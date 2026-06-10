Synchronisez vos absences automatiquement entre Boond et PayFit

Avec l'intégration PayFit x Boond, chaque absence créée ou modifiée dans Boond remonte automatiquement dans PayFit, en temps réel. Aucune manipulation de votre part, aucun risque d'erreur de formatage qui pourrait fausser votre paie. Les données sont synchronisées en continu, et vous abordez chaque clôture mensuelle sereinement.

Parce que la paie est un sujet sensible, nous avons conçu un dashboard de traçabilité dédié. Vous voyez en un coup d'œil ce qui a été synchronisé, ce qui a échoué (et pourquoi), et vous disposez d'un historique complet de tous les changements. Pas d'effet boîte noire : vous gardez le contrôle total et pouvez auditer chaque mouvement en quelques clics.

Résultat : vous gagnez des heures chaque mois, vos bulletins sont fiables dès le premier jet, et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

L'intégration est disponible dès maintenant, gratuitement, dans votre Marketplace PayFit.