Gestion des contrats courts

CDDU, extras, saisonniers : votre entreprise fait souvent appel à des contrats courts ? Laissez-nous vous faciliter la tâche au quotidien.
Combien de temps passez-vous sur les embauches et les fins de contrat de vos équipes ?
Ces mouvements d’entrées et de sorties sont souvent fastidieux, surtout lorsqu’il s’agit de contrats courts. Nous avons simplifié au maximum ce parcours.
Résultat ? Vous y passez moins de temps, tout en étant 100% conforme juridiquement.
Retrouvez ci-dessous les fonctionnalités préférées de nos clients.
Ajout d’un salarié en contrat court : 2 minutes, incluant la DPAE
Fin de contrat : 3 minutes, incluant les déclarations ainsi que les documents à fournir au salarié ;
Création d’un contrat de travail : piochez parmi nos modèles de contrats pré-remplis. Envoyez-le par email et faites-le signer en ligne grâce à la signature électronique.
Réembauche d’un ancien collaborateur : réutilisez ses informations personnelles et contractuelles, conservées sur Payfit, pour ne pas repartir de zéro.