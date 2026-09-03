En diversas ocasiones, alguno de tus trabajadores se ha encontrado en la situación de solicitar una excedencia voluntaria por diversos motivos. Por ello, la excedencia laboral es uno de los derechos del trabajador a interrumpir su prestación de servicios con su empresa de forma temporal. Es decir, esta interrupción de la relación laboral simboliza una suspensión del contrato. Por está razón, existen varios tipos de excedencias laborales: forzosas, voluntarias y pactadas. Y

¿Qué es una excedencia pactada? ¿Cómo realizar una solicitud de excedencia pactada? En el artículo de hoy, trataremos las excedencias pactadas.

¿Qué es una excedencia pactada?

¿Qué es una excedencia pactada?

Una excedencia pactada se trata de una suspensión del contrato de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador. Pues bien, en este pacto puede venir establecido en el contrato de trabajo o bien puede formalizarse mediante un acuerdo posterior.

La excedencia voluntaria pactada, a diferencia de la excedencia voluntaria por cuidado de los hijos o de un familiar enfermo, tampoco computa a efectos de antigüedad, cotizaciones o prestaciones sociales y la reinserción en la empresa sólo está garantizada en caso de existir una vacante de igual o similar categoría.

Hay que clarificar que el término “excedencia pactada compensada” (muy común en los resultados de búsqueda relacionados con las excedencias) no es correcto por las siguientes razones:

Una excedencia, por regla general, no se compensa. Durante la excedencia no se cobra el sueldo. Puedes dedicarte a otra cosa, por lo que cobrarías de este salario activo y por otro lado cobrarías si solicitas el paro por el trabajo que has dejado. Hay que tener en cuenta que, una vez que finalice el tiempo de excedencia, termina también el derecho a cobrar la prestación correspondiente. Las excedencias, sean del tipo de excedencias que sean, siempre serán pactadas ya que una vez el trabajador informa de la excedencia pactada, el empresario tiene que aceptarla por lo que se realiza un pacto conforme esa excedencia va a iniciar.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

¿Cuáles son las características de la excedencia pactada?

La excedencia pactada se caracteriza por su flexibilidad en términos de duración, siendo esta determinada por acuerdo entre ambas partes involucradas. Además, otras condiciones relevantes, tales como la reserva del puesto de trabajo, el derecho al reingreso automático, el plazo de preaviso y la percepción de remuneración durante su transcurso, son también objeto de negociación entre el empleado y el empleador.

Es importante destacar que, durante todo el período de esta excedencia laboral, el tiempo no se contabiliza a efectos de cotización en la Seguridad Social, lo que implica que no se realizarán aportes ni se generarán derechos asociados a la seguridad social durante ese lapso. Este tipo de acuerdo brinda flexibilidad a ambas partes para adaptar las condiciones a sus necesidades específicas, estableciendo así un marco más personalizado en el ámbito laboral.

💡¿Sabías que…? En Francia, las excedencias pactadas, conocidas como "congés sabbatiques", ofrecen una peculiaridad interesante: no sólo están destinadas a motivos personales o profesionales, sino que también pueden utilizarse para realizar proyectos personales como viajar, estudiar o involucrarse en actividades voluntarias.

¿Cómo realizar una solicitud de excedencia pactada?

A pesar de que no existe un modelo único de carta de solicitud de excedencia. Si es recomendable comunicar esta noticia por escrito e indicar una serie de datos. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la excedencia pactada, en derecho laboral, se solicita con 15 días de anticipación. Y como cualquier otra excedencia, el empresario no puede negarse.

A continuación, te exponemos los datos que debe facilitar una carta de solicitud de excedencia:

Los datos de identificación del trabajador.

Los datos de la empresa.

La fecha de inicio del contrato del trabajador y su antigüedad.

Condiciones de trabajo.

La fecha de comienzo y de final de la excedencia.

La fecha de la reincorporación al puesto de empleo.

El convenio al que se acoge.

Cálculo de los días de vacaciones pendientes y paga extra.

Las firmas de ambas partes.

En conclusión, las excedencias pactadas representan una herramienta fundamental en el ámbito laboral, brindando a los trabajadores la oportunidad de tomar un tiempo fuera de sus responsabilidades laborales sin poner en riesgo su relación contractual con el empleador, siempre que se haya pactado. Este acuerdo mutuo entre ambas partes permite la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas circunstancias de la vida de los empleados, ya sea para emprender nuevos proyectos, atender asuntos personales o simplemente descansar y recargar energías.

Contar con un asesoramiento laboral te permitirá poder gestionar la organización del trabajo de manera efectiva en tu empresa y por ello, nació PayFit con la intención de que tu departamento de RRHH pueda dedicarse en cuerpo y alma a la gestión del talento.

💻 ¿Quieres conocer las funcionalidades que ofrece PayFit? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y ¡Únete a la transformación digital de tu empresa!