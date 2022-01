Comment sont attribués les chèques-vacances ?

Les chèques-vacances peuvent être attribués de 3 façons différentes :

1. Attribution par le Comité Social et Economique (ou Comité d'Entreprise)

Il s'agit de la méthode d'attribution la plus simple et la plus avantageuse. Les chèques-vacances peuvent dans ce cas s'intégrer dans les activités sociale du CSE ou du CE et être attribués aux salariés en fonction de critères non liés à des objectifs professionnels liés au contrat de travail.Dans ce cas, l'acquisition des chèques-vacances est totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales.

2. Attribution par l'employeur en présence d'un CE ou d'un CSE

Il arrive également que l'attribution des chèques-vacances soit de l'initiative de l'employeur, alors qu'il y a bien un CE ou un CSE gérant les activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise. Dans ce cas, la contribution de l'employeur (que l'on définira plus en détail plus loin) sera soumise à toutes les cotisations sociales, contributions et taxes sur les salaires.

3. Attribution par l'employeur en l'absence d'un CE ou d'un CSE (entreprise de moins de 50 salariés)

La situation est plus complexe ici. L'exonération des cotisations sociales est possible sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives :

avoir moins de 50 salariés (titulaires d'un contrat de travail)

ne pas avoir de CSE/CE gérant les activités sociales et culturelles

ne pas relever d'un organisme paritaire de gestion d'une ou de plusieurs activités sociales



De plus, la contribution de l'employeur doit :