Dans la continuité de sa mission de rendre la paie plus lisible et accessible, PayFit dévoile aujourd'hui la première fiche de paie interactive du marché. Cette innovation, développée avec des experts paie et enrichie par l'intelligence artificielle, permet de rendre chaque ligne de paie enfin accessible à tous.

Conçue pour aider salariés et administrateurs à maîtriser les lignes qui composent la rémunération, cette fonctionnalité permet à chacun de s’approprier pleinement les intrications de la fiche de paie.

Accessible directement depuis la plateforme, le bulletin de paie interactif permet d’obtenir en un simple clic des explications pour l’intégralité des lignes du bulletin. Les explications générées combinent le travail de nos experts paies et l'intelligence artificielle, pour une couverture totale et fiable de tous les cas de figures pouvant se présenter sur le bulletin.

Pour aider chacun à comprendre sa paie, nos experts ont par ailleurs porté une attention particulière aux sujets les plus complexes et les plus réclamés par nos utilisateurs : congés payés, maintien employeur, indemnités journalières, absences, et taux de prélèvement à la source.

Demandez une démo personnalisée ou consultez la documentation pour découvrir cette fonctionnalité.