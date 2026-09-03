Los recursos humanos en las empresas han evolucionado de manera considerable en los últimos años. Por un lado, las tecnologías han puesto en las manos de los responsables del departamento herramientas que han cambiado la manera de realizar las tareas de trabajo.

Por otro lado, nuevos conceptos han aparecido y no es de extrañar que muchas veces se nos haga difícil estar al día de las tendencias de RRHH. Una de las prácticas más importantes de los recursos humanos es la gestión de equipos o lo que se conoce también como el management, un término que ha cobrado especial importancia este último año.

Como ya sabes, los cambios organizativos en las empresas no han sido pocos y han surgido nuevos conceptos que hay que tener en cuenta si quieres que el management en tu empresa se adapte de una manera eficiente al nuevo contexto de trabajo presente en el día de hoy.

En el artículo de hoy te ofrecemos un diccionario sobre el management en el que incluímos todos los conceptos que debes conocer para saber cómo ser un buen jefe y realizar una buena gestión de tus equipos de trabajo. Estos conceptos forman parte de los 10 mandamientos del management que todo manager debería conocer.

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A

Auto-evaluación: La autoevaluación es el método mediante el cual una persona se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o actividad, o La autoevaluación es el método mediante el cual una persona se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación determinada.

Acuerdo del teletrabajo: La nueva ley del teletrabajo La nueva ley del teletrabajo informa que aquellos trabajadores que vayan a trabajar en modalidad de teletrabajo tendrán que firmar un acuerdo con la empresa.Este acuerdo deberá realizarse La nueva ley del teletrabajo informa que aquellos trabajadores que vayan a trabajar en modalidad de teletrabajo tendrán que firmar un acuerdo con la empresa. Este acuerdo deberá realizarse por escrito y podrá incorporarse al contrato inicial e incluye aspectos como el material de trabajo, los horarios, gastos profesionales, lugar de trabajo, duración del acuerdo, dificultades técnicas o protección de datos personales.

B

Bonus: Cantidad de dinero que se concede como suplemento de un pago principal a modo de incentivo por la consecución de unos objetivos. Trabajar por objetivos fue una de las primeras técnicas usadas en el Management de las empresas.

Burn-out: El síndrome de El síndrome de Burnout o conocido también como “estar quemado” consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés que surge de la relación con otras personas en un dificultoso clima laboral. Es importante saber gestionar el ambiente laboral para que no se den estos casos entre los trabajadores.

Buddy: Los buddies pueden ser trabajadores voluntarios que actúan como mentor/a para las nuevas incorporaciones del equipo. Se asigna un buddy por mentor en función del periodo de participación así como sus gustos y cualquier otra información personal facilitada para hacer el match perfecto. Usar buddies en tu empresa permite una buena integración del nuevo empleado con el resto del equipo.

C

Carrera profesional: Es el camino que una persona va recorriendo desde que empieza hasta que termina definitivamente de formar parte de la población activa. Un aspecto de vital importancia a lo largo de la vida laboral de un trabajador es la evolución de las metas que va logrando a lo largo del camino profesional.

Cultura de empresa: La cultura de la empresa es el conjunto de valores, formas de actuar, de sentir y de pensar que se comparten entre los miembros de la organización y son los que identifican a la empresa ante los clientes, proveedores y todos los que conocen de su existencia.

Colaborador individual: Es alguien que contribuye en la empresa de forma individual, con un expertise muy específico y que su rol no es la gestión de personas. Gracias a las habilidades técnicas de cada uno de los colaboradores individuales y a los diferentes niveles de competencia que se pueden reunir en un mismo equipo gracias a estos perfiles, la actividad de la empresa logra niveles superiores.

Conciliación laboral: La conciliación laboral significa que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo de su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio y tiempo libre.

D

Digitalización: La digitalización se define como el proceso de transformar procesos analógicos y mecánicos en digitales. El término digitalización, a pesar de ser bastante transparente, se usa para describir el proceso general de las empresas para volverse digitales. La digitalización en términos de management, significa usar herramientas digitales para hacer más eficiente la gestión de equipos.

