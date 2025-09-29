Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Avec notre module “Enquêtes RH”, mesurez facilement l’engagement de vos collaborateurs
Vous souhaitez entretenir un lien fort avec vos employés, mais vous avez du mal à mesurer leur satisfaction régulièrement et facilement ? Le manque d'engagement, les départs inattendus et la dispersion des données rendent le suivi continu complexe et chronophage.
Avec notre nouveau module "Enquêtes RH", vous créez, diffusez et analysez vos sondages en quelques clics. Deux formats complémentaires sont disponibles : les enquêtes eNPS, idéales pour mesurer régulièrement la satisfaction globale, et les enquêtes d’engagement, personnalisables, qui explorent en profondeur 6 dimensions clés pour vos équipes (communication, charge de travail, management, etc.).
Tout est pensé pour vous simplifier la vie et renforcer l’engagement de vos équipes :
Création rapide d’enquêtes personnalisées : Lancez des sondages personnalisés en quelques clics, adaptés à votre culture d’entreprise et objectifs RH.
Tableau de bord dédié : Visualisez en temps réel les scores et taux de participation pour suivre l’évolution de l’engagement, détecter les signaux faibles et prendre rapidement des actions.
Réponses anonymisées : Encouragez un feedback sincère, vous permettant de prendre les bonnes décisions.
Accessible sur mobile : Augmentez le taux de réponse grâce à une expérience fluide sur tous les appareils pour vos collaborateurs.
Intégré dans PayFit : Centralisez données et analyses RH dans un seul outil fiable.
le plan RH+ inclut aussi d’autres fonctionnalités de suivi de la performance comme les 1 : 1, campagnes d’entretiens, suivi des objectifs et feedback 360. Avec notre plan RH+, pilotez la performance et l’engagement de vos équipes au même endroit.