Vos collaborateurs ont un nouveau droit. PayFit s'en charge dès juillet.

Depuis le 1er juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance est accessible à chaque parent. D'une durée de 1 à 2 mois, il vient s'ajouter au congé maternité, paternité ou adoption, sans modifier les droits existants. Les deux parents peuvent le prendre simultanément ou séparément.

Ce droit concerne tous les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026.*

Depuis le 1e juillet, nous intégrons ce congé dans l'espace parentalité, aux côtés des congés maternité, second parent, pathologique et adoption. Tout l'impact en paie se calcule automatiquement.

💡 Enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 : une dérogation permet de poser ce congé jusqu'en mars 2027. Nous intégrons cette exception automatiquement.

En cas de reprise anticipée, le salarié vous prévient 8 jours avant. Nous gérons la paie, sans intervention de votre côté.

* Ce droit s'applique aussi aux enfants nés avant le 1er janvier 2026, dès lors que le terme était prévu à compter de cette date.