Découvrez Feedback 360

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Avec Feedback 360, accompagnez vos collaborateurs à chaque étape clé de leur parcours professionnel au sein de votre entreprise.
Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'évaluation par les pairs, vous pouvez désormais bénéficier de perspectives diversifiées et complémentaires sur les performances individuelles. Cette approche innovante offre une vision à 360° d’un collaborateur, accessible via notre module d’évaluation de la performance.
“Des évaluations de performance justes, complètes et inclusives, conçues pour stimuler le développement de vos collaborateurs.”
Avec Feedback 360, accompagnez vos collaborateurs à chaque étape clé de leur parcours professionnel au sein de votre entreprise :
Onboarding : Facilitez l'intégration des nouvelles recrues en recueillant les impressions de leurs collègues pendant la période d'essai. Mesurez leur adaptation à la culture d’entreprise et leur compatibilité avec l'équipe.
Développement personnel : Évaluez les soft skills pour identifier les forces et les points à améliorer. En complétant les auto-évaluations et les retours des managers, ciblez les formations qui maximisent le potentiel de vos collaborateurs.
Impact sur un projet : Mesurez la contribution individuelle aux projets clés et l'impact global sur l’organisation. Feedback 360 permet de reconnaître les efforts et d’optimiser la performance.
Évaluation managériale inversée : Offrez aux employés l'opportunité de donner un feedback constructif à leurs managers. Cela renforce la réciprocité dans le développement professionnel et améliore les relations au sein de l’équipe.
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Congé supplémentaire de naissance : PayFit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.
PayFit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter.