Hoy en día, los trabajadores buscan que las condiciones de trabajo sean lo más favorables posible. De hecho, una de las acciones que se realizan desde los departamentos de RRHH para retener el talento es cumplir con las condiciones que se establecen en el contrato de trabajo.

Por lo tanto, no cumplir las condiciones de trabajo puede resultar en una fuga de cerebros en tu empresa, pero también implica sanciones en caso de no realizarlo adecuadamente. Ahora bien, eso no significa que no puedas realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

¿Qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo? ¿Cómo comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo? ¿Qué consecuencias puede tener una modificación sustancial de condiciones de trabajo? En este artículo trataremos sobre todas las cuestiones para una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para que así los empresarios y departamentos de RRHH podréis guiar a vuestros trabajadores.

¿Qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo?

¿Qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo?

Una vez sabemos lo que son las condiciones de trabajo , hay que entender qué es una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Entonces, ¿que se considera por modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Pues aquella o aquellas medidas implementadas por la empresa, de manera unilateral, siempre que tenga una causa que lo justifique que modifica de manera permanente las condiciones laborales del trabajador siempre respetando los derechos mínimos recogidos en su contrato laboral y su convenio colectivo.

Aun así, la empresa siempre está obligada a seguir el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores , donde se recoge el procedimiento que se debe seguir para poder realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, no existe una lista regulada por la ley con todas las materias afectadas por la modificación sustancial de condiciones de trabajo, sin embargo, las materias que se recogen en el Estatuto son las siguientes:

Jornada laboral.

Horario laboral y distribución del tiempo de trabajo.

Régimen de trabajo a turnos.

Salario y plan de remuneración

Sistema de trabajo y rendimiento.

Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional.

💡 ¿Sabías qué? Si el empresario decide de forma unilateral la modificación de las condiciones de trabajo del empleado sin justificación, el empleado podrá recurrir a la justicia al verse modificadas sus condiciones de trabajo de forma sustancial. Consecuentemente y según el caso, la empresa no puede proceder a la suspensión de empleo y sueldo o a la amonestación.

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¿Cómo comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo?

El procedimiento de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo varía en función de si la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es individual o colectiva.

Es decir, comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo es esencial para mantener una relación laboral transparente y justa. A continuación, te explicamos la modificación sustancial de estas condiciones según su carácter.

¿Qué es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual?

Se considera de carácter individual la modificación de condiciones de trabajo que afecta a un solo trabajador o a un número de trabajadores inferior a los umbrales que dan paso a las modificaciones colectivas.

Cuando se procede a la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual se requiere una notificación escrita del empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.

A pesar de que no existe un modelo - carta de modificación sustancial de las condiciones de trabajo; si que es obligatorio que en la notificación se incluya expresamente la condición que quedará afectada por la modificación, así como el alcance de las modificaciones y las causas que fundamentan la decisión.

¿Qué es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo?

Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días , afecte a un número mínimo de diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores, del 10% de los trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores, o de treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

En este caso, tampoco existe un modelo de comunicación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Sin embargo, el procedimiento de comunicación en estos casos es un poco distinto.

El procedimiento de comunicación es el siguiente:

Período de consultas con los representantes legales de los trabajadores en el que se hablará de si hay posibilidad de cambiar, evitar o reducir los efectos de las medidas que cambien las condiciones e informar al máximo de los trabajadores.

Una vez pasado este período, la empresa podrá comunicar por escrito la decisión de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo con 15 días de antelación.

¿Qué consecuencias puede tener una modificación sustancial de condiciones de trabajo?

Las consecuencias de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo pueden ser diversas. Para empezar, si es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin preaviso, el trabajador tiene derecho a impugnar la modificación impuesta por la empresa.

De hecho, impugnar la modificación impuesta por la empresa es uno de los temas más polémicos en el ámbito laboral. Por ello, un asesor laboral siempre recomendará interponer el modelo de la demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo desde la notificación de esta. De todas maneras, el plazo para presentar la demanda es de 20 días hábiles desde que se recibe la notificación.

Otra consecuencia tras recibir un modelo de comunicación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo es que el trabajador decida rescindir el contrato de trabajo . Esto no se consideraría como un despido por modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Por regla general, un trabajador tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses si la decisión de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cumple los requisitos para poder aprobarlo.

El tema de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo ha conllevado a un gran debate entre los diferentes tribunales de justicia, por lo que disponemos de una gran variedad de jurisprudencia. Por esa razón, es esencial poder contar con un asesor laboral de confianza y con una plataforma digital que ayuda a automatizar tareas laborales más mecánicas para poder dedicarte a esas más complejas. ¡PayFit te puede ayudar a llevar todos estos papeleos de una manera más cómoda y sencilla!

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