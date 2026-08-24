Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Paie, admin, RH : nos experts assurent, vous décidez
Votre première paie arrive ? Confiez-la à nos experts, ils gèrent tout de A à Z et en assurent la conformité. Pendant ce temps, vous restez concentré sur le développement de votre entreprise.
Votre première paie entre de bonnes mains
200 experts, un compagnon IA qui effectue des tâches chronophages à votre place et une gestion RH centralisée : nous sommes là pour vous décharger du poids de la paie.
Une équipe d’experts dédiée
Nos experts sont joignables du lundi au samedi, Payfit AI est disponible 24/7.
+50 intégrations
Synchronisation avec vos outils du quotidien : Swile, Alan, Qonto, Pennylane.
600 mises à jour réglementaires par an
Conformité garantie, responsabilité juridique endossée par Payfit.
Votre premier mois offert
Bénéficiez de notre offre exclusive pour les créateurs d’entreprise, à un tarif privilégié.
Serein dès le premier jour
De votre tout premier recrutement à votre premier bulletin de paie, en passant par le matériel informatique et la mutuelle, on est à vos côtés.
On s’occupe de tout, de la saisie des variables à l’envoi des déclarations. Vous n’avez rien à faire, à part valider.
Notre simulateur d’embauche vous aide quant au choix du salaire. Rédigez ensuite le contrat depuis nos modèles et signez-le en ligne. Il est temps d’accueillir votre premier talent !
Souscrire une mutuelle, commander un ordinateur, gérer un freelance : autant de sujets chronophages quand on est seul aux commandes. Bientôt sur Payfit !
Vos outils du quotidien, synchronisés en 2 clics
Alan, Qonto, Pennylane, Swile : ne jonglez plus entre vos outils préférés, tout est intégré sur PayFit.
Il n’y a pas de mauvaises questions
L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.
PayFit simplifie chaque étape du recrutement : calculez précisément le coût d'un salarié incluant les charges patronales, générez automatiquement les contrats selon votre convention collective et gérez tous les profils : salariés classiques, apprentis ou stagiaires. La signature électronique et les déclarations sociales sont automatisées pour une intégration fluide de vos nouveaux collaborateurs.
Nos tarifs s'adaptent à vos besoins spécifiques : gestion basique des fiches de paie, fonctionnalités avancées comme le calcul des heures de travail et la gestion des heures supplémentaires, ou solutions complètes incluant les spécificités sectorielles. Découvrez nos offres détaillées sur notre page Nos offres pour choisir la formule adaptée à votre entreprise.
PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.
Nos experts paie vous accompagnent sur tous les aspects techniques : application correcte de votre coefficient salaire, gestion des spécificités comme les primes de vacances Syntec ou la journée de solidarité, calculs de solde de tout compte lors des départs. Ils connaissent votre dossier et vous proposent des solutions personnalisées pour optimiser votre gestion paie et RH.
PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.
PayFit se concentre actuellement sur le marché métropolitain pour optimiser notre service et garantir la conformité avec toutes les spécificités juridiques : codes IDCC, conventions collectives locales, particularités fiscales. Cette approche nous permet d'offrir une solution parfaitement adaptée avant d'envisager une extension géographique vers les départements d'outre-mer avec leurs réglementations spécifiques.