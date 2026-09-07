Nouvel espace de gestion des congés

Visualisez, gérez et régularisez vos absences en un coup d'œil

Conçu pour vous faire gagner du temps au quotidien, ce nouvel espace propose deux vues complémentaires (calendrier intuitif et liste filtrée) pour une gestion limpide de vos absences. Créer, modifier ou supprimer un congé devient particulièrement fluide, et vous pouvez ajouter des commentaires directement sur chaque demande.

Un historique détaillé de chaque action - qui a fait quoi, et quand - permet une transparence totale. Particulièrement utile si vous êtes plusieurs administrateurs au sein de votre entreprise !

Ce n’est pas tout : les régularisations sont désormais automatiques. Fini les demandes manuelles via PEM et les oublis qui faussent les compteurs. En plus du gain de temps et de l’adieu aux erreurs, cela vous permet d’être conforme à la réforme sur le fait générateur qui entrera en vigueur en janvier 2027.

Rendez-vous dès maintenant sur votre espace administrateur pour découvrir le nouvel espace d'absences.