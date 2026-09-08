Votre tour de contrôle RH: pilotez l'essentiel en un coup d'œil

En tant que manager ou responsable RH, votre journée est un véritable marathon. Jongler entre le suivi des présences, l'anticipation des échéances de contrats, la veille légale et le souhait de ne jamais oublier un anniversaire... Les informations sont dispersées, le temps est précieux et le risque d'oubli est constant.
Et si toutes ces informations essentielles étaient réunies en un seul endroit, accessibles dès votre connexion ?
C'est la promesse des nouvelles fonctionnalités de notre tableau de bord administrateur. Pensé pour être votre point d'entrée unique, il vous offre une visibilité immédiate et intelligente sur tout ce qui compte pour vos équipes et votre entreprise.
Voici ce qui vous attend:
Chiffres clés: Suivez en un clin d’œil votre masse salariale, vos charges et l’évolution de vos effectifs. Comparez vos données au mois précédent pour garder le contrôle sur vos coûts RH.
Calendrier RH : Anticipez les dates clés (anniversaires, anniversaires professionnels, début et fins de contrats, jours fériés et bien d’autres…) pour renforcer la cohésion de vos équipes et mieux piloter vos effectifs. Ne laissez plus jamais une échéance importante vous échapper.
Présences journalières : Sachez en un coup d'œil qui est présent au bureau, en télétravail ou absent, et pour quel motif. Gagnez en visibilité opérationnelle sans avoir à consulter plusieurs plannings.
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