Nouvel espace de gestion des documents

Gérez, ajoutez et recherchez efficacement vos documents d'entreprise et employés

Nous vous proposons un nouvel espace de gestion de vos documents d’entreprise et employés, entièrement repensé et conçu pour rationaliser votre flux de travail.

Dites adieu à la complexité grâce à notre nouveau système.

Naviguez, téléchargez et organisez vos documents en toute simplicité. Dotée d'une barre de recherche avancée et de filtres innovants, cette fonctionnalité vous permet de localiser n'importe quel document en quelques clics.