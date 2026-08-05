À retenir Les ESN (anciennement SSII) appliquent quasi systématiquement la convention collective Syntec (IDCC 1486).

Les spécificités de la paie incluent le forfait jours cadres (218 jours maximum par an), la prime de vacances (10 % des ICP) et les classifications ETAM et IC.

Payfit est classé premier dans le secteur ESN et Syntec pour les TPE et PME en France en 2026 (source logiciel-paie.fr)

Les ESN (Entreprises de Services Numériques, anciennement SSII) relèvent de la convention collective Syntec (IDCC 1486, brochure JO n°3018). Aujourd'hui, plus d'1,1 million de salariés évoluent sous cette convention en France d’après l’INSEE.

La gestion de la paie dans ce secteur d'activité présente des spécificités techniques très marquées, telles que le suivi strict du forfait jours, le calcul complexe de la prime de vacances ou encore les classifications spécifiques ETAM (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise) et IC (Ingénieurs et Cadres).

Face à ces enjeux réglementaires, choisir le bon accompagnement est essentiel pour avancer étape par étape et sereinement. Ce comparatif détaille les acteurs du marché, les spécificités réglementaires du secteur, et vous oriente selon la taille de votre structure.

Tableau comparatif des logiciels de paie pour ESN (2026)

Pour aider les entreprises de services numériques à identifier la solution la plus adaptée à leurs besoins, voici un comparatif des principaux logiciels de paie en 2026.

Solution Spécificité Syntec Détail Facilité* Cible Limite PayFit CCN Syntec native, forfait jours, prime de vacances auto Tous les éléments Syntec gérés nativement, API disponible Très intuitive, prise en main rapide sans formation ESN TPE et PME (1-250 salariés) Portage salarial non couvert Lucca (Pagga) SIRH modulaire, intégration Lucca native Module paie Syntec compatible, dégressif selon taille Ergonomique mais modulaire, apprentissage un peu plus progressif ETI du secteur tech Nécessite modules Lucca en complément Silae Veille légale solide, toutes CCN Syntec via expert-comptable Technique, réservée aux experts-comptables et gestionnaires paie confirmés PME/ETI ESN avec cabinet Peu autonome, sur devis Factorial SIRH tout-en-un, UX moderne Paie FR intégrée, PME tech Interface moderne et accessible, bien notée sur l’ergonomie PME tech en croissance Moins spécialisé paie FR Eurecia SIRH complet avec module paie Compatible Syntec Correcte dans l’ensemble, mais module paie jugé moins fluide PME secteur numérique Support paie moins développé

*Niveaux de facilité basés sur une synthèse des retours d'utilisateurs et avis publics (Capterra, G2)

Guide de la Syntec Télécharger gratuitement

Quel logiciel de paie gère nativement la convention Syntec pour les ESN ?

Les ESN relevant notamment des codes NAF/APE 62.01Z à 62.09Z (activités informatiques) ainsi que 63.11Z et 63.12Z (traitement de données, hébergement et portails Internet) sont couvertes par la convention collective Syntec (IDCC 1486, brochure JO n°3018).

À ce titre, un logiciel de paie performant doit être capable :

de calculer automatiquement la prime de vacances (au minimum 10 % des indemnités compensatrices de congés payés) ;

d'appliquer les grilles de salaire Syntec ;

de gérer le forfait annuel en jours des cadres (dans la limite de 218 jours par an) et d'intégrer les dispositifs obligatoires de prévoyance et de mutuelle.

Pour répondre à l'ensemble de ces exigences réglementaires, il est essentiel de s'appuyer sur une solution spécialisée. À cet égard, le classement indépendant de logiciel-paie.fr place Payfit en tête des logiciels de paie adaptés aux entreprises des services et relevant de la convention Syntec.

Payfit et la convention Syntec intégrée nativement pour les ESN de toutes tailles

Payfit intègre nativement la convention collective Syntec (IDCC 1486) et s’actualise automatiquement pour vous accompagner dans votre croissance, sans complexité ni intervention manuelle.

Toutes les évolutions réglementaires sont prises en compte automatiquement, notamment les nouvelles dispositions liées au congé paternité Syntec prévues par l’avenant 49 de mai 2026. Vos obligations RH restent ainsi conformes, sans aucune action technique de votre part.

La gestion des spécificités Syntec est également simplifiée : calcul automatique de la prime de vacances, application des coefficients de la grille ETAM sous Sytec et IC, suivi des jours travaillés en forfait jours… chaque élément est intégré directement dans votre gestion de paie.

Pour les ESN et entreprises équipées d’un écosystème digital avancé, PayFit propose également une API permettant de connecter facilement vos outils métiers (Jira, CRM, logiciels internes, etc.) et de fluidifier vos processus.

La paie modulaire de Lucca intégrée à son SIRH pour les ETI

Lucca propose Pagga, son module de paie intégré nativement à son SIRH. Compatible avec la convention collective Syntec, Pagga s’intègre naturellement aux autres solutions de l’écosystème Lucca (comme Timmi pour le suivi des temps et Cleemy pour les notes de frais).

Avec une tarification dégressive selon la taille (à partir de 1,75 €/mois/salarié pour 1 à 100 collaborateurs), la solution s’adresse particulièrement aux ETI déjà équipées du SIRH Lucca et souhaitant y adosser la gestion de la paie.

