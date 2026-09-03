Découvrez Feedback 360

Avec Feedback 360, accompagnez vos collaborateurs à chaque étape clé de leur parcours professionnel au sein de votre entreprise.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'évaluation par les pairs, vous pouvez désormais bénéficier de perspectives diversifiées et complémentaires sur les performances individuelles. Cette approche innovante offre une vision à 360° d’un collaborateur, accessible via notre module d’évaluation de la performance.

“Des évaluations de performance justes, complètes et inclusives, conçues pour stimuler le développement de vos collaborateurs.”

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