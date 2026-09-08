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Nouvel espace de gestion des documents

Sommaire

Gérez, ajoutez et recherchez efficacement vos documents d'entreprise et employés

Nous vous proposons un nouvel espace de gestion de vos documents d’entreprise et employés, entièrement repensé et conçu pour rationaliser votre flux de travail. 

Dites adieu à la complexité grâce à notre nouveau système.

Naviguez, téléchargez et organisez vos documents en toute simplicité. Dotée d'une barre de recherche avancée et de filtres innovants, cette fonctionnalité vous permet de localiser n'importe quel document en quelques clics.

Découvrir plus de nouveautés

API absences Payfit

Vos absences, toujours à jour dans Payfit.

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Congé supplémentaire de naissance

Congé supplémentaire de naissance : Payfit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.

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