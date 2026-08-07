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Retrouvez les précédentes keynotes PayFit

Les innovations PayFit pour vous faciliter la paie et les RH.

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Reprendre la main, simplement.

Rejoignez-nous pour découvrir comment nos innovations rendent la peie et les RH plus simples, plus sûres et plus transparents pour toutes les petites et moyennes entreprises. Reprendre la main, simplement. C'est le fil conducteur de cette keynote.

Ce qu'on a (re)mis entre vos mains

Une prise en main toujours plus simple

Profitez d’un onboarding simple, fluide et rapide, ainsi que d’un accompagnement pas à pas pour une première paie sereine.

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Validations des régularisations

Fini le stress des régularisations ! Avec notre module de corrections, vous gardez le contrôle sur les corrections de paie.

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Une gestion des congés plus fluide

Fini le stress des régularisations des absences ! Avec notre nouveau parcours, vous ajoutez une absence déjà passée sans tracas et avec les bons impacts en paie.

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Une mesure de l’engagement instantanée

Prenez le pouls de vos équipes en seulement quelques minutes. L’engagement est un sujet central : vous aurez désormais les données pour agir.

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Un assistant IA qui connait votre entreprise

Convention collective, déclarations, équipes… PayFit Copilot connait désormais tout du contexte de votre entreprise pourdes réponses sur-mesure pour vous et pour vos salariés.

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Plus de transparence, ça change tout.

Rejoignez-nous pour découvrir comment nos innovations rendent la paie  et les RH plus simples, plus sûres et plus transparentes pour toutes les entreprises prêtes à grandir.

La transparence en action

Rejoignez-nous pour découvrir comment nos innovations rendent la paie  et les RH plus simples, plus sûres et plus transparentes pour toutes les entreprises prêtes à grandir.

Une prise en main rapide et intuitive

Profitez d'un onboarding simple, fluide et rapide : l’ajout de tous vos collaborateurs n’a jamais été aussi simple !

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Le bulletin de paie interactif

Se sentir perplexe devant son bulletin de paie, c'est du passé ! Grâce à l'expertise PayFit amplifiée par l'IA, avec un clic sur le bulletin, collaborateurs et admins accèdent à une explication claire.

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Suivi simplifié des déclarations sociales

Gagnez en transparence et en sérénité avec une vue sur le statut d'envoi, de traitement et de validation de vos déclarations sociales.

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Gestion des contrats courts et temps partiels

Fini les saisies répétées, à l'embauche comme à la réembauche, vous gagnez désormais du temps et réduisez le risque d'erreur.

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Enquête eNPS

Prenez le pouls de vos équipes de façon fluide en seulement quelques minutes. L'engagement est un sujet pour tous !

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Un écosystème RH complet

Fleet, Teamtailor et Edenred ont rejoint notre écosystème de partenaires. Plus d'intégrations, moins d'actions manuelles pour vous.

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