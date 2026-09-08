Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Intégration Payfit x Memo Bank

Sommaire

Une étape de moins à chaque clôture de paie

Payfit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter. Les acomptes sur salaire également, si vous utilisez cette fonctionnalité.

Parce que la paie est un sujet sensible, vous suivez le statut de chaque virement depuis Payfit : en cours de traitement, initié avec succès, ou en erreur avec le message correspondant. Vous savez à tout moment où en sont vos paiements.

L'intégration est disponible gratuitement dans votre Marketplace Payfit.

Découvrir plus de nouveautés

API absences Payfit

Vos absences, toujours à jour dans Payfit.

Lire l'article

Congé supplémentaire de naissance

Congé supplémentaire de naissance : Payfit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.

Lire l'article

Simulation de congés : vos employés planifient leurs projets sans calcul

Anticipez les congés facilement : vos employés visualisent leur solde futur en temps réel. Moins de sollicitations, plus d’autonomie pour vos équipes.

Lire l'article