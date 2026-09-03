Désormais, nos clients ont la possibilité de corriger un oubli bien après la clôture de paie, en toute autonomie et en toute conformité.

Pour que nos clients ne fassent pas d’erreur, nous mettons en place une série de garde-fous : une clôture pas à pas avec vérification des bulletins, une checklist complète avant validation…

Pourtant, la gestion au quotidien, c’est aussi faire face à l’imprévu, et l’erreur peut toujours survenir, même avec les meilleurs outils.

C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre module de correction d’erreurs.

Désormais, après la clôture, il est possible de corriger certaines erreurs directement sur le bulletin de paie, sans passer par notre service client : oubli d’affiliation d’un collaborateur à la mutuelle ou à la prévoyance ou encore augmentation de salaire non prise en compte.

Le fonctionnement est très simple :

vous effectuez vos modifications sur le bulletin concerné en mode brouillon ;

vous vérifiez que la simulation est correcte / les calculs sont corrects ;

puis, vous validez la régularisation.

💡Vous avez encore un doute ? Il est même possible d’annuler une régularisation que vous venez de lancer.

Et ce n’est qu’un début : de nouvelles corrections autonomes seront bientôt possibles pour vous faire gagner toujours plus de temps !