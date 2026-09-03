¿Sabías que, si se mantienen las condiciones actuales, serían necesarios 100 años para que todas las personas ,independientemente del género biológico, vivan de forma igualitaria? Esta es la conclusión a la que ha llegado el estudio de Global Gender Gap Report realizado por el Foro Económico Mundial.

Esa fue una de las razones por las cuales el pasado 18 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. A pesar de que queda mucho camino por recorrer, hemos avanzado en reducir la desigualdad de género en España. El Gobierno ha impulsado varias medidas para que las empresas sepan cómo impulsar la igualdad de género en tu empresa. Entre estas medidas urgentes encontramos: la regulación de la igualdad salarial, la obligación a las empresas a registrar sus planes de igualdad y la reducción de la brecha digital entre mujeres y hombres.

¿Cómo la digitalización lucha contra la desigualdad de género? ¿En qué sentido el conocimiento digital genera más oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son las 4 herramientas digitales para disminuir la desigualdad de género? En este artículo hablamos de cómo la tecnología y el uso de herramientas digitales pueden ayudarte a reducir la desigualdad de género en el trabajo.

¿Cómo la digitalización lucha contra la desigualdad de género?

¿Cómo la digitalización lucha contra la desigualdad de género?

La brecha digital entre hombres y mujeres es una realidad. Pero por contradictorio que parezca, la tecnología ayuda a disminuir la desigualdad de género en el ámbito laboral. En estos momentos es importante aprovechar las oportunidades de la tecnología para poder reducir la desigualdad de género en la sociedad y en el ámbito laboral.

¿Por qué el conocimiento digital acorta la brecha salarial?

Hasta el día de hoy, los hombres siguen teniendo los sueldos más altos y ocupan más puestos en la cúpula directiva que las mujeres. Pero este es un hecho que va a ir desapareciendo poco a poco en el futuro ya que cada vez se necesitan más nativos digitales para ocupar posiciones de gestión y liderazgo, las cuales pueden estar desempeñadas perfectamente por mujeres. Las nuevas generaciones han crecido con el uso de la tecnología sin discriminación, ya que esta forma parte de nuestro día a día. Entonces…¿cómo reducir la desigualdad de género?

El acceso a la tecnología por igual en hombres y mujeres hace que las posiciones que hace unos años solo se cubrían por los hombres, hoy en día puedan cubrirse en igualdad de condiciones tanto por hombres como por mujeres.

Es más, hoy en día, carreras universitarias donde tradicionalmente estaban dominadas por hombres, como por ejemplo las ingenierías, están siendo pobladas poco a poco por mujeres. Y por si eso fuera poco, España presenta el porcentaje más alto de científicas e ingenieras con un 49% del total.

¿En qué casos la tecnología digital fomenta la conciliación?

Detectamos la atribución de los roles de género como una de las causas de la desigualdad de género. Desde pequeños, se suele asociar a la mujer con la familia y el hogar y al hombre con el trabajo y la consecución de recursos para mantener a la familia. Esto aleja a las mujeres del trabajo, sobretodo en momentos concretos cómo puede ser la maternidad.

La tecnología, y el incremento del teletrabajo en el contexto actual, hace posible que se pueda conciliar la vida personal y laboral. Por tanto, se elimina la gran traba que padece la mujer para el desarrollo de su carrera profesional, que es la maternidad.

De hecho, una de las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar algunas de estas causas de desigualdad es la que regula el permiso por nacimiento y cuidado de menor por parte igualitaria entre los padres.

A partir del 1 de enero de 2021 se igualará, por primera vez, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores que podrán disfrutar de 16 semanas de prestación, convirtiendo a nuestro país en uno de los más avanzados de nuestro entorno en cuanto a la equiparación de este permiso como ocurre en países como Suecia, Islandia o Dinamarca.

Guía de alternativas a la gestoría tradicional Descargar la plantilla gratis

¿En qué sentido el conocimiento digital genera más oportunidades de trabajo?

Algunos aspectos del sistema educativo que perpetúan esas creencias sobre los roles masculino y femenino hacen que las mujeres acceden en menor medida a estudios relativos a tecnología. Por ejemplo, únicamente el 15% de estudiantes de ingeniería son mujeres. Esto se debe principalmente a las creencias sobre roles masculinos, más asociadas al trabajo técnico.

Aun así, el dominio de las competencias digitales viene dado desde prácticamente el día 0 en las nuevas generaciones. De hecho, la importancia de tener conocimientos digitales importará cada vez más y dado el contexto en la sociedad actual, mujeres y hombres, partimos del mismo punto. Consecuentemente, las mujeres cada vez accedemos a más número de oportunidades en el mercado laboral.

¿En qué porcentaje la tecnología fomenta el crecimiento económico?

