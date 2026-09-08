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Votre premier mois Payfit offert*

Gestion des contrats courts

Sommaire

CDDU, extras, saisonniers : votre entreprise fait souvent appel à des contrats courts ? Laissez-nous vous faciliter la tâche au quotidien. 

Combien de temps passez-vous sur les embauches et les fins de contrat de vos équipes ?

Ces mouvements d’entrées et de sorties sont souvent fastidieux, surtout lorsqu’il s’agit de contrats courts. Nous avons simplifié au maximum ce parcours.


Résultat ? Vous y passez moins de temps, tout en étant 100% conforme juridiquement. 

Retrouvez ci-dessous les fonctionnalités préférées de nos clients.

  • Ajout d’un salarié en contrat court : 2 minutes, incluant la DPAE 

  • Fin de contrat : 3 minutes, incluant les déclarations ainsi que les documents à fournir au salarié ;

  • Création d’un contrat de travail : piochez parmi nos modèles de contrats pré-remplis. Envoyez-le par email et faites-le signer en ligne grâce à la signature électronique.

  • Réembauche d’un ancien collaborateur : réutilisez ses informations personnelles et contractuelles, conservées sur Payfit, pour ne pas repartir de zéro. 

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