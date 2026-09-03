Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Tous vos outils synchronisés en temps réel grâce à l’API
Fini la double saisie et les erreurs
Vous voulez créer de nouvelles intégrations avec vos outils du quotidien ? Pour ne plus devoir mettre à jour les mêmes infos sur plusieurs logiciels, revenir sur des erreurs et faire des imports/exports, vous avez maintenant accès à notre API !
Vous souhaitez bloquer les jours d'absence d’un de vos salariés dans un logiciel de planification? Récupérez les informations de congés et absences dans PayFit pour les répercuter dans le logiciel de votre choix.
Sur PayFit, vous avez déjà accès à beaucoup d’intégrations (Alan, Swile, Qonto…). Et si vous en cherchez une qui n’est pas dans la liste ? Avec l’API, dès le plan Paie avancée, vous pouvez connecter les outils de votre choix à PayFit !
Vous souhaitez comprendre en 2 minutes comment ça fonctionne ? On vous a fait une démo vidéo !
💡Nous mettons à disposition des clients et des partenaires notre documentation API pour une prise en main rapide et facile. Ce guide technique décrit les modalités d’accès par API aux données PayFit.
Découvrir plus de nouveautés
Vos absences, toujours à jour dans Payfit.
Congé supplémentaire de naissance : PayFit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.
PayFit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter.