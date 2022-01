Les nouveautés : ajouts, regroupements et suppressions

Le montant global des réductions et exonérations de charges sociales accordées à l'employeur et à l’employé (réduction Fillon, réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales, etc.) sont clairement indiqués sous l’intitulé « Allègement de cotisations ».

Sous l'intitulé « Total versé par l’employeur » est désormais inscrit le montant global payé par l'employeur (rémunération brute du salarié, cotisations et contributions à la charge de l'employeur).

Enfin, les taux des cotisations sociales dues par les salariés sont obligatoirement inscrits sur le bulletin de paie simplifié avec le montant et l’assiette de ces cotisations.

Les regroupements et suppressions

Les cotisations et contributions sont regroupées par type de risque, à savoir la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite, la famille et le chômage pour que cela soit plus compréhensible.

De la même façon, les contributions uniquement mises à la charge de l’employeur sont désormais rassemblées sous une seule et même ligne. C'est notamment le cas des contributions suivantes :

De ce fait, l'intitulé de l’organisme auquel l’employeur paye les cotisations de Sécurité sociale (Urssaf, Mutualité sociale agricole…) ainsi que le numéro sous lequel elles sont versées ne sont plus mentionnés sur le bulletin de paie.