À retenir Le reporting RH sert à collecter, structurer et analyser les données sociales brutes d’une entreprise afin de faciliter la prise de décision stratégique .

L’outil se base sur des indicateurs (ou KPI) RH afin de suivre l’évolution et l’efficacité des mesures prises par les ressources humaines.

Il est possible de réaliser son reporting RH sous Excel (méthode classique) ou de s'appuyer sur un service RH et paie intégré pour une exploitation des données fiable et automatisée, avec l'aide d'experts.

Pour prendre les bonnes décisions au bon moment, une entreprise doit pouvoir s’appuyer sur des données fiables, structurées et directement exploitables : taux de turnover, absentéisme, masse salariale, dynamique de recrutement, entre autres indicateurs RH clés.

Selon le Baromètre WTW des DRH 2025, 84 % des DRH placent l'accompagnement de la transformation de leur entreprise en tête de leurs priorités, un objectif qui passe nécessairement par un pilotage RH fiable et structuré, autrement dit par un reporting RH performant.

Qu’est-ce que le reporting RH ?

Le reporting RH, ou reporting social, désigne l’ensemble des processus qui permettent de collecter, structurer, analyser et communiquer les données liées aux ressources humaines d’une entreprise. Il offre ainsi une vision claire et globale de la situation des ressources humaines à un instant donné.

Bien plus qu’un simple outil de suivi, le reporting RH devient un véritable levier de pilotage stratégique. La direction et les parties prenantes internes peuvent s’appuyer dessus pour prendre des décisions concrètes et éclairées.

La valorisation des données sociales

Les données analysées peuvent être très variées : taux de turnover, absentéisme, masse salariale, effectifs, mobilité interne, recrutements, formation, ou encore indicateurs liés à la qualité de vie au travail. L’objectif est de transformer ces informations brutes en indicateurs clairs et exploitables sous forme de tableaux de bord ou de rapports synthétiques.

Le reporting RH permet ainsi d’obtenir une photographie fidèle et actualisée de la situation sociale de l’entreprise à un instant donné. Il ne se limite pas à une simple restitution de chiffres : il met en perspective les évolutions, identifie les tendances et facilite la compréhension des dynamiques internes.

Outil d’aide à la décision et de pilotage RH

Véritable outil d’aide à la décision, il permet à l’employeur et aux équipes dirigeantes de piloter plus efficacement la stratégie RH. Grâce au suivi régulier des indicateurs de performance sociale, il devient possible d’évaluer les progrès réalisés, de détecter d’éventuelles dérives (hausse de l’absentéisme, turnover élevé, difficultés de recrutement) et d’ajuster les actions mises en place.

En ce sens, le reporting RH éclaire la prise de décision et contribue directement à l’amélioration continue de la performance globale de l’entreprise dès lors qu’il offre une vision détaillée du suivi de la performance RH.

Reporting RH et obligations légales

Au-delà du pilotage stratégique, certains éléments du reporting RH répondent à des obligations légales selon l'effectif de votre entreprise :

dès 20 salariés : transmission de la DOETH (Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés) via la DSN ;

dès 50 salariés : mise en place de la BDESE (art. L2312-18 du Code du travail), dont l'organisation et le contenu peuvent être fixés par accord d'entreprise (art. L2312-21)

dès 50 salariés : publication annuelle de l' Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes avant le 1er mars (loi du 5 septembre 2018) ;

dès 300 salariés : production du bilan social annuel (art. L2312-28 du Code du travail).

Un reporting RH bien construit permet de répondre simultanément à ces obligations et de piloter votre stratégie sociale.

Quels sont les indicateurs RH essentiels d’un reporting RH ?

Pour construire un reporting RH efficace, l’employeur doit sélectionner chaque indicateur RH selon les besoins de son entreprise.

Voici des exemples d’indicateurs RH fréquemment utilisés dans un reporting RH pour avoir une vision optimale des données, regroupés sous 4 catégories.

Finances RH

Indissociable d’une gestion des ressources humaines, l’analyse du volet financier des RH permet de suivre et de maîtriser l’ensemble des charges liées au capital humain de l’entreprise. Elle joue un rôle clé dans l’optimisation des coûts et dans la compréhension de l’impact économique des décisions RH.

Ce suivi financier ne se limite pas à une simple lecture budgétaire : il permet également d’anticiper les évolutions, d’identifier les postes de dépenses les plus importants et d’ajuster la stratégie RH en fonction des objectifs de l’entreprise.

Il est conseillé de suivre, par exemple :

le taux d’embauche ;

le coût d’un salarié à chaque embauche ;

l’évolution de la masse salariale et des effectifs ;

ainsi que les coûts liés au turnover ou aux départs.

Climat social

Pour obtenir une vue d’ensemble du climat social au sein de l’entreprise, il est essentiel de s’appuyer sur des indicateurs permettant d’évaluer à la fois le bien-être des collaborateurs et la stabilité des équipes. Le climat social reflète en effet la qualité des relations de travail, l’engagement des salariés ainsi que leur perception de leur environnement professionnel.

Parmi les indicateurs les plus pertinents à analyser, on retrouve notamment :

le turnover (ou taux de rotation du personnel) et taux de rétention ;

le score de satisfaction au travail du salarié (c’est-à-dire l’eNPS) ;

ou encore la Qualité de Vie au Travail (QVT) ;

ainsi que d’autres indicateurs liés au bien-être et à l’engagement des équipes, tels que l’absentéisme ou les résultats d’enquêtes internes.

Santé et sécurité au travail

Les indicateurs liés à la santé et à la sécurité au travail permettent d’évaluer les conditions de travail des collaborateurs et de prévenir les risques professionnels. Leur suivi régulier est essentiel pour garantir la protection des salariés, respecter les obligations légales de l’employeur et mettre en place des actions de prévention adaptées.

Ces données offrent également une meilleure compréhension de l’impact de l’environnement de travail sur la performance, le bien-être et l’engagement des équipes.

Parmi les principaux indicateurs à surveiller figurent :

le taux d’absentéisme au travail ;

le taux d’accidents du travail ;

le nombre de jours d’arrêt de travail ;

le taux de gravité des accidents ;

ainsi que les indicateurs relatifs aux maladies professionnelles ou aux risques psychosociaux.

Prévisionnel RH

Le reporting prévisionnel RH permet d’anticiper les besoins futurs de l’entreprise en matière de compétences, d’effectifs et d’évolution des carrières. Il constitue un outil stratégique pour préparer les transformations de l’organisation, accompagner la croissance de l’entreprise et garantir l’adéquation entre les ressources disponibles et les objectifs à long terme.

En analysant les données liées au développement des talents et à la gestion des parcours professionnels, les équipes RH peuvent identifier les compétences à renforcer, les besoins de recrutement à venir ou encore les opportunités de mobilité interne.

Parmi les indicateurs les plus pertinents à suivre figurent :

le temps consacré à la formation des salariés ;

le coût des actions de formation et du développement des compétences ;

le taux de mobilité interne ;

le nombre de promotions ou de changements de poste ;

le taux de couverture des compétences stratégiques ;

ainsi que les besoins prévisionnels en recrutement.

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Quelles sont les utilités d’un reporting RH ?

Pour un employeur, le premier objectif d’un reporting RH est de réaliser un diagnostic précis de la performance de l’entreprise à un instant T.

Établir un reporting RH a plusieurs utilités pour le bon fonctionnement de son entreprise :

faciliter le processus de recrutement : le reporting RH vous permet de savoir si vous devez embaucher de nouveaux talents et les profils vers lesquels vous devez vous tourner ;

suivre les performances des différentes équipes : le reporting RH vous permet d’analyser la productivité de vos équipes et de faire évoluer les salariés les plus performants ;

conserver ses meilleurs salariés : le reporting RH vous permet ainsi d’analyser le ressenti des salariés afin d’éviter un trop grand turnover ou un fort taux d’absentéisme.

📌 Exemple : le reporting RH est un excellent moyen de justifier les coûts d’un projet, le budget d’un service ou la mise en place de certaines actions. Les décisions sont prises à partir de données concrètes et chiffrées, et non sur de simples intuitions.

Les clés pour la mise en place d’un reporting RH efficace reposent sur une démarche méthodique, qui vise à obtenir un outil simple à manier et réellement utile pour vos équipes.

Étape 1 : identifier ses objectifs

Pour obtenir des tableaux de données exploitables, il est indispensable de prendre le temps de bien définir les objectifs du reporting RH.

Bien que fastidieuse, cette phase du processus permettra d’éviter de multiplier les indicateurs inutiles et de brouiller leur lecture.

💡 Bon à savoir : selon la taille de l’entreprise et le volume de données à traiter, certaines structures peuvent faire appel à un chargé de reporting RH pour s’occuper de la gestion de l’ensemble des données sociales et de synthétisation des informations.

Étape 2 : sélectionner ses indicateurs RH

À ce stade, le choix des bons KPI RH est déterminant. Les indicateurs sélectionnés doivent être en prise directe avec les objectifs identifiés.

Les besoins de l’entreprise pouvant évoluer rapidement, il convient d’actualiser régulièrement les données du reporting RH, afin qu’elles restent pertinentes pour l’analyse des performances.

Étape 3 : choisir son outil de reporting

L’une des solutions les plus simples consiste à utiliser Excel (.xls). Le tableur reste l’un des outils les plus accessibles pour débuter. Toutefois, il peut vite montrer ses limites dès lors que le volume de données grossit ou que le nombre d’utilisateurs augmente.

C’est pourquoi de nombreuses PME délèguent cette charge à un service de paie et RH intégré. Au-delà du simple outil, une solution globale combine l'automatisation des données de paie, l'expertise de spécialistes dédiés pour en garantir la fiabilité, et un accompagnement par intelligence artificielle (comme Payfit AI) pour générer instantanément des rapports clairs et exploitables

En seulement quelques clics, le reporting RH permet alors de transformer vos données brutes en décisions concrètes.

⚠️ Attention : les données collectées dans le cadre d'un reporting RH sont des données personnelles soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et aux recommandations de la CNIL. Vous devez :

définir une base légale au traitement (intérêt légitime, obligation légale) ;

respecter une durée de conservation limitée et proportionnée (5 ans maximum pour la plupart des données RH comme le registre du personnel, mais des durées plus courtes s'appliquent à certaines données, par exemple 2 ans pour les candidatures non retenues) ;

anonymiser les indicateurs agrégés communiqués en interne ;

informer les salariés de l'usage de leurs données via une mention RGPD claire ;

restreindre l'accès aux personnes habilitées (DRH, direction).

💡 Bon à savoir : la CNIL peut prononcer des sanctions allant jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial en cas de manquement (art. 83 du RGPD).