Votre tour de contrôle RH: pilotez l'essentiel en un coup d'œil

En tant que manager ou responsable RH, votre journée est un véritable marathon. Jongler entre le suivi des présences, l'anticipation des échéances de contrats, la veille légale et le souhait de ne jamais oublier un anniversaire... Les informations sont dispersées, le temps est précieux et le risque d'oubli est constant.

Et si toutes ces informations essentielles étaient réunies en un seul endroit, accessibles dès votre connexion ?

C'est la promesse des nouvelles fonctionnalités de notre tableau de bord administrateur. Pensé pour être votre point d'entrée unique, il vous offre une visibilité immédiate et intelligente sur tout ce qui compte pour vos équipes et votre entreprise.

Voici ce qui vous attend: