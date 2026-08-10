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Guide Syntec : les évolutions à connaître en 2026
Toutes les évolutions : travail hybride, période d'essai, prime de vacances
Règles détaillées par classification ETAM et cadres
Guide pratique actualisé avec les derniers avenants
La Convention Collective Nationale (CCN) de la fédération Syntec a un vaste champ d’application : elle concerne les ingénieurs, les cabinets-conseil ou encore les bureaux d’études techniques. Si l’activité professionnelle de votre entreprise compte parmi ces secteurs, vous êtes responsable de son application.
Vous devez donc être au fait de la moindre modification ou avenant à la CCN : salaire, contrat, avantages… Notre guide Syntec, disponible au format PDF, est là pour vous y aider.
Qu’est-ce que la convention collective Syntec ?
La CCN Syntec, publiée en 1987 au Journal officiel, se distingue par l’IDCC 1486. Elle est gérée par la fédération Syntec, qui regroupe plusieurs syndicats d’employeurs de différents domaines (numérique, ingénierie, conseil, événementiel, traduction et interprétation). La convention Syntec couvre de nombreuses entreprises dans ces secteurs d’activité, pour plus de 1,2 million de salariés en France en 2023.
En conséquence, les dispositions de Syntec sont nombreuses et variées : elles peuvent concerner par exemple la période d’essai, les congés ou la prévoyance santé. Ces dispositions, ainsi que la grille des salaires, varient en fonction de la classification des salariés (ETAM – Employés, Techniciens ou Agents de Maîtrise – ou cadres et ingénieurs) et leur position.
💡 Bon à savoir : lorsque les dispositions de la convention collective sont plus favorables que celles du droit commun, elles prennent le pas sur ces dernières.
Notre guide Syntec en PDF a pour objectif de vous aider à mieux vous y retrouver.
Quelles sont les nouveautés sous Syntec ?
La convention collective Syntec évolue avec la réalité du travail et des salariés. En conséquence, elle a reçu plusieurs mises à jour, dont les plus récentes concernent le travail hybride, le travail les jours fériés ou encore la prime de vacances. Notre guide vous présente ces modifications.
Modifications de la période d’essai
La durée de la période d’essai sous Syntec s’est alignée avec le Code du travail. Elle diffère selon la classification et la position du salarié : les ingénieurs et cadres ont une période d’essai plus longue que les ETAM.
Dans tous les cas, la convention collective Syntec prévoit une possibilité de renouvellement de la période d’essai avec l’accord du salarié. À l’inverse, le contrat de travail ou l’accord d’entreprise peuvent aussi fixer des périodes d’essai plus courtes.
💡 Bon à savoir : les modifications de la CCN incluent des délais minimaux de prévenance plus courts en cas de rupture de la période d'essai à l’initiative de l’employeur. Néanmoins, ces délais restent plus favorables que ceux prévus par le Code du travail.
Nouvel accord sur le travail hybride
Pour accompagner le développement du télétravail, un nouvel accord est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il a pour but de mieux encadrer les politiques et les pratiques du télétravail dans les entreprises sous Syntec.
Cet accord inclut :
des obligations d’information et de consultation ;
un encadrement du télétravail à l’étranger ;
des recommandations sur l'organisation du temps de travail ;
des dispositions sur l’accompagnement et la sécurisation du salarié en télétravail.
Autres nouveautés
D’autres nouveautés ont été ajoutées à la convention Syntec :
précisions sur la prime de vacances ;
nouvel accord sur la parentalité dans le cas d’une interruption spontanée de grossesse ;
élargissement de l’accès au forfait jour ;
nouvel accord pour sensibiliser aux agissements sexistes et prévenir le harcèlement sexuel.
Questions fréquentes
sur le guide Syntec
La convention collective Syntec a pour but d’organiser les rapports de travail entre les salariés et les employés d’entreprises exerçant dans :
l'ingénierie ;
le conseil ;
les services informatiques ;
l’organisation de foires et de salons ;
la traduction et l’interprétation.
Notre guide syntec décrypte pour vous les principales dispositions spécifiques à la convention collective Syntec pour vous aider à les appliquer au quotidien.
Il revient aussi sur les nouveautés liées à la refonte majeure de cette CCN en 2023.
Notre guide Syntec vous aide à mieux comprendre les règles RH spécifiques prévues par la convention, par exemple concernant :
Télécharger notre guide Syntec en PDF vous permet de le consulter à tout moment pour répondre à vos différentes questions.
La convention Syntec est codée par PayFit depuis 2016. Le logiciel intègre toutes les mises à jour, comme l’avenant de mars 2022 sur les salaires minimaux des ETAM et cadres. Ses fonctions vous permettent d’automatiser des tâches liées à la gestion des salaires ou des congés de vos salariés, pour veiller à la bonne application de la convention collective Syntec.
Les dispositions de la convention collective Syntec diffèrent de la loi sur plusieurs points, par exemple en matière de salaire. Un employeur soumis à la CCN Syntec doit les connaître et les respecter. Notre guide vous aide à rester au fait de toutes les évolutions.
Téléchargez notre guide Syntec en PDF pour pouvoir le consulter à tout moment.