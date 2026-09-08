Gestion des contrats courts

CDDU, extras, saisonniers : votre entreprise fait souvent appel à des contrats courts ? Laissez-nous vous faciliter la tâche au quotidien.





Combien de temps passez-vous sur les embauches et les fins de contrat de vos équipes ?



Ces mouvements d’entrées et de sorties sont souvent fastidieux, surtout lorsqu’il s’agit de contrats courts. Nous avons simplifié au maximum ce parcours.



Résultat ? Vous y passez moins de temps, tout en étant 100% conforme juridiquement.

Retrouvez ci-dessous les fonctionnalités préférées de nos clients.