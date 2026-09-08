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Les RH au quotidien - Baromètre 2025

  • Étude réalisée par Les Éditions Tissot et Payfit

  • Le bilan 2024 et les perspectives 2025

  • Les RH au quotidien - Les chiffres clés

FormatPDF
Date d'édition01/04/2026
AuteurLes Editions Tissot & Payfit

Les RH au quotidien

3 chiffres clés

77 %

des RH déclarent avoir été davantage sollicités par les salariés en 2024.

60 %

des RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives.

57 %

des RH pointent le manque de temps et de ressources.