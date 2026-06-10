Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Nouvelle intégration avec Boond
Synchronisez vos absences automatiquement entre Boond et PayFit
Avec l'intégration PayFit x Boond, chaque absence créée ou modifiée dans Boond remonte automatiquement dans PayFit, en temps réel. Aucune manipulation de votre part, aucun risque d'erreur de formatage qui pourrait fausser votre paie. Les données sont synchronisées en continu, et vous abordez chaque clôture mensuelle sereinement.
Parce que la paie est un sujet sensible, nous avons conçu un dashboard de traçabilité dédié. Vous voyez en un coup d'œil ce qui a été synchronisé, ce qui a échoué (et pourquoi), et vous disposez d'un historique complet de tous les changements. Pas d'effet boîte noire : vous gardez le contrôle total et pouvez auditer chaque mouvement en quelques clics.
Résultat : vous gagnez des heures chaque mois, vos bulletins sont fiables dès le premier jet, et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
L'intégration est disponible dès maintenant, gratuitement, dans votre Marketplace PayFit.
Découvrir plus de nouveautés
Congé supplémentaire de naissance : PayFit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.
PayFit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter.
Anticipez les congés facilement : vos employés visualisent leur solde futur en temps réel. Moins de sollicitations, plus d’autonomie pour vos équipes.