Desarrollo profesional: El desarrollo profesional se define como el proceso en el que un trabajador se siente satisfecho y feliz con las tareas que desempeña hacia la empresa, y desea continuar creciendo en ella a través de objetivos y metas a corto y a largo plazo. A la hora de desarrollar esta faceta, la organización juega un papel fundamental.

Diversidad laboral: Política de inclusión laboral a aquellos sectores de la sociedad que no suelen tener tantas oportunidades laborales y que se les considera minorías. Se trata de mujeres, personas de distintas razas, edades o preferencias sexuales, entre otros. Gestionar equipos diversos impulsa una generación de propuestas más rica, que a su vez conduce a mayor innovación y creatividad.

E

Encuesta de satisfacción: Una encuesta de satisfacción laboral es una herramienta utilizada por los managers, directivos y departamentos de RRHH, para saber si los empleados se encuentran satisfechos y felices de trabajar en la empresa. Este tipo de encuesta permite tomar mejores decisiones para favorecer aspectos como el clima laboral, la moral de los empleados, su rendimiento y por supuesto, el logro de los objetivos establecidos.

E-meetings: Un e-meeting es cualquier reunión que se realiza de manera online. Los sistemas de reuniones electrónicas proporcionan una plataforma de software para facilitar las reuniones en remoto, lo que permite una mayor participación de los trabajadores que pueden estar geográficamente en lugares diferentes. Este tipo de reuniones se han popularizado considerablemente desde el inicio de la pandemia.

Estrés digital: Se trata del incremento de los niveles de estrés en los individuos a causa de distintos factores relacionados con los medios de comunicación (principalmente el uso de los ordenadores e internet), herramientas digitales, el desarrollo de multitareas (realizar varias actividades que exijan cualquier tipo de esfuerzo o concentración) y sobre todo el uso de las redes sociales.

eNPS (Employee net performance score): Es un indicador que usa el departamento de RRHH que permite medir en qué medida los empleados están dispuestos a recomendar su compañía como un lugar en el que trabajar a amigos o familiares. Esta métrica es esencial para entender el grado de satisfacción de los trabajadores.

F

Feedback: El feedback es una respuesta dada a algún estímulo como forma de evaluarlo. En el ambiente de una empresa, se refiere a las evaluaciones realizadas entre el equipo para tener un proceso de gestión mínimamente organizado sistematizando la forma en que será el feedback de los liderazgos y de los colaboradores.

Formación: La formación hace referencia al proceso educativo. Se identifica también con un conjunto de conocimientos. En este sentido, se suele hablar de formación académica, estudios, cultura o adiestramiento. Un aspecto imprescindible para la carrera profesional de los trabajadores.

G

Gestión de equipos en remoto: Es el procedimiento organizativo que se realiza con integrantes de un mismo equipo de trabajo que tienen un objetivo común pero se encuentran en diferentes situaciones geográficas, bien porque la organización posee varias sedes o bien porque los trabajadores realizan teletrabajo desde sus casas.

Gestión de talento: La gestión del talento humano es un conjunto integrado de procesos de la organización, diseñados por los RRHH para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores que forman parte de una empresa.

H

Hiring manager: En el departamento de recursos humanos, la figura del hiring manager hace referencia al responsable de contratar a un trabajador para cubrir las vacantes de una organización. Una de las partes más importantes del management es la gestión del talento y por ello es esencial el proceso de selección.

I

Inclusión laboral: La inclusión laboral es entonces el proceso de incorporación a la actividad laboral de las personas, donde por su condición o posición, les es difícil su acceso, dejando atrás la discriminación y propiciando equipos mucho más diversos y productivos.

J

Jefe/Jefa: Un jefe o una jefa, también conocido como manager, es un individuo responsable de la dirección de un determinado proyecto, departamento u organización, encargado de la consecución de objetivos determinados y de la organización de un equipo para la misma.

K

Know-how: Palabra inglesa que traducida significa "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que una persona o bien una empresa posee en cuanto a la realización de un tarea específica. Estas capacidades dan valor a la empresa al ir un paso por delante en cuanto al resto del mercado.

