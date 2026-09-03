Suivi optimisé des arrêts maladie

Fini le casse-tête des arrêts maladie ! PayFit simplifie chaque étape : identification, calcul, documents, déclaration. Suivi facile et transparence pour votre entreprise.

Chaque mois, plus de 12 000 arrêts maladie sont traités via PayFit.

Nous savons à quel point ces situations peuvent être sources de stress : respecter des délais serrés, transmettre les bonnes informations à la Sécurité sociale, fournir les documents nécessaires… tout cela peut vite devenir un casse-tête.

Avec PayFit, fini la complexité.

Nous avons simplifié chaque étape du processus : identification du bon type de congé, calcul automatique indemnités et du maintien, génération des documents requis pour vos salariés et gestion de la déclaration événementielle. Nos clients suivent facilement les attestations de salaire, les retours de la CPAM et les obligations de paiement, en toute transparence.

Résultat : une gestion fluide, des collaborateurs rassurés, et l’esprit tranquille.