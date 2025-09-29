Avec notre module “Enquêtes RH”, mesurez facilement l’engagement de vos collaborateurs

Vous souhaitez entretenir un lien fort avec vos employés, mais vous avez du mal à mesurer leur satisfaction régulièrement et facilement ? Le manque d'engagement, les départs inattendus et la dispersion des données rendent le suivi continu complexe et chronophage.

Avec notre nouveau module "Enquêtes RH", vous créez, diffusez et analysez vos sondages en quelques clics. Deux formats complémentaires sont disponibles : les enquêtes eNPS, idéales pour mesurer régulièrement la satisfaction globale, et les enquêtes d’engagement, personnalisables, qui explorent en profondeur 6 dimensions clés pour vos équipes (communication, charge de travail, management, etc.).

Tout est pensé pour vous simplifier la vie et renforcer l’engagement de vos équipes :