El emprendimiento siempre ha ido ligado a la tecnología e innovación. Este impulsa la economía y el empleo de un país. En nuestro artículo sobre el emprendimiento en tiempos de crisis , hablamos de la brecha digital entre hombres y mujeres como una de las razones por las que las mujeres no emprenden tanto y consecuentemente las tasas de emprendimiento en España son más bajas.

Descartar prácticamente el 50% de la población es un error que hay que remediar para impulsar aún más el emprendimiento español y consecuentemente, el crecimiento económico. En España, por ejemplo, el PIB sería un 15% superior si no existiera la desigualdad de género en las oportunidades laborales.

💡 ¿Sabías qué? De acuerdo con el Observatorio del Emprendimiento Innovador Femenino, creado por Women Startup Community en colaboración con la Universidad de Málaga, una de cada cinco startups en España está encabezada por una mujer. Este hecho es tan significativo como el encontrado en los datos de inscripción al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), donde en el año 2023, nueve de cada diez nuevos inscritos fueron mujeres.

¿Cuáles son las 4 herramientas digitales para disminuir la desigualdad de género?

La desigualdad de género ocurre en diferentes ámbitos de nuestro día a día, incluído el laboral. Reducir la desigualdad de género en el trabajo es una buena manera de empezar a combatir la brecha de género, ya que las desigualdades pueden ser más detectables y como empresa, puedes poner solución de manera transparente y visible.

Vemos cómo la tecnología no solo sirve para disminuir la desigualdad de mujeres y hombres sino que también sirve para que las empresas utilicen herramientas para incluir una perspectiva de igualdad e inclusividad acorde con la ley de igualdad realizando: planes de igualdad, informes y gráficos, procesos de selección sin sesgos, encuestas internas para conocer mejor la situación...

Queremos compartir contigo 4 herramientas esenciales que pueden contribuir a reducir la desigualdad laboral en tu empresa y, sobre todo, a ayudar a tener una mayor visibilidad sobre la situación laboral de mujeres y hombres. Sin olvidarnos también de otras diversidades. Con el uso de estas herramientas, podrás, entre otras cosas, desarrollar las acciones convenientes para reducir la desigualdad laboral entre hombres y mujeres.

CultureAmp es una plataforma que conecta empresas con empleados mediante encuestas y estudios, enfocándose en reforzar la cultura corporativa. Ofrece un kit de inicio gratuito que incluye encuestas basadas en investigación, análisis avanzados y recursos para promover la igualdad de género y la diversidad. Este kit permite a las empresas segmentar respuestas por demografía, compararlas con estándares del sector y actuar basándose en estos datos para crear entornos laborales más inclusivos.

Welcome To The Jungle (WTTJ) renueva la captación de talento, adaptándose a las nuevas generaciones que valoran ambientes laborales inclusivos y dinámicos, más allá del salario. Publicar ofertas en WTTJ no solo refleja los valores de una empresa, sino que atrae a candidatos comprometidos con la diversidad e igualdad, dado el enfoque de la plataforma en el empleo juvenil de calidad.

PayFit simplifica la gestión de RRHH automatizando tareas como nóminas y Seguros Sociales , liberando tiempo para enfocarse en la cultura empresarial y el bienestar de los empleados. Además, la plataforma facilita la creación de informes y gráficos para analizar la situación laboral, permitiendo comparaciones por género en distintos aspectos como salarios y cargos directivos. Esto es crucial para elaborar planes de igualdad , especialmente tras la Ley de Igualdad Retributiva.

LeverJobs es una empresa que optimiza los procesos de reclutamiento mediante un software que gestiona las candidaturas de forma analítica, supervisa el progreso y ofrece servicios personalizados para cada cliente. Más que una herramienta de contratación, Lever actúa como un mentor para los líderes de RRHH y talento, enfatizando la importancia de una cultura inclusiva. Esta no solo resuelve problemas de diversidad, sino que también es crucial para el éxito empresarial.

En conclusión, las herramientas digitales desempeñan un papel crucial en la reducción de la desigualdad de género en el ámbito laboral. Al proporcionar soluciones que automatizan procesos y promueven decisiones basadas en datos objetivos, estas tecnologías facilitan la creación de entornos más equitativos. Además, al fomentar la transparencia y el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y capacitación, las herramientas digitales no solo mejoran la diversidad e inclusión , sino que también potencian la innovación y el crecimiento en las organizaciones. Sin duda…¡invertir en estas tecnologías es un paso esencial hacia la construcción de un futuro laboral más justo y diverso!

Desde PayFit queremos inspirar a esas empresas para que puedan analizar la situación de igualdad en su empresa gracias a la tecnología y poder, de esta manera, realizar las acciones pertinentes para luchar contra esta causa.

💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y descubre todas las funcionalidades de PayFit.