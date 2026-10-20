À retenir : Le contrôle URSSAF du CSE porte principalement sur la bonne gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) et sur le respect des plafonds d' exonération de cotisations .

Lors de sa visite, l'inspecteur vérifie systématiquement les justificatifs d'attribution (factures, listes d'émargement) liés au budget CSE .

Une erreur dans l'attribution des avantages peut entraîner un redressement URSSAF , dont la charge financière incombe généralement à l'employeur.

Il est indispensable de distinguer le contrôle des ASC distribuées aux salariés et le contrôle du CSE en tant qu'employeur (lorsqu'il embauche directement du personnel).

La mise en place du CSE (Comité Social et Économique) s'accompagne de nouvelles responsabilités, notamment la gestion d'un budget dédié aux avantages salariaux. Si vous recevez un avis de passage de l'URSSAF pour contrôle, il convient de savoir que l'inspecteur examinera de près l'utilisation de ces fonds. L'objectif de l'administration est simple : s'assurer que les avantages accordés ne cachent pas des compléments de salaire non déclarés.

Dans cet article, découvrez étape par étape comment organiser vos documents, anticiper les demandes de l'inspecteur et aborder ce contrôle sereinement.

Sur quoi porte un contrôle URSSAF du comité social et économique ?

Un contrôle URSSAF du comité social et économique porte principalement sur les dépenses liées aux activités sociales et culturelles, afin de vérifier qu’elles respectent les conditions d’exonération de cotisations sociales.

Périmètre général du contrôle

Lors d'un contrôle, l'URSSAF examine en priorité l'utilisation des fonds attribués au CSE et s'assure de la conformité des pratiques au regard du droit de la Sécurité sociale. Les principaux axes de vérification portent sur :

le respect des règles d'exonération des Activités Sociales et Culturelles (ASC) : contrôle de l'application des plafonds ministériels, vérification du caractère non discriminatoire des prestations et examen des événements ayant donné lieu à la distribution de chèques-cadeaux ou de bons d'achat ;

la conformité des pièces justificatives : analyse des factures, attestations de présence, listes de bénéficiaires et reçus permettant de justifier chaque dépense engagée au titre des œuvres sociales ;

l’étanchéité des budgets : vérification de la stricte séparation entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles afin d'éviter tout transfert injustifié de capitaux ;

les obligations de l'employeur ou du CSE employeur : contrôle des cotisations sociales dues sur d'éventuels avantages en nature ou sur les rémunérations du personnel directement embauché par le comité.

La distinction entre gestion des ASC et CSE employeur

Dans le cadre des missions du CSE, les élus gèrent un budget de fonctionnement et un budget dédié aux œuvres sociales. L’URSSAF vérifie notamment les avantages accordés aux salariés : chèques cadeaux, participations aux voyages, activités sportives ou culturelles, etc. Elle contrôle leurs conditions d’attribution, le respect des plafonds applicables et l’absence de discrimination entre les bénéficiaires.

Le contrôle peut également concerner le CSE en tant qu’employeur lorsqu’il emploie directement du personnel. L’URSSAF vérifie alors notamment les déclarations sociales, le paiement des cotisations et les obligations liées aux salariés du comité.

Voici un tableau des deux périmètres distincts :

Périmètre du contrôle Contexte de l’entreprise Éléments vérifiés par l’URSSAF Contrôle des ASC (Cas classique) Le CSE distribue des avantages aux salariés de votre entreprise. Chèques-vacances, chèques cadeaux, participations aux voyages, subventions sportives, respect des seuils d’exonération. Contrôle du CSE employeur Le CSE embauche son propre personnel (ex : un comptable ou un assistant administratif). Déclarations sociales, paiement des cotisations sur les salaires versés, contrats de travail de ces salariés spécifiques.

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Quels sont les justificatifs CSE à fournir à l'URSSAF ?

Les justificatifs CSE à fournir à l'URSSAF dépendent des prestations examinées.

L'objectif est de pouvoir établir le lien entre une dépense, la prestation correspondante et ses bénéficiaires. Il est donc utile de conserver les factures, preuves de paiement, décisions d'attribution et documents permettant de vérifier les conditions applicables.

