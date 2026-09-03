Si hace más de tres años nos hubiesen dicho que en 2020 estaríamos como estuvimos, ninguno de nosotros lo habríamos imaginado. Analizando un poco el contexto laboral actual, podemos afirmar que la manera en la que trabajamos y en la que se estructuran las empresas ha evolucionado más estos últimos años que en la década anterior.

Es decir, aunque la digitalización siempre ha formado parte de nuestro día a día. Hemos podido percibir que las PYMES son y han sido las más reticentes a empezar a digitalizar sus procesos, así como a teletrabajar. Sin embargo, estos últimos años han supuesto un antes y un después en temas de digitalización. Básicamente, o te digitalizas o desapareces.

Estos últimos años han traído muchos cambios en el mundo laboral, nuevos conceptos que han permitido hacer frente a la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir: restricciones, leyes laborales, como los ERTEs y los EREs, teletrabajo y más.

El teletrabajo sigue siendo el protagonista más de tres años después de la pandemia, y nosotros te traemos los mejores consejos para que puedas teletrabajar este último 2024.

¿Qué es el teletrabajo?

¿Qué es el teletrabajo?

Que el teletrabajo sea posible y eficaz está más que demostrado después de estos últimos años. En otras palabras, el trabajar desde casa el 20% de las horas laborables mejora la conciliación laboral y familiar, la productividad y la sostenibilidad.

La dificultad surge cuando no permitimos que los trabajadores elijan cómo organizar su propia jornada laboral y establecemos días obligatorios para teletrabajar o para trabajar en la oficina. Esto puede causar varios inconvenientes.

Es claro que no todos pueden teletrabajar. Existen profesiones que, debido a su naturaleza o a las funciones que desempeñan, no pueden adaptarse al teletrabajo. No obstante, si nuestro objetivo es contener la propagación del coronavirus, el teletrabajo debería ser la opción preferente hasta que las cosas puedan volver a la normalidad.

Afortunadamente, la nueva legislación sobre el teletrabajo asegura los derechos de los trabajadores como si estuvieran en el lugar de trabajo físico. Sin embargo, más allá de las obligaciones que tenga tu empresa, es importante considerar ciertos aspectos que podrán mejorar el ambiente laboral.

¿Cuáles son las nuevas modalidades de teletrabajo?

Durante los años 2020 y 2021 se establecieron las bases del teletrabajo, dado que numerosas empresas ya contaban con una estructura preparada para facilitar esta modalidad. Se espera que durante el 2025 el teletrabajo se siga considerando una práctica habitual en todas las empresas.

Las modalidades de teletrabajo que se contemplan para este año son:

Trabajo en casa: El trabajo se realiza desde la casa o domicilio del empleado.

Trabajo en coworkings: El trabajo se realiza en una oficina habilitada por la empresa distinta a la oficina central.

Trabajo flexible: El trabajo se realiza algunos días en la oficina y otros en el domicilio.

Work from Anywhere: El trabajo se realiza desde dónde se quiera trabajar, oficina, domicilio, coworking, otra ciudad...

Por ello, una vez hayas elegido qué tipo de teletrabajo vas a implementar en tu empresa, es esencial que tengas en cuenta que a pesar de las muchísimas ventajas que esto supone para tus trabajadores, existen algunas desventajas que tu departamento de RRHH deberá gestionar, por eso, compartimos contigo los siguientes consejos.

Guía para implementar el teletrabajo con éxito Descárgate la plantilla

¿Qué consejos existen para teletrabajar en 2025?

Como ya veníamos diciendo en nuestro artículo sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, el uso de las tecnologías ha supuesto un antes y un después en la forma que trabajamos hoy en día. Videollamadas, herramientas digitales… son muchas de las facilidades que tenemos hoy en día a la hora de trabajar, y que nos hacen sentirnos conectados con nuestro equipo pese a no estar en la misma oficina.

A continuación te explicamos las mejores claves y consejos para teletrabajar de forma eficiente, segura y responsable.