L

Liderazgo: Se conoce como liderazgo la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines y objetivos que involucren a personas y grupos en una marco de valores conjuntos.

Ley del Teletrabajo: Es la nueva ley que ha aprobado el Gobierno de España y que regulará el teletrabajo. Desde su entrada en vigor el día 13 de octubre, la ley incluye los aspectos que se deben tener en cuenta por parte de trabajadores y empresarios para que se desarrolle el trabajo con la misma normalidad que si fuese presencial.

Learning by doing: El learning by doing es un método de gestión de equipos de trabajo que se centra en la idea de aprender por medio del 'hacer'. Gracias a este sistema se pueden resolver los problemas de cada organización y de qué manera se trabaja en equipo para ordenar las ideas y alcanzar los fines marcados

M

Manager: Los managers son un sinónimo de lo que en España conocemos como jefe o jefa. Son una figura vital para el éxito de una organización. Son mandos intermedios que se sitúan entre los puestos de alta dirección de una compañía y entre los trabajadores que están involucrados diariamente en las operaciones.

Mentoría: La mentoría es una relación de desarrollo personal cada vez más utilizada en las empresas en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento.

Multitasking: La multitarea (multitasking en inglés) es lo que conocemos como la capacidad humana para realizar más de una tarea o actividad al mismo tiempo. La multitarea presenta algunas ventajas pero más inconvenientes. Es importante gestionar el volumen de trabajo dentro de un equipo para evitar estas situaciones ya que muchos perfiles de trabajadores no están preparados para llevarla a cabo.

Micromanagement: El micromanagement es una forma de gestionar a un equipo de trabajo ejerciendo control excesivo sobre los miembros del equipo y prestando demasiada atención a los detalles del trabajo que realizan. Generalmente, consiste en observar minuciosamente y hacer seguimiento exhaustivo de cada actividad lo que supone insatisfacción por parte de los trabajadores y poca productividad para el equipo.

N

Nómadas digitales: Son aquellas personas que se llevan su trabajo allá donde ellos van, y particularmente se caracterizan por no echar raíces en ninguna parte. Consiguen emplearse a sí mismas o ser empleados por empresas que les permiten desarrollar su trabajo a distancia y de manera mínimamente independiente, tanto que pueden moverse y viajar por el mundo.

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O

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.

Onboarding: Es una práctica que busca acelerar la incorporación de los nuevos empleados de una empresa. El proceso de onboarding consiste en ayudar a estos nuevos talentos a adaptarse y adentrarse al 100% a la cultura empresarial.

Offboarding: El offboarding es el conjunto de procesos relacionados con la salida de un empleado. Es importante que el proceso de decir adiós a un miembro del equipo sea fluido y que se mantenga un buen ambiente tanto para la empresa como para el empleado.

One-to-one: Una reunion 1 a 1 es un encuentro breve y distendido en el que un manager y un trabajador pueden establecer un diálogo sobre las prioridades, objetivos, y proyectos del trabajador en cuestión. Esta reunión da lugar para hablar de temas personales y de la satisfacción en el trabajo, así como otros temas si son necesarios para la eficiencia del trabajo.

P

Performance Review: performance review, conocida en castellano como una evaluación del desempeño, es una evaluación realizada en formato de reunión que permite comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos individuales de cada empleado. Se trata de comprender en qué objetivos han excedido las expectativas y en cuáles han encontrado dificultades a la hora de la ejecución.

Promoción interna: Sistema de selección de personal para cubrir posibles vacantes que no implica la contratación de nuevos empleados sino el ascenso laboral de profesionales que ya forman parte de la propia empresa.

Performance Improvement Plan: Un plan efectivo para mejorar el desempeño es el plan que permite definir unos objetivos concretos y ser transparentes acerca de los cambios que se esperan en términos de aptitud o habilidades sobre un trabajador que durante un determinado tiempo no ha cumplido las metas esperadas.

PayFit: PayFit, es la mejor solución para la generación de nóminas y gestión de los Recursos Humanos de las PYMES en España. PayFit es una herramienta digital que tiene como objetivo automatizar las tareas más automáticas dentro del departamento de RRHH para que éstos puedan dedicarse a lo que realmente importa: las personas y su buena gestión en la empresa.

