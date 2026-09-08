Qué es el salario emocional y cómo te beneficia

La palabra salario suena bien, ¿verdad? Y seguro que cuando hablamos de salario a todos nos viene a la cabeza un concepto económico. Pero hay que saber que no es el único.

Una de las misiones que tienen los departamentos de RRHH es tratar de retener el talento. Con las necesidades actuales de los empleados, cada vez es más difícil mantener la motivación de los trabajadores. Y es por eso que ha salido un nuevo tipo de ganancia que poder ofrecer a los empleados para mejorar su bienestar y calidad de vida: el salario emocional.

Junto con el salario económico y al salario en especie, el salario emocional es una de las herramientas que las empresas pueden ofrecer para mejorar la implicación y el grado de compromiso de sus trabajadores. Y es que es una realidad que cuando un empleado se siente a gusto con su trabajo, es menor la probabilidad de que decida ir a buscar la motivación en otro proyecto.

Qué es el salario emocional

El salario emocional son aquellas retribuciones no económicas que el trabajador recibe por parte de una empresa que tiene como objetivo incentivar de manera positiva el ambiente de trabajo, incrementar la productividad, satisfacer las necesidades personales de los trabajadores o bien mejorar la calidad de vida de éstos.

Este concepto se empezó a utilizar a principios del siglo pero se ha empezado a aplicar a raíz de la última crisis económica. Y es que cuando surgen crisis, hay que buscar alternativas para poder ofrecer a tus empleados la mejor experiencia de trabajo posible.

La importancia del salario emocional

La gestión del talento y de las nuevas generaciones ha resultado ser una asignatura obligatoria para los departamentos de RRHH, especialmente en este contexto de incertidumbre.

El salario emocional juega un rol fundamental en la gestión del personal de las empresas, y aún más entre las generaciones más jóvenes y en efecto, las que se incorporan en el mercado laboral.

Las nuevas generaciones, sin renunciar a recibir el sueldo económico más alto posible, buscan ser recompensados con otro tipo de retribución que les ayude a conciliar su vida profesional y familiar. Cada vez hay más gente que elige una empresa para trabajar por factores que van mucho más allá del salario económico.

Ofrecer un salario emocional te va a permitir posicionarte mejor como marca empleadora, retener el talento en tu empresa y atraer de nuevo, generar un ambiente de trabajo ideal y garantizar la conciliación laboral a todo tu equipo.

Beneficios de ofrecer un salario emocional

Entrando un poco más en detalle, las ventajas para la empresa que incluye la retribución emocional en sus políticas retributivas son:

Nivel de rotación de personal bajo: poca gente que viene y se marcha de la empresa porque se sienten a gusto en dónde trabajan.

Reducción de gastos en relación con la selección, formación y administración del personal : no se emplea tanto tiempo en selección de nuevos empleados

Niveles bajos de absentismo: ¡a tus empleados les encantará venir a trabajar!

Empleados satisfechos: son empleados con elevados índices de productividad y competitividad

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5 ejemplos de salario emocional

En este artículo te damos algunos ejemplos que puedes incluir en tu política retributiva y que se consideran parte del salario emocional.

1. Buen ambiente de trabajo

El buen ambiente laboral se crea con las personas que componen los diferentes departamentos. Lo que sí que es cierto es que si la empresa tiene unos valores sólidos es más fácil que las personas se desarrollen en el trabajo en línea con estos.

No se escogen los factores externos que pueden influir en el ambiente laboral pero lo que puede hacer la empresa es transmitir los valores bases de la organización y actuar con rapidez con algunas conductas que pueden generar conflictos en la empresa.

2. Política flexible de trabajo

Con la pandemia del covid-19 nos hemos dado cuenta que es necesario tener flexibilidad a la hora de trabajar. Cuando hablamos de una política de trabajo flexible nos referimos a horarios y a localización.

Poder contar con una política de trabajo 100% flexible, como en Payfit hicimos con el “Work from Anywhere” es algo que aporta grandes beneficios sociales, especialmente en el contexto actual. Dar a los empleados la oportunidad de elegir cómo y cuándo trabajar resulta en un mayor compromiso por parte de los empleados con la empresa y en un aumento de la motivación considerable.

3. Espacios limpios, para el descanso y para el ocio

¡Cómo en casa! Así es como deberían sentirse los trabajadores cuando trabajan en la oficina. Poder contar con un punto de descanso en la oficina al margen del espacio de trabajo y con uno para tener un poco más de ocio puede ayudar a los trabajadores a coger fuerzas para trabajar.

Una mesa de ping-pong, una terraza donde poder coger un poco de vitamina D y un sofá donde poder tomarse un café son aciertos seguros para crear un espacio de trabajo agradable más allá de las horas laborales.

4. Oportunidades de promoción interna

Si algo caracteriza a las nuevas generaciones es que no se contentan con disponer buenas condiciones en el trabajo y un buen salario económico. Los trabajadores de las empresas quieren desarrollarse profesionalmente y asumir mayores responsabilidades.

Si la empresa favorece el crecimiento interno de los trabajadores, con un plan de carrera detallado para cada departamento teniendo en cuenta los diferentes perfiles que constituyen el equipo de trabajo, la empresa será capaz de retener a talento y hacer crecer el negocio.

5. Medidas de conciliación laboral

Ofrecer café, fruta o snacks en la oficina es otra medida de conciliación laboral. Los trabajadores pasan 8 horas al día en la oficina y es normal que esperen poder recargar las pilas de alguna manera.

Ya sabes lo que dicen, cuerpo sano mente sana y esa es la intención ofreciendo estos beneficios alimentarios en la oficina.

En definitiva, el bienestar de los trabajadores viene definido por el salario económico: el salario base, el cómputo total de los complementos salariales y los no salariales, como por ejemplo el salario en especie. Y finalmente, por el salario emocional; ese plus que hace que los trabajadores mejoren la calidad de vida y la conciliación laboral.