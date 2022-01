Hoy en día, los trabajadores buscan que las condiciones de trabajo sean lo más favorables posible. De hecho, una de las acciones que se realizan desde los departamentos de RRHH para retener el talento es cumplir con las condiciones que se establecen en el contrato de trabajo.

De hecho, no cumplir las condiciones de trabajo puede resultar en una fuga de cerebros en tu empresa, pero también en sanciones. Ahora bien, eso no significa que no puedas realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

¿Qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo? ¿Cómo comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo? ¿Qué consecuencias puede tener una modificación sustancial de condiciones de trabajo? PayFit te lo cuenta.

¿Qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo?

Una vez sabemos lo que son las condiciones de trabajo, hay que entender qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Entonces, ¿que se considera por modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Pues aquella o aquellas medidas implementadas por la empresa, de manera unilateral, siempre que tenga una causa que lo justifique que modifica de manera permanente las condiciones laborales del trabajador siempre respetando los derechos mínimos recogidos en su contrato laboral y su convenio colectivo.

Aun así, la empresa siempre está obligada a seguir el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge el procedimiento que se debe seguir para poder realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

No existe una lista regulada por la ley con todas las materias afectadas por la modificación sustancial de condiciones de trabajo, sin embargo, las materias que se recogen en el Estatuto son las siguientes: