La convention collective Syntec définit les salaires minimaux en fonction du coefficient Syntec. Découvrez les grilles salariales Syntec et leur organisation.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 120 000
Champ d'application
Bureaux d’études, Ingénierie, Conseil, Numérique
Les conventions collectives nationales recouvrent beaucoup de secteurs d'activités différents. C'est particulièrement le cas de la convention collective Syntec.
C'est pourquoi, cette convention prévoit une classification des emplois qui rattache chaque salarié à un statut ou une catégorie à l'aide d'un coefficient, souvent appelé coefficient hiérarchique ou coefficient de salaire.
Ce coefficient détermine plusieurs éléments clés de la vie professionnelle du salarié : c'est pourquoi l'employeur se doit de comprendre la grille de classification Syntec.
Qu'est-ce que le coefficient de la convention Syntec ?
Dans la convention collective Syntec, un coefficient est attribué à tous les salariés en fonction de la classification des emplois. Prenant la forme de tableau, cette classification comprend les catégories d'emplois recouvertes par la convention, et attribuedifférents niveaux aux salariés en fonction de :
leur degré d'autonomie dans leur travail ;
les responsabilités qui leur sont confiées ;
leur formation ou l'expérience professionnelle qu’ils ont acquise avec l'ancienneté.
Le coefficient Syntec est donc un indicateur hiérarchique qui sert à faire évoluer le salaire.
Comment lire la notation Syntec ?
La classification Syntec d'un salarié est présentée sous forme de deux chiffres séparés par un point : “X.X”. Cette notation correspond à l’organisation de la classification, s’articulant autour de 2 grandes notions :
la position (premier chiffre) : reflète le niveau de responsabilité global ;
la fonction (second chiffre) : précise le type de mission exercée
Un coefficient est donc attribué à chaque combinaison “Position.Fonction” : c’est ce qui sert à établir la grille de salaire Syntec, c'est-à-dire le salaire minimum correspondant à chaque poste dans l'entreprise.
📌 Exemple : un salarié ETAM en position 2.3 (technicien ou agent de maîtrise)aura le coefficient 355, correspondant à un salaire minimum de 2 045 € brut mensuel en 2026.
À quoi sert le coefficient pour l'employeur ?
Le coefficient de la convention collective Syntec aide l'employeur à :
identifier le poste exact d'un salarié (ou du moins son niveau de responsabilité et ses tâches) ;
adapter le profil professionnel du salarié à un poste donné ;
établir une hiérarchie entre les emplois ;
permettre de faire évoluer les salariés hiérarchiquement ;
garantir l'équité salariale au sein de l'entreprise.
C'est l'employeur qui fixe la classification du salarié ainsi que le coefficient Syntec correspondant. Ce coefficient est toutefois négociable avant la signature du contrat de travail et au cours de l'exécution de celui-ci.
Logiquement, l'évolution de la carrière d’un salarié peut entraîner une modification de son coefficient Syntec et du poste occupé. La modification du coefficient doit toujours faire l'objet d'un avenant au contrat de travail rédigé par la direction de l’entreprise.
💡 Bon à savoir : dans l'hypothèse d’une modification ou révision de la classification des emplois par les signataires de la convention Syntec, un coefficient nouveau peut être directement opposable au salarié sans besoin d'avenant.
Quels sont les types de coefficients dans la convention collective Syntec ?
Dans les entreprises de la fédération Syntec, le coefficient de salaire dépend de la catégorie du salarié. On distingue dans un premier temps deux grandes catégories :
Ces catégories d’activité sont déclinées en différentes positions, et à chaque position de la classification Syntec correspond un coefficient différent.
Coefficient Syntec ETAM
En Syntec, le coefficient des ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) dépend dans un premier temps de leur position. Les ETAM peuvent être classés dans une des trois positions suivantes :
position 1, fonctions d'exécution : réaliser des opérations programmées, sans autonomie réelle ;
position 2, fonctions d'études ou de préparation : concrétiser, développer et mettre en œuvre d’un programme de travail dans une relative autonomie ;
position 3, fonctions de conception ou de gestion élargies : déterminer les composantes d'un problème complexe, en rendre compte et élaborer et coordonner un programme-cadre pour sa réalisation en autonomie.