Checklist des documents à rassembler

Le registre du CSE peut faire partie des documents à organiser, mais il ne remplace pas les pièces comptables et justificatifs propres aux dépenses concernées. Avant un contrôle de l’URSSAF, préparez notamment :

les factures des prestations et achats réalisés par le CSE ;

les preuves de paiement ;

les décisions ou délibérations du comité relatives aux prestations concernées ;

les règles ou critères d'attribution appliqués ;

les listes de bénéficiaires lorsque cela est nécessaire ;

les justificatifs fournis par les salariés ;

les documents comptables permettant de rapprocher les dépenses des justificatifs ;

les documents relatifs aux salariés employés directement par le CSE, lorsque le comité est lui-même employeur.

👉 À noter : classez les documents par type d'ASC et par période. L'inspecteur doit pouvoir comprendre rapidement à quoi correspond chaque dépense.

Justificatifs à conserver selon le type d'ASC

Les règles d'exonération ne sont pas identiques pour toutes les prestations. Il est donc préférable de vérifier les conditions propres à chaque avantage plutôt que d'appliquer un plafond ou une règle générale à l'ensemble des ASC.

Type d’ASC Points à vérifier Justificatifs utiles Chèques cadeaux et bons d’achat Événement concerné, montant, utilisation et conditions applicables Facture, décision d’attribution, liste des bénéficiaires, justificatifs liés à l’événement Chèques-vacances Modalités d’acquisition et conditions propres au dispositif Documents ANCV, justificatifs de participation et de paiement Activités culturelles Nature de la prestation et conditions d’attribution Billetterie, factures, preuves de paiement Activités sportives Nature de l’activité et bénéficiaires Factures, justificatifs de paiement ou de remboursement Colonies de vacances Conditions propres à la prestation et justificatifs nécessaires Factures et attestations d’inscription Séjours ou voyages Nature du séjour, bénéficiaires et modalités de financement Factures, contrats, justificatifs de paiement

L'URSSAF précise notamment que les règles diffèrent selon les prestations. Pour les chèques-vacances, par exemple, le traitement social dépend de la participation du CSE et de celle de l'employeur. Pour certaines colonies de vacances, des attestations d'inscription sont demandées. Les chèques exclusivement utilisables pour des biens ou prestations culturels bénéficient également de règles spécifiques.

💡 Bon à savoir : ne vous contentez pas de conserver la facture. Pour chaque prestation, conservez également les éléments permettant de démontrer pourquoi, pour qui et dans quelles conditions l'avantage a été accordé.

La visite de l'inspecteur de l'URSSAF se déroule selon une procédure stricte en trois étapes chronologiques : la réception de l'avis de passage, l'audit des documents, et la phase d'échanges sur les observations.

Un contrôle administratif est une démarche courante dans la vie d'une entreprise, et non une sanction. Pour aborder cette période sereinement, voici comment s'organise l'intervention en pratique :

l'avis de contrôle : envoyé par lettre recommandée au moins 30 jours avant la date de la visite, il précise la période contrôlée et la liste des documents à préparer ; l'analyse sur place (ou sur pièces) : l'inspecteur consulte les registres, les procès-verbaux de réunion définissant les règles d'attribution des ASC, et les justificatifs comptables. Le trésorier du comité social et économique et les équipes RH travaillent souvent de concert à cette étape ; la lettre d'observations : à l'issue du contrôle, l'inspecteur remet un document listant ses conclusions. Si des irrégularités sont constatées, un délai de 30 jours est accordé pour y répondre. Ce délai permet notamment de contester un redressement URSSAF lorsque les conclusions de l'inspecteur semblent infondées ou disproportionnées.

Quels sont les risques en cas d’irrégularité ?

En cas d'irrégularité dans la gestion des ASC, le risque principal est un redressement URSSAF impliquant la réintégration des montants distribués dans l'assiette des cotisations de l'entreprise.

Lorsqu'un avantage perd son exonération de cotisations employeur, il est considéré comme un salaire déguisé. L'URSSAF exige alors le paiement des cotisations sociales correspondantes, accompagnées d'éventuelles majorations de retard. Sur le plan comptable, l'entreprise doit ensuite procéder à la comptabilisation du redressement URSSAF, en enregistrant les sommes dues sur les comptes appropriés, entre charge à payer et provision.

👉 À noter : c'est l'entreprise (l'employeur) qui supporte financièrement le redressement lié aux ASC, car c'est elle qui est légalement redevable des cotisations sociales. La responsabilité personnelle des élus du CSE n'est engagée qu'en cas de fraude avérée ou de malversation grave.