À retenir : Favoriser le bien-être des salariés permet de réduire efficacement le stress, l’absentéisme et les risques psychosociaux en entreprise.

Une politique active de qualité de vie au travail améliore durablement la motivation, la fidélité et l’implication des collaborateurs.

L’adaptation des espaces, l'équilibre vie pro/perso ou encore le télétravail sont des leviers puissants pour créer un environnement de travail sain.

Former les managers, encourager la cohésion d’équipe et intégrer la QVT dans la culture d’entreprise sont essentiels pour assurer une performance globale.

À une époque marquée par une hausse significative de l’ absentéisme au travail , des cas de burn-out ou d’arrêts maladie, il est devenu essentiel pour les entreprises, toute taille et secteurs confondus, de construire une politique de bien-être au travail. Nouveau pilier de la marque employeur, le bien-être au travail est un moyen d’améliorer l’environnement de travail en favorisant une bonne qualité de vie au sein de l’entreprise. Parce que valoriser les collaborateurs stimule naturellement la productivité de l’entreprise, cette approche est par ailleurs étroitement liée à la performance économique. Qu’est-ce que le bien-être au travail et pourquoi est-il si important ? Que mettre en place pour le bien-être au travail et comment l’améliorer ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce que le bien-être au travail ? Le bien-être au travail est un état d’esprit qui se caractérise par un sentiment de satisfaction et d’épanouissement personnel des salariés dans le cadre de la vie professionnelle. La définition du bien-être au travail, qui est relativement large, comprend à la fois : le bien-être physique au travail , qui vise à préserver la santé physique des salariés (renforcer les règles de sécurité, mettre en place un espace de travail ergonomique, contrôler la charge de travail) ;

le bien-être mental au travail, qui vise à favoriser l’état psychologique des salariés dans le milieu professionnel (éviter les situations de stress, contribuer à la valorisation des salariés). 💡 Bon à savoir : la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est également une notion essentielle de la définition du bien-être au travail.

Pourquoi le bien-être au travail est-il important ? La notion de bien-être au travail est essentielle pour les employeurs, au-delà d’être un enjeu de santé publique. L’amélioration de la qualité de vie au travail est une obligation encadrée par la loi, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés. Dans ce cadre, le bien-être au travail est un indicateur RH qui permet à l’employeur de répondre à deux principaux enjeux : la diminution des risques psychosociaux chez les salariés ;

la fidélisation et l'amélioration de l’expérience des collaborateurs. 💡 Bon à savoir : la notion de bien-être au travail doit être distinguée du bonheur au travail qui est propre à la perception de chaque salarié de l’entreprise. Diminution des risques psychosociaux Les situations de souffrance au travail à l’origine de risques psychosociaux sont généralement liées à une perte de sens dans l’activité professionnelle en raison : d’un mauvais environnement de travail ;

d’une augmentation du stress professionnel ;

d’un mauvais encadrement des horaires ;

d’une augmentation de la charge de travail ;

des violences internes à l’entreprise (conflits, harcèlement moral ou sexuel) ;

d’un manque de reconnaissance ;

d’un sentiment d'inefficacité ;

d’un sentiment d’isolement. Pour répondre à ces enjeux, la mise en place d’une politique de bien-être au travail à l'initiative de l'employeur contribue à réduire efficacement ces risques. Cela passe par une meilleure gestion des ressources humaines , ainsi qu’une amélioration significative des conditions de travail des salariés. Le bien-être au travail devient ainsi un levier essentiel pour prévenir l’absentéisme, notamment celui lié au burn-out, aux accidents du travail ou aux arrêts maladie. L’instauration d’un tel état d’esprit permet également d’éviter le sentiment d’épuisement et de désengagement professionnel à l'origine de turn-over et de répercussions sur la rentabilité de l’entreprise. Fidélisation et amélioration de l’expérience des collaborateurs En veillant au bien-être des salariés dans l’entreprise, l’employeur favorise l’investissement de ces derniers sur le long terme et fidélise les nouveaux talents. L’épanouissement professionnel des salariés contribue directement à favoriser l’augmentation de la motivation et de l’ engagement des collaborateurs . Le sentiment de bien-être au travail des salariés a une incidence positive sur leur productivité, et en conséquence sur la performance et la croissance de l’entreprise. 💡 Bon à savoir : soutenir le bien-être au travail est également un moyen pour l’employeur de renforcer l’image de marque de son entreprise. Rappelons que désormais, l'épanouissement dans la vie professionnelle est un facteur essentiel pour les jeunes talents, au même titre que les aspects de rémunération et de responsabilité. Renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise permet également à l'employeur de fidéliser les collaborateurs et de participer à leur bien-être au travail.

Étape 1 : Mesurer le bien-être au travail Améliorer le bien-être au travail passe tout d’abord par l’identification des causes de souffrance afin d’accompagner efficacement les salariés et de mettre en place des solutions adaptées. Pour mesurer les ressentis personnels et collectifs des salariés, et identifier les contraintes liées à la vie professionnelle, l’employeur peut avoir recours à un questionnaire sur le bien-être et la qualité de vie au travail, anonyme également appelé “questionnaire QVT”. Étape 2 : Analyser les données collectées Une fois les données recueillies, leur analyse permet d’établir un diagnostic de l’état du bien-être des salariés au travail. Cette interprétation est essentielle pour élaborer des initiatives personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques des collaborateurs, et pour orienter efficacement les actions visant à améliorer durablement le bien-être au sein de l’entreprise. Étape 3 : Choix des mesures à mettre en place Les mesures à mettre en place pour améliorer le bien-être au travail sont nombreuses, mais elles doivent toujours être adaptées à la situation de l’entreprise pour être réellement pertinentes. ➡️ Aménager les espaces de travail et les conditions de travail L’aménagement des espaces de travail est l’un des éléments essentiels de l’amélioration du bien-être au travail. En privilégiant une ergonomie adaptée, grâce à la conception d’outils et d’équipements répondant aux besoins spécifiques des salariés, on favorise non seulement leur santé physique, mais aussi un environnement de travail plus agréable et performant. L’employeur peut mettre en œuvre différents exemples d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail , notamment : réorganiser les locaux ;

mettre en place une politique de télétravail ;

proposer des horaires flexibles ou adopter le flex office ;

mettre à disposition du mobilier fonctionnel et du matériel de qualité ;

mettre en place un éclairage adapté ;

instaurer un espace de détente ;

ajouter de la végétation ;

instaurer l' intrapreneuriat pour certains salariés le souhaitant. 💡 Bon à savoir : la mise en place d'une politique de work from anywhere , qui offre aux salariés la liberté de choisir leur lieu de travail, que ce soit en France ou à l’étranger, peut considérablement renforcer leur bien-être au travail. ➡️ Donner du sens au travail de chaque collaborateur Le bien-être au travail soutient l’épanouissement et la satisfaction complète des salariés dans leurs missions. Dans ce contexte, la reconnaissance du travail accompli joue un rôle clé en donnant du sens à leurs efforts et en stimulant leur engagement dans l’atteinte des objectifs. Gardez en tête que complimenter et récompenser les salariés est un bon moyen d’accompagner les salariés individuellement dans leur développement professionnel. 💡 Bon à savoir : la mise en place de la semaine de 4 jours peut être un moyen efficace d'accroître le sentiment de bien-être au travail des salariés. ➡️ Garantir une formation sur le bien-être au travail Dispenser une formation sur le bien-être au travail, également appelée “formation QVT”, permet aux professionnels RH et managers de mieux appréhender les difficultés des salariés et d'agir avec les outils adaptés. La formation peut porter sur la promotion de la santé physique et mentale au travail, les techniques managériales, la gestion du stress au travail ou encore l’ équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle . ➡️ Favoriser une bonne cohésion entre les collaborateurs Le bien-être au travail passe également par la mise en place d'événements d’entreprise fédérateurs dans une ambiance conviviale, comme des team buildings ou afterworks, qui favorisent une ambiance conviviale et renforcent la communication ainsi que la cohésion entre les équipes. Par ailleurs, un processus d’ onboarding d’un nouveau collaborateur bien préparé l’aidera à tisser rapidement des liens avec ses collègues, facilitant ainsi son intégration et son sentiment de confort dans ses nouvelles fonctions. ➡️ Améliorer l’hygiène de vie des salariés Le bien-être au travail implique par ailleurs de préserver la santé physique et mentale des salariés. Améliorer leur hygiène de vie peut s’illustrer par plusieurs actions, telles que : l’encouragement des temps de pauses pour diminuer le stress et renforcer l’efficacité et la concentration ;

la mise en place de repas de qualité ;

la mise en place d’avantages salariés ;

l’instauration du sport au travail qui favorise l'amélioration de la productivité ;

la mise en place d’activités récréatives extra professionnelles. 💡 Bon à savoir : le bien-être au travail implique également de prendre en compte et d'améliorer l'épanouissement des salariés en télétravail .