Tableau des coefficients des ETAM sous Syntec et salaires minimas pour 2026
Positions ETAM
Coefficient Syntec ETAM
Salaires minimaux des ETAM
1.1
240
1 815 € *
1.2
250
1 845 € *
2.1
275
1 875 € *
2.2
310
1 905 € *
2.3
355
2 045 €
3.1
400
2 185 €
3.2
450
2 340 €
3.3
500
2 490 €
*Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, certains salariés ETAM (positions 1.1, 1.2, 2.1) devront se voir appliquer le minimum légal qui est supérieur au minimum conventionnel. Le SMIC mensuel brut au 1er janvier 2026 est de 1 823,03 €.
Les salaires minimums mensuels bruts des salariés ETAM sont directement définis par la grille salariale en fonction de leur position et coefficient, sans nécessiter de calcul spécifique. Ces montants sont revus périodiquement par les partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires et formalisés par des avenants Syntec.
Coefficient Cadre Syntec
Le coefficient des ingénieurs et cadres va de 95 pour les collaborateurs débutants à 270, qui représente le coefficient maximal pour les cadres supérieurs.
Les salaires minimums mensuels bruts des ingénieurs et cadres sont fixés directement par la convention collective Syntec selon leur position et coefficient, sans calcul spécifique.
Tableau des coefficients des Cadres sous Syntec et salaires minimas pour 2026
Positions Cadres
Coefficient Syntec des Cadres
Salaire minimaux des Cadres
1.1
95
2 135 €
1.2
100
2 240 €
2.1 (moins de 26 ans)
105
2 315 €
2.1 (plus de 26 ans)
115
2 530 €
2.2
130
2 850 €
2.3
150
3 275 €
3.1
170
3 650 €
3.2
210
4 495 €
3.3
270
5 755 €
💡 Bon à savoir : jusqu'en 2023, les salaires minimaux Syntec se calculaient à partir d'une "base fixe + valeur du point" (ETAM) ou "coefficient × valeur du point" (cadres). Depuis l'accord du 26 juin 2024, les montants sont directement fixés dans la grille salariale, ce qui simplifie leur application et garantit des rémunérations actualisées.
Où doit figurer le coefficient Syntec ?
Le coefficient de salaire Syntec doit obligatoirement figurer systématiquement à deux endroits :
Ce facteur fait partie des mentions obligatoires sur le bulletin de paie. L'absence de mention du coefficient Syntec sur le bulletin de salaire expose l'employeur à une amende de 450 € par bulletin irrégulier. En cas de préjudice prouvé par le salarié (par exemple, impossibilité de négocier une augmentation ou de faire valoir ses droits), des dommages et intérêts peuvent également être réclamés.
Il est possible de contester votre coefficient si votre classification ne correspond pas à vos missions réelles dans l’entreprise ou si votre salaire est inférieur au minimum conventionnel.
Dans ce cas, la démarche peut passer par une négociation interne, un recours au CSE (Comité Social et Économique) ou une action devant les prud’hommes. Une analyse précise de la convention collective est de mise, ainsi qu’un accompagnement juridique spécialisé pour de plus amples conseils.
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Comment la grille de salaire Syntec évolue-t-elle en fonction des années ?
La grille salariale Syntec évolue généralement tous les deux ans en fonction des accords collectifs négociés par les partenaires sociaux. Les nouvelles grilles doivent être formalisées par un avenant avant d’être validées par l’État.
Dernière évolution (2025) : +100 € pour position 1, +75 € pour position 2.
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Quelle différence entre ETAM et Ingénieurs & Cadres dans Syntec ?
Les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) ont des coefficients allant de 240 à 500, avec un décompte du temps de travail en heures et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires.
Les Ingénieurs & Cadres ont des coefficients compris entre 95 et 270 et peuvent choisir entre un décompte horaire ou un forfait-jours plafonné à 218 jours par an.
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Le coefficient Syntec évolue-t-il automatiquement avec l'ancienneté ?
Non, le coefficient Syntec n'évolue pas automatiquement avec l'ancienneté.
Une évolution de coefficient est possible en cas de prise de responsabilités, de changement de poste, de formation qualifiante ou lors d'une négociation annuelle. Toute modification nécessite un avenant au contrat de travail.
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