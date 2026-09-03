Empezar a trabajar es una de las decisiones más importantes que hay que tomar en la vida. Sin embargo, es aún más importante la decisión de empezar un negocio de cero siendo autónomo o empezar a emprender y crear una empresa con tus propios trabajadores.

Una de las dudas más frecuentes de los emprendedores es la creación del contrato de trabajo de sus nuevos trabajadores, incluyendo aquellos trabajadores extranjeros con contratos . Mientras que, los autónomos se preguntan cómo se tiene que realizar el alta de un autónomo en la Seguridad Social.

¿Qué es el alta de un autónomo en la Seguridad Social? ¿Cómo realizar el alta como autónomo en la Seguridad Social? ¿Cuáles son los requisitos para darse de alta como autónomo? PayFit te lo cuenta.

¿Qué es el alta de un autónomo en la Seguridad Social?

¿Qué es el alta de un autónomo en la Seguridad Social?

Si has continuado leyendo, es que has escogido ser autónomo. Como podrás imaginar, aunque dar de alta a un autónomo en la Seguridad Social tiene menos carga administrativa que optar por otros modelos de negocio, requiere también algo de papeleo.

El alta en Seguridad Social de un autónomo es el acto administrativo por el que se constituye la relación jurídica con la Seguridad Social. Con el alta en Seguridad Social de un autónomo, éste se compromete a realizar aportaciones económicas al sistema.

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¿Cómo realizar el alta como autónomo en la Seguridad Social?

Para realizar el alta de un autónomo en la Seguridad Social es necesario entender que el proceso de dar de alta a un autónomo en la Seguridad Social requiere unos pasos distintos al de dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador de una empresa.

Entonces…¿Cuáles son los pasos para darse de alta en la Seguridad Social como autónomo?

Primero, tendrás que presentar el modelo TA0521 en alguna de las administraciones oficiales de la Seguridad Social o de forma telemática, proceso que conocemos como “alta autónomo seguridad social sede electrónica”, en un máximo de 60 días antes de iniciar tu actividad. Con este primer paso, te darás de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Además, para darte de alta como autónomo en la Seguridad Social necesitarás acompañar este modelo con otros documentos tales como:

DNI, tarjeta de extranjero o pasaporte

Tarjeta de la Seguridad Social

Documento de tu alta en Hacienda

Permiso de trabajo para extranjeros, si es necesario.

Cuando un autónomo realiza el alta en la Seguridad Social deberá escoger la base de cotización, pero hay algunas bases de cotización obligatorias como autónomo. A la base de cotización se le aplica un tipo general, para 2024 es del 31,3% y cotizan de la siguiente manera:

Contingencias comunes, un 28,3%

Contingencias profesionales, un 1,3%

Cese de Actividad, un 0,9%

Medidas de formación, promoción de la actividad emprendedora y orientación profesional, un 0,1%

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un 0,7%

Con esto, podrás determinar tu cuota mensual de autónomos para este 2024, y además tendrás que seleccionar el tramo correspondiente dentro del nuevo sistema de cotización para autónomos en función de sus ingresos reales. Cabe añadir que para 2024, la cuota de autónomo oscila entre los 225 y los 530 euros en función de la base de cotización y del tramo correspondiente.

💡 ¿Sabías qué? Otro de los trámites administrativos que vas a tener que realizar una vez cursada el alta como autónomo en la Seguridad Social es el alta en Hacienda para poder recibir tus obligaciones fiscales, es decir, los impuestos que vas a pagar como autónomo. Puedes hacerlo presentando el modelo 036 o el modelo 037.

Como hemos comentado anteriormente, puedes realizar el alta en Seguridad Social de autónomo telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

El proceso es el mismo, vas a tener que rellenar los trámites de manera online. Para acceder se necesita uno de los siguientes documentos:

Un certificado electrónico.

A través de la opción Cl@ve.

NIF electrónico.

Una vez realizada la alta en la Seguridad Social de un autónomo, de manera presencial o telemática, se va a generar el certificado de alta de autónomo y también vas a poder acceder al duplicado del alta de autónomo.

Dar de alta en la Seguridad Social de autónomo, no tiene ningún coste. Aún así, tendrá que pagar la cuota de autónomo en la Seguridad Social y también cumplir con las obligaciones fiscales con Hacienda.

¿Cuáles son los requisitos para darse de alta como autónomo?

La parte buena de ser autónomo, es que no tienes que firmar un contrato laboral con un tercero. ¡Así que tampoco vas a tener que superar un periodo de prueba ! Además, no existen requisitos especiales para darse de alta de autónomo en la Seguridad Social. También podrás beneficiarte de bonificaciones de la Seguridad Social e incluso de ayudas a la contratación en caso de tener que crear un contrato en prácticas.

Si bien es cierto que el autónomo debe organizar su vida profesional con sus propios medios y no va a depender de manera subordinada de una empresa. Y además, el salario dependerá directamente del autónomo en función de los ingresos que hayas generado y tus obligaciones fiscales.

¡Adelante con tu nueva aventura como autónomo! Emprender es un camino lleno de retos, pero también de infinitas recompensas. Recuerda que cada paso que das hacia la independencia es una oportunidad para moldear tu futuro y el de tu negocio a tu medida. En PayFit, entendemos los desafíos que enfrentan los autónomos, especialmente en lo que respecta a la gestión de nóminas y recursos humanos . Por eso, ofrecemos soluciones que simplifican estos procesos para que puedas concentrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio y alcanzar tus sueños.

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