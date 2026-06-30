¿Sabes cuál es la diferencia entre retribución en especie y retribución flexible? La retribución en especie es un beneficio que la empresa ofrece al trabajador aparte de su retribución salarial. Puede consistir en bienes, servicios o productos, como por ejemplo un seguro médico, un coche de empresa o un curso de formación.

La retribución flexible , por su parte, es un sistema que permite a los trabajadores elegir cómo quieren recibir parte de su salario. Los trabajadores pueden optar por recibir parte de su salario en forma de retribución en especie, dentro de un catálogo de bienes y servicios previamente acordados con la empresa.

La principal diferencia entre ambas retribuciones es que la retribución en especie se suma al salario total que recibe el trabajador, mientras que la retribución flexible complementa el salario que se recibe. ¿Quieres saber más sobre la retribución en especie y la retribución flexible? ¡En este artículo de PayFit te lo contamos todo!

¿Qué es la retribución en especie?

¿Qué es la retribución en especie?

La retribución en especie es un tipo de pago que, en lugar de hacerse de forma dineraria, se realiza a través del uso, consumo u obtención de bienes o servicios de forma gratuita o precio reducido.

En España, la retribución en especie está regulada por el Estatuto de los Trabajadores . Según este, la retribución en especie no puede superar el 30 % de las percepciones salariales del trabajador.

Algunos ejemplos de retribución en especie son:

Seguro médico

Ticket restaurante

Cheques guardería

Vehículo de empresa

Teléfono móvil de empresa

Formación

Vacaciones extra

La retribución en especie tiene una serie de ventajas tanto para las empresas como para los trabajadores.

Para las empresas, la retribución en especie puede ser una forma de atraer y retener talento , así como de reducir los costes salariales.

Para los trabajadores, la retribución en especie puede ser una forma de ahorrar en impuestos, ya que la cuantía de la retribución en especie no tributa en el IRPF hasta el límite establecido por ley. Además, la retribución en especie puede ser una forma de obtener bienes o servicios que los trabajadores necesitan o desean, pero que no podrían permitirse con su salario.

No obstante, la retribución en especie también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la retribución en especie puede ser más difícil de gestionar para las empresas, y puede ser difícil para los trabajadores comparar la retribución en especie de diferentes empresas.

Guía de salarios - Ebook Descárgate el ebook gratis

¿Qué retribuciones en especie son más comunes?

Las retribuciones en especie más comunes en España son las siguientes:

Alimentación: el servicio de comedor de empresa es la retribución en especie más habitual. Las empresas suelen ofrecer a sus empleados un servicio de comedor a un precio reducido o incluso gratuito.

Transporte: las empresas también suelen ofrecer a sus empleados un servicio de transporte gratuito o subvencionado. Este servicio puede consistir en un servicio de autobús, metro, tren o coche compartido.

Vivienda: en algunos casos, las empresas ofrecen a sus empleados alojamiento gratuito o subvencionado. Este tipo de retribución es habitual en empresas que operan en zonas rurales o que requieren que sus empleados estén disponibles las 24 horas del día.

Seguro médico: el seguro médico es otra retribución en especie muy habitual. Las empresas suelen ofrecer a sus empleados un seguro médico privado que cubre los gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos.

Formación: las empresas también suelen ofrecer a sus empleados formación gratuita o subvencionada. Esta formación puede ser de carácter profesional o personal.

Otros: otras retribuciones en especie habituales son la ropa de trabajo, los productos tecnológicos, las tarjetas regalo, los descuentos en productos o servicios, etc.

Las empresas ofrecen retribuciones en especie por diversos motivos. Por un lado, pueden ser una forma de atraer y retener talento. Por otro lado, pueden ser una forma de reducir los costes salariales, ya que el valor de las retribuciones en especie no se incluye en la base de cotización a la Seguridad Social.

Y como hemos dicho anteriormente, estos están exentos de tributación de IRPF por lo que tienen ventajas fiscales, siempre y cuando se respeten los límites establecidos:

Transporte: 136,36€ mensuales.

Tarjeta Restaurante: 11€ diarios.

Seguro Médico: 500€ anuales.

💡 ¿Sabías qué? Según un estudio realizado por la consultora Mercer, las retribuciones en especie representan en España un promedio del 14% del total de la remuneración de los empleados. Este porcentaje varía en función del sector y del tamaño de la empresa.

¿Qué es la retribución flexible?

La retribución flexible es un sistema de remuneración, el cual forma parte de los complementos salariales , que permite al empleado destinar parte de su salario bruto al consumo de determinados productos o servicios a un precio inferior al del mercado.

Los productos o servicios que pueden ofrecerse a los empleados dentro de un plan de retribución flexible son muy variados. Por ello, la retribución flexible tiene ventajas tanto para los empleados como para las empresas.

