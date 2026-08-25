Es imprescindible saber calcular una nómina. El “líquido a percibir” es uno de los conceptos más importantes de las nóminas, y el que más interesa a los trabajadores. De hecho, se trata de la cantidad exacta de dinero que la empresa ingresa en la cuenta bancaria del trabajador a final de mes, de ahí que se lo denomine “a percibir”.

Entender el concepto del líquido a percibir es clave para distinguir el sueldo neto del sueldo bruto y evitar errores de gestión de nóminas que podrían traer consecuencias negativas para la contabilidad de la empresa.

¿Qué significa líquido a percibir? ¿Cómo se calcula el líquido a percibir? ¿Qué es lo que tiene que pagar el empresario? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el líquido a percibir. ¡Seréis unos expertos!

¿Qué es el líquido a percibir?

¿Qué es el líquido a percibir?

El líquido a percibir, también conocido como líquido total a percibir o importe líquido es el sueldo neto del trabajador y por lo tanto la cantidad del ingreso que realice la empresa a su cuenta bancaria.

De esta manera, cuando hablamos de calcular el líquido a percibir, nos estamos refiriendo a calcular el sueldo neto del trabajador.

La fórmula para el cálculo de esta cantidad es el siguiente:

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Por un lado, el total devengado, o los devengos, son todos aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes ya sean salariales o no salariales. Por otro lado, las deducciones en la nómina son la parte que resta a los devengos salariales. Incluye los pagos a la Seguridad Social, las deducciones IRPF que recibe la Agencia Tributaria por adelantado, los anticipos y el salario en especie.

En consecuencia, y realizando la resta de los devengos y las deducciones obtendremos el líquido a percibir.

¿Cómo se calcula el líquido a percibir?

Para calcular el líquido a percibir primero hay que saber cómo interpretar una nómina. Calcular el líquido total a percibir resulta ser una operación muy sencilla si previamente se han realizado correctamente las sumas en los apartados anteriores:

los devengos

las deducciones

Se trata de una resta sencilla. Aún así para una mejor absorción, te dejamos con un ejemplo práctico en el siguiente apartado:

🧮 Ejemplo práctico sobre líquido a percibir Imaginemos que Claudia, administrativa en PayFit, cuenta con un contrato indefinido y su salario anual bruto asciende a 35.000€. Claudia no está casada y no tiene hijos, además recibe 12 pagas al año. Por lo tanto, para cuál será su sueldo neto mensual. En primer lugar, desglosaremos sus devengos y deducciones: 1️⃣ Devengos mensuales = 35.000 € / 12 = 2.916,67 € 2️⃣ Deducciones 2️⃣.1️⃣. Deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Deducción IRPF = Devengos mensuales x Tasa de IRPF Deducción IRPF = 2.916,67 € x 18,2% = 530,83 € 2️⃣.2️⃣. Deducción de la Seguridad Social Deducción Seguridad Social = Devengos mensuales x Tasa de Seguridad Social = Deducción Seguridad Social = 2.916,67 € x 6,3% = 183,67 € Posteriormente, calcularemos el sueldo neto mensual restando las deducciones de los devengos: Sueldo neto mensual = Devengos mensuales - (Deducción IRPF + Deducción Seguridad Social) Sueldo neto mensual = 2.916,67 € - (530,83 € + 183,67 €) = 2.202,17 € Por lo tanto, el sueldo neto mensual de Claudia sería de 2.202,17 €.

💡 ¿Sabías qué? Muchos trabajadores creen que el importe del Salario Minimo Interprofesional (SMI) es en neto y que por lo tanto el líquido a percibir no puede ser inferior al SMI. Es un error, ya que el SMI es un importe bruto al que hay que aplicar las deducciones para obtener el SMI líquido a percibir. Recuerda que, el SMI para 2025 es de 1.184€ en 14 pagas o 1.381,33€ en 12 pagas.

¿Cuáles son los principios de gestión del salario líquido?

Para entender mejor el concepto del salario líquido a percibir, su significado como su tratamiento en nómina, hacemos hincapié en tres principios importantes.

La diferencia entre salario líquido y salario bruto

En una nómina, líquido a percibir es sinónimo de salario neto. ¿Sabes cuál es la diferencia con el salario bruto? Pues bien, el sueldo bruto es el salario contractual que percibe el empleado de parte de la empresa, antes de pagar las cotizaciones sociales o el IRPF. Aparece en el primer apartado de la nómina, ya que a partir de este importe original se van a hacer una serie de deducciones y cálculos de cotizaciones.

Fecha de pago del líquido a percibir

El líquido a percibir es el importe que se transfiere al trabajador por su trabajo realizado. Según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores cada trabajador tiene derecho a recibir su remuneración, especificando que «la liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres».

Una empresa puede realizar el pago en una fecha elegida libremente, ¡pero ojo! Los trabajadores tendrán que tener en sus cuentas el importe del líquido total a percibir en un periodo de tiempo que no puede exceder de un mes.

Un programa para hacer nóminas, la clave para calcular el líquido a percibir

La clave para realizar un buen cálculo del líquido total a percibir es haber computado correctamente las deducciones, especialmente las cotizaciones a la Seguridad y tributaciones del IRPF.

Si te preguntas cómo hacer una nómina sin errores te recomendamos utilizar un programa para hacer nóminas. Estos programas automatizan la generación de nóminas con la retención que se debe aplicar en cada caso. Ademas, generan el recibo SEPA del pago de la nomina automáticamente.

Por ello, desde PayFit queremos ayudar a disminuir todos los posibles dolores de cabeza relacionados con la gestión de nómina. A continuación, te dejamos con las funcionalidades principales que puede hacer PayFit por tu empresa.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de nóminas? 1) Genera las nóminas de todos tus empleados Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social

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Acceso y visibilidad de todos los documentos en un único espacio: informes personalizados, nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

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