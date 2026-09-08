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Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Intégration paie et plannings Payfit x Skello

Sommaire

Synchronisation en temps réel des données collaborateurs et préparation des éléments variables de paie

Vous utilisez Skello pour gérer vos plannings ? Connectez Payfit et Skello pour une gestion des effectifs et de la paie en toute simplicité.

Les données de vos collaborateurs (entrées, sorties, modifications de contrat) sont automatiquement synchronisées de Payfit vers Skello pour des plannings toujours à jour. En fin de mois, transférez vos éléments variables de Skello vers Payfit en 2 clics pour les intégrer directement aux bulletins de paie. 

Besoin d'un ajustement ? Tout reste modifiable dans Payfit jusqu'à la clôture.

Avec cette intégration, fini les ressaisies et les erreurs !

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