por tanto, se deben fijar previamente todos y cada uno de los pasos que se van a seguir durante la evaluación y tener una plantilla de evaluación del desempeño para una buena gestión de la reunión.

Define los aspectos a evaluar en un empleado

En primer lugar es importante definir cuáles son las tareas, competencias u objetivos que habrá que evaluar para cada puesto de trabajo y para el equipo.

Los principales indicadores para la evaluación podrían ser:

El cumplimiento de los objetivos establecidos.

Adaptación y fortaleza de las estrategias.

Orientación de los recursos.

Estrategias de las organizaciones y planes de desarrollo.

Análisis de los avances logrados a través de actividades y procesos.

Obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes.

Escoge el modelo a seguir en tu evaluación del desempeño

Hay diferentes metodologías y tipos de evaluación de desempeño, estos dependen del puesto profesional que se esté evaluando, podemos usar más bien una u otra.

Veamos una evaluación de desempeño con ejemplos:

Autoevaluación: el trabajador evalúa su puesto de trabajo, su desempeño y a la empresa.

Evaluación por iguales: l os trabajadores que ocupan un mismo cargo o están en un mismo nivel, evalúan a la organización, al desempeño conjunto, y su contribución.

Evaluación hacía arriba: en este caso, las personas del equipo evalúan a los managers que gestionan ese equipo.

Evaluación hacía abajo: los managers evalúan de manera individual a cada persona de su equipo.

Evaluación de los clientes: externos a la organización, de los que con ella trabajan, etc.

Evaluación 360º : se trata de un método que integra todas las evaluaciones anteriormente descritas. De este modo, se analiza la visión total de todas las personas involucradas en la actividad empresarial.

Hay que tener en cuenta que a pesar de la metodología que vayas a desarrollar en tu empresa para hacer las evaluaciones de desempeño, es esencial tener en cuenta otras variables del trabajador en cuestión: flexibilidad horaria , teletrabajo , entre otras.

¿Cómo aplicar una evaluación de desempeño en tu empresa?

Saber cómo se hace una evaluación de desempeño no es tarea fácil. Es esencial que el departamento de RRHH defina muy bien el calendario de evaluación del desempeño de tu empresa y también la manera en que se va a desarrollar este proceso.

Una vez sepas los puntos que vas a desarrollar en la evaluación, te recomendamos estos 3 sencillos pasos para que la evaluación sea eficiente y los resultados sirvan para el futuro.

Programa la reunión con los trabajadores de tu equipo

Para realizar una buena evaluación de rendimiento es necesario que todas las personas tengan muy claros los objetivos de la misma y preparen muy bien de antemano toda la información necesaria. Esto permitirá encontrar soluciones o alternativas para conseguir los objetivos y potenciar el desempeño laboral .

La idea es que con suficiente antelación, invites a la persona en cuestión a completar la evaluación. Será esencial preparar la reunión y analizar bien las aptitudes y competencias que han sido desarrolladas durante el trimestre.

Seguimiento y análisis de los resultados de la evaluación

Después de haber hablado sobre el rendimiento del trabajador y su función dentro del equipo y sobre todo, después de haberle escuchado activamente, es el momento de establecer planes de futuro para el próximo período, el trabajador se debe sentir parte del equipo y comprometido con los objetivos y los cambios a realizar para conseguir nuevos retos.

Sólo estableciendo metas comunes y concretas de las dos partes se podrá mejorar en el desempeño.

Si el desempeño individual coincide y supera a los objetivos fijados, habrá que alentar a los trabajadores y proponer nuevos retos para que los trabajadores sigan por ese camino.

Por el contrario, si estos no alcanzan los objetivos que se habían establecido a nivel individual y para el equipo, no hay que buscar culpables, pero sí detectar los problemas, necesidades y los factores que fallan para corregirlos y lograr lo propuesto. La importancia de recibir y dar feedback continuo es clave para gestionar la performance del equipo en los diferentes proyectos.

Muchas veces, las evaluaciones de rendimiento dan lugar a situaciones de underperformance, cuando una persona no logra sus objetivos durante un tiempo seguido.

Esta situación o tener que proceder a un offboarding por no llegar a la exigencia de la empresa, son algunos temas delicados del management que hay que aprender a gestionar para la eficiencia de un equipo.

Considera los beneficios de la evaluación del desempeño

Conseguirás retener más a tus empleados así como mejorar sus próximos resultados, aumentar la productividad y la calidad de vida de tus empleados así como mejorar las relaciones entre superiores y empleados.

En efecto, realizar reuniones con tus equipos es esencial para mejorar las condiciones de trabajo de tus trabajadores. Una buena evaluación de desempeño laboral, por ejemplo, va a permitir que tus trabajadores trabajen mejor los objetivos que tienen y se sientan más comprometidos con la actividad de la empresa.

A continuación, te mostramos una lista con los beneficios de la aplicación de la evaluación del desempeño:

Retroalimentación Identificación del talento Desarrollo profesional Planificación de sucesión Mejora de desempeño Motivación y compromiso Comunicación efectiva Toma de decisiones basada en datos

Son momentos para que tu equipo de trabajo también sepa cómo hacer una autoevaluación del desempeño laboral y descubra qué puntos necesita mejorar y qué puntos necesita seguir trabajando.

Saber cómo retener talento con beneficios para empleados es una de las prioridades para los responsables de RRHH. El salario emocional es importante y por lo tanto, entender bien cómo funcionan tus trabajadores va a permitir crear planes de acción mucho más efectivos.

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