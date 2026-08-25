El contrato 520 es el que formaliza una relación laboral de prácticas a jornada parcial. Para que puedas conocerlo en profundidad, en este artículo te detallamos todas las características de esta modalidad. Haremos referencia a los derechos del trabajador en prácticas, al salario y a su duración.

Ten en cuenta que las relaciones laborales especiales engloban relaciones laborales de un colectivo (empleados de hogar, discapacitados en centros especiales de empleo, etc.) pero no los diferentes tipos de contrato.

¿Qué es el contrato 520? ¿Cuál es su duración? ¿Tiene período de prórroga? ¿Y el período de prueba? En el artículo de hoy, te explicamos todo lo necesario sobre el contrato 520.

¿Qué es el contrato 520 de prácticas?

¿Qué es el contrato 520 de prácticas?

El contrato 520 va dirigido a las personas que tienen previamente una titulación o formación determinada, por lo que se llama también comúnmente como contrato en prácticas. El objetivo del contrato 520 es que puedan acceder a un puesto de trabajo para el que se han preparado desde su centro académico. Por lo tanto, este contrato demuestra el compendio de conocimientos teóricos y prácticos que han recibido, a la vez que adquieren experiencia laboral.

Este modelo de contrato 520 es el que utilizan mayoritariamente los jóvenes que acaban de obtener su titulación. Aunque es importante mencionar que, el contrato en prácticas y un becario no son lo mismo. Es decir, los becarios NO tienen relación laboral (no hay contrato) sino que tienen un convenio de colaboración con la empresa y el centro de estudios.

Por lo general, encuentran su primer empleo y demuestran los conocimientos adquiridos durante la formación. También es importante destacar que el contrato 520 no tiene restricción de edad, siempre y cuando se cumplan sus requisitos en cuanto a la posesión de titulación específica y el tiempo transcurrido desde que obtuvo el título.

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¿Cuál es la duración del contrato 520?

La duración mínima del contrato 520 de prácticas es de 6 meses y máxima de 2 años es de la anterior regulación. Con la entrada en vigor de la reforma laboral la duración mínima es de 6 meses y la máxima de 1 año.

Cuando este período haya finalizado, se entenderá que el contrato ha llegado a su fin. En consecuencia, la relación laboral acordada en el contrato 520 se habrá extinguido, sin indemnización a incluir en el finiquito según lo establecido en la letra c) del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuáles son los deberes de la empresa con el contrato 520?

La empresa deberá asignar al trabajador/a un puesto de trabajo que le permita conseguir la práctica profesional adecuada a su nivel de estudios.

La categoría profesional y las funciones del puesto deberán adecuarse a la titulación obtenida, aunque no es necesario que la relación sea absoluta. Además, la empresa deberá solicitar al trabajador/a la fotocopia del título que da derecho a celebrar el contrato de trabajo.

¿Cuál es el salario del trabajador con un contrato 520?

El trabajador con el contrato 520 tiene una serie de derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores que la empresa está obligada a respetar. En 2022, se efectuaron una serie de modificaciones respecto a la regulación de los contratos formativos, introducidas con la Reforma Laboral, por lo que es importante disponer de la información actualizada sobre estos puntos.

El salario que percibirá el trabajador con un contrato 520 será el fijado en el convenio para esta modalidad de contratación, para el grupo y nivel profesional correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso podrá ser una cantidad menor al salario mínimo interprofesional , que para 2025 tiene que ser de 1.184 al mes. De cualquier manera, el salario de un trabajador en prácticas no podrá ser inferior al mínimo establecido para el contrato para la formación en alternancia.

¿Qué título es válido para formalizar un contrato 520?

El empleado en prácticas ha de tener titulación universitaria (grado o máster, principalmente) o un título de Formación Profesional, grado medio o superior. De igual modo, es válido cualquier certificado de profesionalidad que se considere equivalente.

Sin embargo, ha de concertarse dentro de los tres años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios (cinco años si se concierta con una persona con discapacidad). Por otro lado, no podrá suscribirse con empleados que hayan obtenido experiencia profesional o realizado actividades formativas en la misma empresa, por un tiempo superior a 3 meses. Tampoco se podrá contratar a un trabajador en la misma o distinta empresa por un tiempo superior al máximo previsto en virtud de la misma titulación.

¿Cuál es la prórroga y periodo de prueba del contrato 520?

Se establece un periodo de prueba en el que cualquiera de las partes puede rescindir el contrato 520 sin que medie preaviso. El período de prueba será de 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. Las prórrogas ene ste tipo de contratos están permitidas, siempre que el contrato inicial sea inferior a 1 año y no superen el tiempo máximo permitido.

Hay que saber que el convenio colectivo podrá determinar los puestos, grupos profesionales o niveles en los que se podrán realizar los contratos formativos.

En resumen, el contrato 520 es una opción efectiva para las organizaciones que necesitan adaptarse a variaciones estacionales o picos de demanda sin comprometer la estabilidad laboral de sus empleados. Este tipo de contrato permite a las empresas gestionar sus recursos humanos de manera flexible, asegurando al mismo tiempo que se respeten los derechos y se proporcionen las garantías adecuadas a los trabajadores. En PayFit, estamos aquí para ayudarte a implementar y gestionar estos contratos de manera eficiente, asegurando que tu empresa pueda aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el contrato 520, manteniendo el cumplimiento con la legislación laboral vigente.

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