Para los empleados, la retribución flexible les permite:

Ahorrar en impuestos

Recibir beneficios que pueden ser de su interés

Tener más control sobre su salario

Para las empresas, la retribución flexible les permite:

Retener el talento

Mejorar la satisfacción laboral de los empleados

Reducir los costes salariales

💡 ¿Sabías qué? La casa de empresa es una vivienda propiedad o alquilada por la empresa, que se pone a disposición del trabajador como parte de sus beneficios. Puede ser utilizada gratuitamente o a un precio por debajo del mercado, y es habitual en puestos desplazados o en el extranjero.

¿Qué retribuciones flexibles son más comunes?

Las retribuciones flexibles más comunes en España son las siguientes:

Seguro médico y dental: Este es uno de los beneficios más demandados por los empleados, ya que les permite acceder a una atención sanitaria de calidad a un precio más asequible.

Formación: La formación es un beneficio muy valorado por los empleados, ya que les permite desarrollar sus habilidades y conocimientos.

Planes de pensiones: Los planes de pensiones son una forma de ahorrar para la jubilación. Al ofrecerlos a sus empleados, las empresas les ayudan a alcanzar sus objetivos de jubilación.

Tarjetas de transporte: Las tarjetas de transporte permiten a los empleados desplazarse al trabajo de forma más cómoda y económica.

Tickets de comida: Los tickets de comida permiten a los empleados comer fuera de casa sin tener que preocuparse por el coste.

Otros beneficios flexibles que se ofrecen cada vez más a los empleados son los siguientes:

Productos tecnológicos: Las empresas pueden ofrecer a sus empleados productos tecnológicos, como ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas.

Actividades de ocio: Las empresas pueden ofrecer a sus empleados actividades de ocio, como entradas para eventos deportivos o culturales.

La elección de los beneficios flexibles que se ofrecen a los empleados depende de las necesidades y preferencias de la empresa y de sus empleados.

💡 ¿Sabías qué? La retribución flexible es una opción cada vez más popular entre las empresas españolas. Según un estudio de la consultora Deloitte, el 70% de las empresas españolas ofrecen algún tipo de retribución flexible a sus empleados.

Así pues, decimos que la retribución flexible consiste en dar a los trabajadores la posibilidad de sustituir parte de su retribución dineraria por retribuciones en especie , a su elección, entre el conjunto de bienes y servicios que forman parte del Plan de Retribución Flexible (PRF) o plan de compensación flexible que ofrece la empresa.

En definitiva, la diferencia entre retribución en especie y flexible es que la primera se suma al salario total que recibe un trabajador mientras que la segunda complementa el salario que se recibe.

Cuesta más encontrar la diferencia entre la retribución en especie y los beneficios sociales que ofrece la empresa. En este caso retribución en especie ayuda al empleado a sacar más partido a su salario, mientras que los beneficios están más vinculados a la política de Recursos Humanos y a las acciones de employer branding y employer engagement de la organización. Los beneficios sociales junto con el salario emocional son dos de los factores que incrementan más la satisfacción de los empleados.

¿Cómo son los ingresos a cuenta repercutidos de retribución en especie?

Con carácter general, las retribuciones en especie deben valorarse por su valor normal en el mercado . No obstante, en la valoración de determinadas retribuciones del trabajo en especie deben aplicarse algunas normas de valoración.

Al importe de la valoración de la retribución en especie del trabajo se le adicionará el ingreso a cuenta de la retribución en especie que corresponda realizar al pagador de dichas retribuciones, con independencia de que dicho ingreso a cuenta haya sido efectivamente realizado.

La cuantía del ingreso a cuenta será la que resulte de aplicar el porcentaje de retención que corresponda sobre la valoración de la retribución en especie.

En los dos casos siguientes , no procederá adicionar el ingreso a cuenta.

Cuando no exista obligación de efectuar ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo.

Cuando el ingreso a cuenta haya sido repercutido al trabajador.

En definitiva, contabilizar una nómina con retribución en especie en el rendimiento íntegro del trabajo se obtiene mediante la siguiente fórmula :

🔎 Curiosidad Para contabilizar la retribución en especie para un autónomo es necesario que el gasto profesional dedicado en dietas, transporte o seguro médico se emita como una factura.

Finalmente, la retribución en especie en nómina siempre viene desglosada en el apartado de devengos ya que suponen ingresos para el trabajador. Saber cómo interpretar una nómina puede resultar difícil. Especialmente porque hay muchos elementos que pueden variar según la situación laboral concreta de cada trabajador.

Por ello, poder contar con un software de automatización de nóminas como el de PayFit te ayudará a optimizar tiempo en la gestión laboral de tu empresa y a evitar errores a la hora de calcular el sueldo neto con retribución en especie.

💻 Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y descubre todas nuestras funcionalidades . ¡Descubre PayFit!