1. La comunicación es esencial

Si queremos teletrabajar de forma eficiente, la comunicación debe ser básica. Para ello, contamos con diferentes herramientas digitales dentro del mercado

Mantente conectado: Sentirse integrado dentro de un grupo es imprescindible para la cohesión y conexión con nuestros compañeros. Aquí las herramientas digitales juegan un papel clave para estar al tanto de lo que va ocurriendo y socializar con nuestros compañeros. Socializar es clave y aporta al fullfillment de los empleados.

Limita las redes sociales: Estar mirando Instagram durante la jornada laboral es improductivo. Cuando se teletrabaja puedes sentirte solo, y eso incita a conectarte a redes sociales y distraerse puede ser fácil. Silencia las notificaciones de tus RRSS y busca otras maneras de conectar con tus compañeros.

2. Organiza, planifica y ejecuta

La comunicación no lo es todo, también tenemos que gestionar de alguna manera el flujo de trabajo. Organizar, planificar y ejecutar. En ese orden. Hay herramientas de gestión de proyectos como las Google Apps, un conjunto de aplicaciones en la nube que te permiten trabajar y mantener tus proyectos de forma ordenada, estableciendo prioridades.

Organiza tu propio espacio de trabajo: elige cuál va a ser tu lugar de trabajo e intenta trabajar siempre desde ahí.

Planifica las tareas y ordénalas según prioridad para que sea lo más cómodo posible.

Planifica tu día: el punto clave es que planifiques cómo va a ser tu jornada. Lleva una lista de tareas y ponte recordatorios para no perder tiempo pensando en qué hacer.

Ejecuta y cumple con los horarios: Fíjate una hora de comienzo y una de final y cíñete a ellas, te va a venir genial para no trabajar más horas de las que te tocan.

3. No hay que olvidarse de la creatividad

La creatividad es esencial en todo tipo de trabajos. Y si teletrabajamos es más complicado tener la inspiración para conseguirla. Ser creativos durante el teletrabajo es algo positivo, ya que mitiga la poca socialización al no ir a la oficina por parte de los empleados que no trabajan presencialmente.

Si quieres ser más creativo a la hora de teletrabajar, ten en cuenta estos consejos:

Sal de tu zona de confort: Trabajar desde tu habitación puede resultar atractivo. Sin embargo no es lo más recomendable en temas de creatividad. Si vives en la Ciudad Condal, busca los mejores sitios para teletrabajar en Barcelona y verás como la inspiración viene sola.

Para de vez en cuando: Descansa. Es necesario incluso cuando teletrabajas. Tómate una pausa, siéntate en el sofá y disfruta de la conciliación familiar que el teletrabajo te ofrece.

Haz como si fueras a la oficina: Prepárate para el día de trabajo. Date una ducha y ponte ropa limpia para empezar la jornada, como si fueses a la oficina.

Acostumbrarse a teletrabajar puede llegar a ser complicado. No lo vamos a conseguir de un día para otro. Debemos tener eso en cuenta y, en definitiva, hay que ser positivos y sacar lo bueno de cada circunstancia.

Seamos sinceros. Hace unos años nadie se planteaba la situación que vivimos hoy en día. El teletrabajo no estaba en boca de nadie y trabajar desde casa era un sueño muy lejano para muchos de nosotros. El cambio ha costado, sin embargo ha venido para quedarse.

En conclusión, el teletrabajo, que empezó como una necesidad durante la pandemia, ha demostrado ser una modalidad de trabajo viable y eficiente. A medida que nos adentramos en 2025, es fundamental que las empresas continúen adaptándose a esta forma de operar, no solo para mantener la competitividad, sino también para ofrecer a sus empleados flexibilidad y una mejor calidad de vida. El futuro del trabajo ha evolucionado, y el teletrabajo es ahora un componente esencial de este nuevo paradigma laboral.

💻 ¿Quieres descubrir cómo nuestra plataforma puede transformar la gestión de nóminas y recursos humanos en tu empresa? Solicita una demostración gratuita y conoce a fondo, nuestra plataforma.