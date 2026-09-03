Tous vos outils synchronisés en temps réel grâce à l’API

Fini la double saisie et les erreurs

Vous voulez créer de nouvelles intégrations avec vos outils du quotidien ? Pour ne plus devoir mettre à jour les mêmes infos sur plusieurs logiciels, revenir sur des erreurs et faire des imports/exports, vous avez maintenant accès à notre API !

Vous souhaitez bloquer les jours d'absence d’un de vos salariés dans un logiciel de planification? Récupérez les informations de congés et absences dans PayFit pour les répercuter dans le logiciel de votre choix.

Sur PayFit, vous avez déjà accès à beaucoup d’intégrations (Alan, Swile, Qonto…). Et si vous en cherchez une qui n’est pas dans la liste ? Avec l’API, dès le plan Paie avancée, vous pouvez connecter les outils de votre choix à PayFit !

Vous souhaitez comprendre en 2 minutes comment ça fonctionne ? On vous a fait une démo vidéo !