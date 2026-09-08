Espace de pose congés pour les collaborateurs

Vos équipes suivent toutes leurs absences sans se poser de questions

S’y retrouver parmi les différents types d’absences peut s’avérer complexe. Dans ce nouvel espace qui leur est dédié, les collaborateurs retrouvent toutes leurs informations importantes.

L’onglet “Mes absences” centralise les congés et absences et offrela possibilité de faire des recherches filtrées : date, statut, personne ayant approuvé. Tous les détails liés aux absences sont également disponibles : dernière activité, commentaire, pièce jointe éventuelle.

L’onglet “Mon solde” est une nouvelle initiative ayant pour objectif de les rendre plus autonomes et d’alléger votre charge mentale. Il explique à vos collaborateurs, de manière très simple, les spécificités du droit du travail liées aux ddes congés et absences.

Enfin, l’onglet “Calendrier” leur donne de la visibilité sur les membres de l’équipe présents ou non ainsi que la possibilité de faire des exports vers les calendriers Google ou Outlook.