Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Congé supplémentaire de naissance
Vos collaborateurs ont un nouveau droit. PayFit s'en charge dès juillet.
Depuis le 1er juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance est accessible à chaque parent. D'une durée de 1 à 2 mois, il vient s'ajouter au congé maternité, paternité ou adoption, sans modifier les droits existants. Les deux parents peuvent le prendre simultanément ou séparément.
Ce droit concerne tous les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026.*
Depuis le 1e juillet, nous intégrons ce congé dans l'espace parentalité, aux côtés des congés maternité, second parent, pathologique et adoption. Tout l'impact en paie se calcule automatiquement.
💡 Enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 : une dérogation permet de poser ce congé jusqu'en mars 2027. Nous intégrons cette exception automatiquement.
En cas de reprise anticipée, le salarié vous prévient 8 jours avant. Nous gérons la paie, sans intervention de votre côté.
* Ce droit s'applique aussi aux enfants nés avant le 1er janvier 2026, dès lors que le terme était prévu à compter de cette date.
Découvrir plus de nouveautés
PayFit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter.
Anticipez les congés facilement : vos employés visualisent leur solde futur en temps réel. Moins de sollicitations, plus d’autonomie pour vos équipes.
Centralisez vos données RH : présences, contrats, calendrier, masse salariale. Un tableau de bord administrateur pensé pour les managers et RH.