A medida que avanzamos en 2025, la jornada laboral de 4 días o la reducción de jornada laboral a 37,5h están a la orden del día. Cada vez más empresas están considerando la jornada de 4 días como una estrategia viable para mejorar el equilibrio vida-trabajo.

La clave de todo esto es la flexibilidad laboral . Los nuevos tiempos significan nuevas modalidades de trabajo, y la jornada laboral de 4 días, se trata de un tema que como empresarios y expertos en RRHH , vamos a tenerlo muy presente en los próximos años.

En el siguiente artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la jornada laboral de 4 días; en que consiste la jornada laboral de 4 días, los orígenes de la jornada laboral que tenemos a día de hoy, los retos que implica y así como los modelos de implementación .

¿Por qué la jornada laboral de 4 días en vez de 5 días?

¿Por qué la jornada laboral de 4 días en vez de 5 días?

¿Desde hace cuánto que trabajamos 5 días a la semana? Durante 1900, a raíz de diferentes protestas, huelgas y manifestaciones por parte de sindicatos alrededor del mundo, se empezó a implantar una jornada laboral de 5 días a la semana en vez de 6 días.

A partir de entonces se empezó a trabajar de lunes a viernes en la mayoría de países occidentales. Hace poco más de 100 años que se implantó la jornada laboral de 5 días, por lo que si lo ponemos en perspectiva, es algo relativamente nuevo. Sin embargo, ha llovido mucho desde entonces, y el debate hoy en día se centra en si se debería descansar 3 días a la semana en vez de 2.

¿Es la jornada laboral de 4 días uno de los tipos de jornada laboral ?

¿Cuál es el origen de la jornada laboral de 4 días?

La jornada laboral de 4 días a la semana no es algo nuevo. En 2008, el gobierno del estado estadounidense de Utah implementó la jornada laboral de 4 días a la semana para sus funcionarios con el objetivo de ahorrar gastos en electricidad, agua y derivados.

Sin embargo, a raíz de una legislación, el estado de Utah volvió a la jornada laboral de 5 días en 2011 sin haber tenido resultados claros. A lo largo de la última década han habido varias empresas que han decidido probar un modelo de trabajo de 4 días semanales , pero sin tener una legislación que lo regule, es difícil sacar conclusiones.

Sin ir más lejos, una de las mayores barreras a la hora de implantar una jornada laboral de 4 días es la ley. Esta no deja implantar una jornada laboral de 4 días en la mayoría de países, y para poder conseguirlo, hay veces que es necesario acogerse a ciertos vacíos legales.

Hay un gran número de empresas que han probado una jornada laboral de 4 días, sin embargo han sido solamente pruebas piloto.

En resumidas cuentas, la jornada laboral de 4 días da respuesta a la necesidad de adaptarse a los cambios de la sociedad : la gente busca más flexibilidad a la hora de trabajar. Ya sea mediante el teletrabajo, una jornada laboral de 4 días o cualquier medida que ayude a la conciliación laboral.

¿Cuáles son las ventajas de implementar una jornada laboral de 4 días?

Vivimos en una época de cambios constantes. Esta última década nos estamos enfrentando a retos laborales mayúsculos como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional , el registro retributivo obligatorio, los ERTES , medidas para garantizar la igualdad de género, la digitalización de procesos mecánicos...

Y todo esto mientras las empresas se intentan comprometer de manera responsable con el medioambiente y la sociedad. Estos desafíos necesitan acciones que marquen la diferencia. Y la jornada laboral de 4 días podría ser la respuesta.

¿Qué tiene que ver el medioambiente?

Al implementar una jornada laboral de 4 días vamos a ayudar al medioambiente y a reducir nuestra huella de carbono . Vamos a utilizar menos electricidad, a generar menos residuos y a utilizar menos el transporte hacia nuestro lugar de trabajo. En resumen, vamos a echar una mano muy necesaria al medio ambiente.

Las diferentes empresas o estudios que han probado una jornada laboral de 4 días han arrojado resultados muy positivos en ahorro de electricidad y recursos. Por ejemplo:

Microsoft Japón ahorró un 23% en electricidad implementando una jornada laboral de 4 días.

Según un estudio realizado por Enviromentalleader, implementando una jornada laboral de 4 días se reducirían las emisiones hasta un 20%.

Estamos en una época donde es necesario tomar acción ya. No existen segundas oportunidades cuando se trata de cambio climático, y creemos que implementar una jornada laboral de 4 días a largo plazo podría suponer un respiro para el planeta y una forma de contrarrestar el cambio climático.

¿Sería una opción ideal para evitar el estrés?

La jornada laboral de 4 días en España , ya no se trata de una mera utopía, como hemos mencionado anteriormente existen precedentes de diferentes empresas en la que la jornada de 4 días es una realidad. Vivimos en un mundo hiperconectado donde la productividad es el leitmotif de nuestra realidad, trabajamos mucho y descansamos poco. Cada vez, hay más señales que no están alertando del ritmo frenético de las jornadas laborales actuales.

