Intégration Payfit x Memo Bank

Une étape de moins à chaque clôture de paie

Payfit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter. Les acomptes sur salaire également, si vous utilisez cette fonctionnalité.

Parce que la paie est un sujet sensible, vous suivez le statut de chaque virement depuis Payfit : en cours de traitement, initié avec succès, ou en erreur avec le message correspondant. Vous savez à tout moment où en sont vos paiements.

L'intégration est disponible gratuitement dans votre Marketplace Payfit.