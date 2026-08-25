La inserción laboral de los jóvenes es un tema que preocupa a la economía española. Al finalizar los estudios superiores, la mayoría de jóvenes buscan un contrato de trabajo, pero no cualquier tipo de contrato.

Los jóvenes aspiran a unas condiciones laborales buenas de acorde con lo que han estudiado y un salario que recompense su esfuerzo y preparación.

Sin embargo, la realidad es que muchos jóvenes tienen que empezar a trabajar con un contrato en prácticas y el salario, deja de ser una prioridad.

¿Cuál es el salario de un contrato en prácticas? ¿Cómo ha sido la evolución del contrato en prácticas y el salario? PayFit te lo explica todo sobre el salario de un contrato en prácticas.

¿Cuál es el salario de un contrato en prácticas?

¿Cuál es el salario de un contrato en prácticas?

Exponemos a continuación una de las preguntas más relevantes sobre el contrato en prácticas: el salario.

El salario del contrato en prácticas se fija en los convenios colectivos, pero la regla de oro para estos tipos de contrato de trabajo es que el salario mínimo de un contrato en prácticas no podrá ser inferior al 60% del salario bruto de la categoría del convenio durante el primer año y no podrá ser inferior al 75% durante el segundo año.

Imagínate que el salario bruto es de 20.000€ anuales. Para calcular el salario de un contrato en prácticas en esta misma categoría, deberemos hacer lo siguiente:

0,6 x 20.000€ = 11.000€ / 12 = 1000€ brutos mensuales.

En líneas generales, el salario base de un contrato en prácticas sería el SMI en caso de que el convenio colectivo no indicara otra cosa. A esta cantidad se le sumarían los complementos que marque el convenio y las pagas extras que correspondan, en caso de que se prorrateen.

¡Atención! No hay que confundir el contrato en prácticas con las prácticas curriculares y las prácticas extracurriculares, que no requieren compensación económica por parte de la empresa.

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¿Cómo ha sido la evolución del contrato en prácticas y el salario?

A continuación analizaremos la evolución en el salario del contrato en prácticas. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que el salario de contrato en prácticas a media jornada será inferior al de jornada completa y también que el contrato en prácticas y el salario mínimo interprofesional van muy ligados.

Contrato en prácticas salario 2018

Como hemos comentado, el líquido a percibir no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. En 2018, el SMI se situaba en 735,9€ mensuales por el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre.

Eso quiere decir que el contrato de prácticas (pero también el contrato de trabajo indefinido o el contrato de trabajo temporal) no podía pagarse con un salario inferior al estipulado por el mínimo interprofesional.

Contrato en prácticas salario 2019

La remuneración que aparece en el recibo de salarios vendrá especificada en el convenio colectivo utilizado para la ocasión.

El salario mínimo interprofesional 2019 en España se situaba en los 900 euros desde la entrada en vigor el 28 de diciembre del 2018 del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijaba el salario mínimo interprofesional para 2019.

Por esta razón, se pagaba 900€ para los trabajadores con un contrato en prácticas por salario mínimo.

Contrato en prácticas salario 2021

Actualmente, el salario mínimo interprofesional en 2021 es de 950 €. Esto implica que el salario del contrato de prácticas a jornada completa en 2021 será como mínimo de 950 €, sin pagas extra prorrateadas.

En definitiva, el salario mínimo que reciben los jóvenes que tienen un contrato en prácticas tiene que ser un salario digno para facilitar la inserción laboral de este colectivo sin experiencia profesional.

¿Sabías qué? Los jóvenes se consideran un colectivo social desfavorecido por lo que hace el mundo laboral y por esta razón, las empresas reciben ayudas a la contratación o bonificaciones para que puedan ofrecer puestos de trabajo a este colectivo.

El mercado laboral entre los jóvenes es precario. De hecho, el paro juvenil (menores de 25 años) en 2021 se situaba sobre el 39,7%.

Como empresa es necesario que ayudes a los jóvenes a incorporarse al mundo laboral. Se trata de talentos muy preparados con un enorme conocimiento digital. Y la digitalización, ha demostrado ser una asignatura obligatoria para todas las empresas.

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