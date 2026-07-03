En principe, l'employeur est libre de fixer la rémunération de ses salariés , dans le respect des montants minimums fixés par la loi.

Toutefois, dans certains secteurs, en plus de respecter les minimums légaux, la convention collective fixe également des montants de salaire minimal que les entreprises sont tenues de respecter. C'est le cas de la convention dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, communément appelée convention collective Syntec . Cette dernière organise la rémunération de ses salariés sous forme de grille des salaires minimaux .

Cette grille est réévaluée et mise à jour périodiquement, de sorte que les employeurs sous Convention Collective Nationale (CCN) Syntec doivent adapter la rémunération des salariés au fil des évolutions pour s'assurer du respect du seuil minimal de salaires fixé.

Qu'est-ce que la grille de salaire Syntec ?

Qu'est-ce que la grille de salaire Syntec ?

Les conventions collectives peuvent prévoir des règles spécifiques en matière de rémunération, avec des montants plus adaptés aux particularités et au fonctionnement des secteurs.

C'est le cas de la CCN Syntec qui fixe une grille de salaire brut minimal, elle-même établie en fonction de la grille de classification des emplois sous Syntec. Les montants sont revus généralement tous les deux ans par les représentants des syndicats employeurs et salariés via des avenants Syntec .

La grille salariale de la convention collective Syntec a fait l'objet d'une réévaluation récente : les montants applicables cette année sont ceux issus de l’avenant du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques. Cet accord a été étendu par un arrêté du 8 novembre 2024 et publié au Journal Officiel le 27 novembre 2024.

💡 Bon à savoir : un salarié en contrat de professionnalisation peut ne percevoir qu'un pourcentage du salaire minimum conventionnel que fixe la grille de salaire Syntec.

Le salaire Syntec minimal conventionnel est déterminé par la classification du salarié, qui dépend elle-même de son niveau de formation, de son expérience professionnelle et des responsabilités de son poste.

Ces données figurent obligatoirement dans le contrat de travail de chacun des salariés, ainsi que leur catégorie d'emploi . Ces éléments permettent de déterminer le niveau de salaire Syntec qui leur est applicable.

En effet, il existe deux grilles de salaire, en fonction du classement des salariés dans :

la catégorie des ETAM en Syntec (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) ;

la catégorie des ingénieurs et des cadres en Syntec .

Les deux grilles de salaire fixent des montants de salaires bruts mensuels en dessous desquels l'employeur ne peut pas rémunérer le salarié . Pour connaître le montant net correspondant à ces salaires bruts, vous pouvez utiliser notre simulateur de conversion brut en net. Logiquement, plus la classification du salarié est importante, plus les montants minimaux sont élevés.

💡 Bon à savoir : tout comme la classification et la position du salarié, le code IDCC Syntec 1486 devra figurer dans le bulletin de paie de chacun des salariés de l'entreprise.

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Dans la CCN Syntec, la grille de salaire tient compte du type de poste , des responsabilités et de la qualification des salariés.

Lorsque les montants des Salaires Minimaux Conventionnels (SMC) prévus par la convention collective Syntec sont inférieurs au SMIC, l’employeur a l’obligation de respecter le salaire minimum légal .

Grille de salaire Syntec des ETAM

Sur la grille, les salaires des ETAM comprennent 3 positions , correspondant aux 3 bases fixes de salaires Syntec. Chacune des positions est à son tour divisée en 3 sous-catégories , sauf pour la position 1 qui n’en comporte plus que 2.

La grille de salaire Syntec des ETAM comporte ainsi 8 coefficients hiérarchiques différents.

Positions ETAM Coefficient Syntec ETAM Salaires minimaux des ETAM 1.1 240 1 815 € * 1.2 250 1 845 € * 2.1 275 1 875 € * 2.2 310 1 905 € * 2.3 355 2 045 € 3.1 400 2 185 € 3.2 450 2 340 € 3.3 500 2 490 €

*Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, ces salariés doivent se voir appliquer le minimum légal, supérieur au minimum conventionnel ainsi défini. Le SMIC horaire brut au 1er juin 2026 est de 12,31 € , soit 1 867,02 € mensuels. Les positions 2.1 et 2.2, dont le minimum conventionnel dépasse désormais ce seuil, restent régies par la grille Syntec.

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Grille de salaire des cadres en Syntec

Voici la grille de salaire des cadres de la convention Syntec en 2026 :

Positions des cadres Coefficient Syntec des cadres Salaire minimaux des cadres 1.1 95 2 135 € 1.2 100 2 240 € 2.1 (moins de 26 ans) 105 2 315 € 2.1 (plus de 26 ans) 115 2 530 € 2.2 130 2 850 € 2.3 150 3 275 € 3.1 170 3 650 € 3.2 210 4 495 € 3.3 270 5 755 €

💡 Bon à savoir : l’utilisation d’un logiciel de paie peut vous permettre de générer automatiquement vos fiches de paie en conformité avec les minima sociaux imposés par la convention collective Syntec.