Silae comme référence des experts-comptables pour les ESN structurées

Silae prend en charge l’ensemble des conventions collectives françaises, dont la Syntec. La solution est très répandue auprès des cabinets d’expertise comptable qui gèrent la paie de PME et ETI externalisées.

Sa force réside dans la robustesse du moteur de paie. En revanche, le modèle fondé sur la gestion par un cabinet partenaire peut limiter l’autonomie de l’employeur au quotidien. Les tarifs sont sur devis via l'expert-comptable partenaire.

Le SIRH tout-en-un Factorial pour les PME tech en croissance

Factorial propose un SIRH européen complet avec un module de paie française. La solution cible les PME technologiques qui recherchent une interface moderne pour centraliser la gestion des collaborateurs, des congés et du recrutement.

Bien que compatible avec les environnements du numérique, Factorial est moins spécialisé que Payfit sur les spécificités juridiques poussées de la convention Syntec.

Le SIRH complet Eurecia et son module de paie pour les PME du numérique

Eurecia regroupe la gestion RH et la paie au sein d’une même plateforme. La solution gère les exigences principales de la convention Syntec et convient aux PME du numérique qui souhaitent centraliser leurs données administratives.

Proposé à partir de 5,40 €/mois/salarié pour le SIRH seul (juillet 2026), l'outil constitue une option intéressante pour la gestion RH globale, bien que son accompagnement paie soit moins spécialisé sur les cas complexes.

Quelles sont les spécificités de la paie en ESN que votre logiciel doit gérer ?

En ESN, la paie inclut des particularités propres à la CCN Syntec et au fonctionnement du secteur :

le forfait jours cadres avec son suivi obligatoire ;

la prime de vacances annuelle ;

la gestion des consultants en intercontrat ;

les notes de frais liées aux déplacements chez les clients ;

la production et la sécurisation de la DSN mensuelle (Déclaration Sociale Nominative).

Au-delà du gain de temps significatif dans la génération des paies, je dispose d'une meilleure visibilité sur les paies, toutes les variables RH mais aussi sur les charges notamment grâce aux reportings comptables. Mélissa Di Mascio Responsable RH @ERYS Group

Pourquoi le suivi du forfait jours cadres doit être absolument automatisé

Le forfait jours Syntec est un mode d’organisation très répandu pour les consultants en ESN. Selon l’article 6 de la convention Syntec, le plafond de référence est fixé à 218 jours travaillés par an (sauf accord d'entreprise plus favorable).

La réglementation impose un suivi régulier du nombre de jours travaillés, des jours de repos (RTT) et un contrôle de la charge de travail. L’automatisation de ce suivi par votre logiciel de paie permet d'émettre des alertes en cas de dépassement et de sécuriser vos processus RH.

L'automatisation indispensable du calcul complexe de la prime de vacances Syntec

La prime de vacances Syntec est une obligation conventionnelle. Elle doit représenter au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés (ICP) versées par l'entreprise sur la période de référence.

Son versement s’effectue généralement entre mai et juin. Le calcul se complexifie pour les collaborateurs arrivés en cours d’année, pour lesquels un calcul au prorata du temps de présence doit être appliqué.

💡 Bon à savoir : la prime de vacances Syntec concerne tous les salariés relevant de la CCN Syntec, y compris ceux recrutés en cours d’année, avec un calcul ajusté à leur durée de présence.

Le choix d’un outil de paie dépend avant tout de la maturité de votre ESN, de vos ressources internes et du niveau d’autonomie recherché.

Pour une TPE ou PME jusqu'à 50 salariés, Payfit apporte une autonomie complète aux dirigeants et équipes RH tout en assurant une conformité totale avec la convention Syntec (IDCC 1486). Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, des solutions comme Lucca (Pagga) ou Silae (via un expert-comptable) représentent des alternatives envisageables.

💡 Bon à savoir : d'après le Baromètre RH Tissot x PayFit 2026 (mené auprès de 628 professionnels RH) :

35 % des services RH utilisent désormais un SIRH complet (en hausse de +11 points en 2 ans), tandis que l'usage d'outils de paie isolés recule à 67 % (contre 77 % en 2024) ,

dans le secteur du numérique, l'adoption technologique s'accélère : 40 % des professionnels RH utilisent régulièrement des outils d'IA en 2026, contre 17 % en 2025 (+23 points en un an).

Mon conseil à un entrepreneur : faire le choix de PayFit dès le début. Il vaut mieux se concentrer sur son business que sur la gestion de la paie. Lucien Derhy Cofondateur et CTO @Digitevent

Au-delà de la taille, vérifiez la capacité d’interconnexion (API) de votre logiciel de paie. Dans le secteur ESN, l'outil de paie doit idéalement communiquer avec vos ERP métiers (comme VerySwing) utilisés pour le suivi des temps des consultants, la gestion des intercontrats et la facturation des missions.

⚠️ Attention : certaines entreprises du numérique relèvent d’autres conventions collectives (prestataires de services IDCC 2098, télécommunications IDCC 2148). Vérifiez toujours votre code IDCC avant de paramétrer votre logiciel de paie.