Q

Quick-win: Acción que requiere poco esfuerzo pero que da un resultado relativamente grande. Esta palabra representa un método de efectividad personal para que muchas empresas empiezan con las acciones que te dan más beneficios para poder notar los resultados lo antes posible.

R

Retribución: Forma de compensación o contraprestación por una actividad previamente prestada. Se trata de un intercambio de un bien o un servicio específico por el cual se hace una compensación o pago en particular. La retribución puede ser económica o no y es una fuente de motivación para todos los trabajadores.

Reuniones: Es la agrupación de dos o más personas que puede responder a objetivos distintos, ya sean laborales o sociales, o incluso ambos.

Rituales: Se conoce como las diferentes prácticas que sirvan para hacer visibles los valores básicos de una organización y la adhesión a esos valores. Los rituales de una empresa van muy ligados a la cultura de la empresa y sirven para vincular a los trabajadores con la empresa.

Roadmap: Un Roadmap, es un plan estratégico de organización de proyectos que tiene por propósito mostrar de manera cronológica los pasos propuestos a seguir para el desarrollo de un proyecto. La hoja de ruta puede incluir duración del proyecto, responsable del proyecto, objetivo del proyecto… entre otras. Y sirve para comunicarse de manera clara y organizada al resto de integrantes de la empresa.

S

Salario emocional: El salario emocional El salario emocional son aquellas retribuciones no económicas que el trabajador recibe por parte de una empresa que tiene como objetivo incentivar de manera positiva el ambiente de trabajo, incrementar la productividad, satisfacer las necesidades personales de los trabajadores o bien mejorar la calidad de vida de éstos.

Shadowing: Actividad de observación en el trabajo o profesional o Shadowing es una técnica muy utilizada en los procesos de incorporación de los nuevos trabajadores en las empresas. Sirve para que un nuevo trabajador aprenda de su equipo algunas maneras de realizar las tareas en su trabajo.

T

Teletrabajo: Se conoce como teletrabajo Se conoce como teletrabajo a la actividad laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo de los quehaceres.

Trabajo presencial: Es aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Trabajo flexible: Una nueva forma de trabajar diferente que valora la flexibilidad y el trabajo como un nuevo concepto que pone la importancia en el trabajo bien hecho, sin prestar atención a programas, oficinas, horarios, vacaciones...

Trabajo en equipo: Trabajo hecho por un grupo de personas, donde todos tienen un objetivo en común.​ Para que se considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta de problemas.

Team building: El team building consiste en un conjunto de actividades para fomentar el trabajo en equipo y la cohesión entre los trabajadores con el objetivo de mejorar la coordinación entre ellos y la relación con la empresa.

U

Underperformance: El bajo rendimiento es una situación en el que el trabajador de un equipo no cumple con los objetivos o con las expectativas esperadas por su posición de trabajo. Esta situación delicada tiene que ser evaluada y gestionada por el manager y la empresa de la mejor manera posible.

V

Valores: Los valores empresariales son el conjunto de principios éticos y profesionales con los que las empresas sustentan sus bases y se comprometen a respetar durante toda su actividad.

Validaciones: Las validaciones de diferentes solicitudes (teletrabajo, ausencias, vacaciones, gastos…) son necesarias para la buena organización del equipo de trabajo. Los managers validan las solicitudes de sus trabajadores para tener una visión global de la situación del trabajo del equipo.

W

Work from Anywhere: “Trabajo desde cualquier lugar” es un formato de trabajo completamente flexible. Una política de trabajo 100% flexible alcanza la máxima productividad del trabajo. A través de esta política, cada uno de los trabajadores es libre de elegir si quiere teletrabajar y desde dónde quiere hacerlo, o si por el contrario prefiere ir a la oficina todos los días.

Ahora que ya tienes claros los nuevos conceptos que son tendencia en el mundo del management, puedes indagar en aquellos que te van a acompañar en tu empresa durante los próximos años.

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