Por lo tanto trabajar 4 días a la semana , se está convirtiendo en una de las soluciones más factibles, al mismo tiempo, como empresarios es una solución muy óptima para crear un employer branding efectivo, por y para las personas, donde el bienestar del empleado es el epicentro de los objetivos empresariales.

¿Cuáles son las desventajas de implementar la jornada laboral de 4 días?

No todo es un camino de rosas. Nos guste o no, la jornada laboral de 4 días aún es algo lejano, podríamos considerarlo un experimento en su fase más temprana.

Por otra parte, la jornada laboral de 4 días tiene ciertos inconvenientes que pueden afectar de manera negativa a la productividad y competitividad de las empresas.

Prácticamente podemos contar con los dedos de la mano las empresas con jornada de 4 días que han probado un modelo de jornada laboral de 4 días. Eso no nos da precedentes a largo plazo sobre si la productividad se mantendría estable o por el contrario se reduciría.

Es necesario probar la jornada laboral de 4 días de forma continuada, a lo largo de un amplio periodo de tiempo y con empresas de todos los sectores. Solo así podremos obtener resultados fiables más allá de los pocos experimentos que se han hecho hasta ahora.

Es importante que señalemos, que se trata de una tendencia que está cambiando debido a que cada vez más empresas se están uniendo a la jornada laboral de 4 días a la semana.

¿Existe conflicto entre la jornada laboral de 4 días y el teletrabajo?

El teletrabajo y la jornada laboral de 4 días tienen el mismo objetivo para los trabajadores: tener una mejor conciliación laboral, reducir el estrés y, en definitiva, crear un ambiente de trabajo más sano que favorezca la salud del trabajador y la productividad en el trabajo. Por eso te recomendamos estas claves y consejos para teletrabajar para trabajar eficientemente.

Y muchos responsables de RRHH se preguntan: ¿vale la pena volver a cambiar un modelo de trabajo como es la jornada laboral de 4 días si acabamos de implantar una política de trabajo flexible?

La respuesta será esa que mejore al máximo el bienestar de tus empleados y que permita una buena gestión de personas . Y quizás entonces la pregunta es , ¿puede convivir una jornada laboral de 4 días junto a modelos de teletrabajo híbridos o Work From Anywhere? Teóricamente sí.

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Tanto el teletrabajo como la jornada laboral de 4 días son medidas para mejorar la conciliación laboral y la felicidad del trabajador, por lo que si juntamos estas dos medidas, potenciaremos la conciliación laboral de los trabajadores. Puede ser parte de su salario emocional.

Creemos que son dos medidas que pueden convivir juntas. Sin embargo, antes de valorar una jornada laboral de 4 días recomendamos empezar por un modelo de Work From Anywhere donde sean los empleados los que deciden donde trabajar: en la oficina, un café o convertirse en nómadas digitales alrededor del mundo.

Una vez este modelo se haya asentado, creemos que es prudente empezar a plantear modelos de jornada laboral de 4 días, no sin antes tener en cuenta las características y sector de la empresa y contar con asesoramiento laboral personalizado.

La semana laboral de 4 días no debe ser una prioridad si tus trabajadores no están contentos. Antes de proponer ese tipo de medidas debemos mirar por la satisfacción de nuestros empleados en el trabajo y ver si están felices con sus condiciones laborales. Es lo más básico y el pilar fundamental para otras medidas.

¿Qué ayudas hay para implantar la jornada laboral de 4 días?

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asignó 9,6 millones de euros para que empresas de hasta 250 empleados puedan implementar la jornada laboral de 4 días a la semana. La vigencia de estas ayudas se prevé para un periodo de dos años, siendo así beneficiarias diversas empresas que se animen a respaldar esta iniciativa.

El importe máximo de la ayuda por la implementación de la jornada laboral de 4 días, será de 200.000 euros . La variación del importe recibido en la ayuda es proporcional al tamaño de la empresa.

Tipos de ayudas según el tamaño de la empresa:

Empresas pequeñas, hasta 10 empleados: 90% del gasto de personal

Empresas medianas, entre 11 y 52 empleados: 80% del gasto de personal

Empresas grandes, entre 53 y 249 empleados: 75% del gasto de personal

Existen ciertas condiciones que las empresas tienen que cumplir para poder optar a este tipo de ayudas para la implementación de la jornada laboral de 4 días en España.

Condiciones para poder optar a las ayudas por jornada laboral de 4 días:

Mantenimiento del salario íntegro de los empleados

Aplicar una reducción de las horas de trabajo en un 10%

No superar un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros anuales

En PayFit sabemos que el trabajo flexible, el teletrabajo, los beneficios sociales, o las encuestas para saber la satisfacción de los empleados son algunas de las medidas que demuestran que una empresa se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. Por eso decidimos apostar fuerte por nuestro modelo Work From Anywhere.

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¿Estás pensando en implementar una jornada de 4 días? ¿O quizás necesitas saber más sobre la posible reducción de jornada laboral que puede implementarse en 2025? ¡No te preocupes!

💻 Desde PayFit queremos que este sea el menor de tus problemas, por ello; te ofrecemos a solicitar una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales.