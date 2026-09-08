Les RH au quotidien - Baromètre 2025
Étude réalisée par Les Éditions Tissot et Payfit
Le bilan 2024 et les perspectives 2025
Les RH au quotidien - Les chiffres clés
FormatPDF
Date d'édition01/04/2026
AuteurLes Editions Tissot & Payfit
Les RH au quotidien
3 chiffres clés
77 %
des RH déclarent avoir été davantage sollicités par les salariés en 2024.
60 %
des RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives.
57 %
des RH pointent le manque de temps et de ressources.