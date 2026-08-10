La Convention Collective Nationale (CCN) de la fédération Syntec a un vaste champ d’application : elle concerne les ingénieurs, les cabinets-conseil ou encore les bureaux d’études techniques. Si l’activité professionnelle de votre entreprise compte parmi ces secteurs, vous êtes responsable de son application.

Vous devez donc être au fait de la moindre modification ou avenant à la CCN : salaire, contrat, avantages… Notre guide Syntec, disponible au format PDF, est là pour vous y aider.

Qu’est-ce que la convention collective Syntec ?

La CCN Syntec, publiée en 1987 au Journal officiel, se distingue par l’IDCC 1486. Elle est gérée par la fédération Syntec, qui regroupe plusieurs syndicats d’employeurs de différents domaines (numérique, ingénierie, conseil, événementiel, traduction et interprétation). La convention Syntec couvre de nombreuses entreprises dans ces secteurs d’activité, pour plus de 1,2 million de salariés en France en 2023.

En conséquence, les dispositions de Syntec sont nombreuses et variées : elles peuvent concerner par exemple la période d’essai, les congés ou la prévoyance santé. Ces dispositions, ainsi que la grille des salaires, varient en fonction de la classification des salariés (ETAM – Employés, Techniciens ou Agents de Maîtrise – ou cadres et ingénieurs) et leur position.

💡 Bon à savoir : lorsque les dispositions de la convention collective sont plus favorables que celles du droit commun, elles prennent le pas sur ces dernières.

Notre guide Syntec en PDF a pour objectif de vous aider à mieux vous y retrouver.

Quelles sont les nouveautés sous Syntec ?

La convention collective Syntec évolue avec la réalité du travail et des salariés. En conséquence, elle a reçu plusieurs mises à jour, dont les plus récentes concernent le travail hybride, le travail les jours fériés ou encore la prime de vacances. Notre guide vous présente ces modifications.

Modifications de la période d’essai

La durée de la période d’essai sous Syntec s’est alignée avec le Code du travail. Elle diffère selon la classification et la position du salarié : les ingénieurs et cadres ont une période d’essai plus longue que les ETAM.

Dans tous les cas, la convention collective Syntec prévoit une possibilité de renouvellement de la période d’essai avec l’accord du salarié. À l’inverse, le contrat de travail ou l’accord d’entreprise peuvent aussi fixer des périodes d’essai plus courtes.

💡 Bon à savoir : les modifications de la CCN incluent des délais minimaux de prévenance plus courts en cas de rupture de la période d'essai à l’initiative de l’employeur. Néanmoins, ces délais restent plus favorables que ceux prévus par le Code du travail.

Nouvel accord sur le travail hybride

Pour accompagner le développement du télétravail, un nouvel accord est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il a pour but de mieux encadrer les politiques et les pratiques du télétravail dans les entreprises sous Syntec.

Cet accord inclut :

des obligations d’information et de consultation ;

un encadrement du télétravail à l’étrange r ;

des recommandations sur l'organisation du temps de travail ;

des dispositions sur l’accompagnement et la sécurisation du salarié en télétravail.

Autres nouveautés

D’autres nouveautés ont été ajoutées à la convention Syntec :