Les conventions collectives nationales recouvrent beaucoup de secteurs d'activités différents. C'est particulièrement le cas de la convention collective Syntec .

C'est pourquoi, cette convention prévoit une classification des emplois qui rattache chaque salarié à un statut ou une catégorie à l'aide d'un coefficient, souvent appelé coefficient hiérarchique ou coefficient de salaire .

Ce coefficient détermine plusieurs éléments clés de la vie professionnelle du salarié : c'est pourquoi l'employeur se doit de comprendre la grille de classification Syntec .

Qu'est-ce que le coefficient de la convention Syntec ?

Dans la convention collective Syntec, un coefficient est attribué à tous les salariés en fonction de la classification des emplois. Prenant la forme de tableau, cette classification comprend les catégories d'emplois recouvertes par la convention, et attribue différents niveaux aux salariés en fonction de :

leur degré d' autonomie dans leur travail ;

les responsabilités qui leur sont confiées ;

leur formation ou l'expérience professionnelle qu’ils ont acquise avec l'ancienneté.

Le coefficient Syntec est donc un indicateur hiérarchique qui sert à faire évoluer le salaire.

La classification Syntec d'un salarié est présentée sous forme de deux chiffres séparés par un point : “X.X”. Cette notation correspond à l’organisation de la classification, s’articulant autour de 2 grandes notions :

la position (premier chiffre) : reflète le niveau de responsabilité global ;

la fonction (second chiffre) : précise le type de mission exercée

Un coefficient est donc attribué à chaque combinaison “Position.Fonction” : c’est ce qui sert à établir la grille de salaire Syntec , c'est-à-dire le salaire minimum correspondant à chaque poste dans l'entreprise.

📌 Exemple : un salarié ETAM en position 2.3 (technicien ou agent de maîtrise) aura le coefficient 355, correspondant à un salaire minimum de 2 045 € brut mensuel en 2026.

À quoi sert le coefficient pour l'employeur ?

Le coefficient de la convention collective Syntec aide l'employeur à :

identifier le poste exact d'un salarié (ou du moins son niveau de responsabilité et ses tâches) ;

adapter le profil professionnel du salarié à un poste donné ;

établir une hiérarchie entre les emplois ;

permettre de faire évoluer les salariés hiérarchiquement ;

garantir l'équité salariale au sein de l'entreprise.

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Qui fixe le coefficient sous Syntec ?

C'est l'employeur qui fixe la classification du salarié ainsi que le coefficient Syntec correspondant. Ce coefficient est toutefois négociable avant la signature du contrat de travail et au cours de l'exécution de celui-ci.

Logiquement, l'évolution de la carrière d’un salarié peut entraîner une modification de son coefficient Syntec et du poste occupé. La modification du coefficient doit toujours faire l'objet d'un avenant au contrat de travail rédigé par la direction de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : dans l'hypothèse d’une modification ou révision de la classification des emplois par les signataires de la convention Syntec, un coefficient nouveau peut être directement opposable au salarié sans besoin d'avenant.

Quels sont les types de coefficients dans la convention collective Syntec ?

Dans les entreprises de la fédération Syntec, le coefficient de salaire dépend de la catégorie du salarié. On distingue dans un premier temps deux grandes catégories :

les ETAM en Syntec (employés, techniciens et agents de maîtrise) ;

les ingénieurs et cadres en Syntec .

Ces catégories d’activité sont déclinées en différentes positions, et à chaque position de la classification Syntec correspond un coefficient différent.

Coefficient Syntec ETAM

En Syntec, le coefficient des ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) dépend dans un premier temps de leur position. Les ETAM peuvent être classés dans une des trois positions suivantes :

position 1, fonctions d'exécution : réaliser des opérations programmées, sans autonomie réelle ;

position 2, fonctions d'études ou de préparation : concrétiser, développer et mettre en œuvre d’un programme de travail dans une relative autonomie ;

position 3, fonctions de conception ou de gestion élargies : déterminer les composantes d'un problème complexe, en rendre compte et élaborer et coordonner un programme-cadre pour sa réalisation en autonomie.

Tableau des coefficients des ETAM sous Syntec et salaires minimas pour 2026

Positions ETAM Coefficient Syntec ETAM Salaires minimaux des ETAM 1.1 240 1 815 € * 1.2 250 1 845 € * 2.1 275 1 875 € * 2.2 310 1 905 € * 2.3 355 2 045 € 3.1 400 2 185 € 3.2 450 2 340 € 3.3 500 2 490 €

*Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, certains salariés ETAM (positions 1.1, 1.2, 2.1) devront se voir appliquer le minimum légal qui est supérieur au minimum conventionnel. Le SMIC mensuel brut au 1er janvier 2026 est de 1 823,03 €.

Les salaires minimums mensuels bruts des salariés ETAM sont directement définis par la grille salariale en fonction de leur position et coefficient, sans nécessiter de calcul spécifique. Ces montants sont revus périodiquement par les partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires et formalisés par des avenants Syntec.

Coefficient Cadre Syntec

Le coefficient des ingénieurs et cadres va de 95 pour les collaborateurs débutants à 270, qui représente le coefficient maximal pour les cadres supérieurs.

Les salaires minimums mensuels bruts des ingénieurs et cadres sont fixés directement par la convention collective Syntec selon leur position et coefficient, sans calcul spécifique.

Tableau des coefficients des Cadres sous Syntec et salaires minimas pour 2026

Positions Cadres Coefficient Syntec des Cadres Salaire minimaux des Cadres 1.1 95 2 135 € 1.2 100 2 240 € 2.1 (moins de 26 ans) 105 2 315 € 2.1 (plus de 26 ans) 115 2 530 € 2.2 130 2 850 € 2.3 150 3 275 € 3.1 170 3 650 € 3.2 210 4 495 € 3.3 270 5 755 €

💡 Bon à savoir : jusqu'en 2023, les salaires minimaux Syntec se calculaient à partir d'une "base fixe + valeur du point" (ETAM) ou "coefficient × valeur du point" (cadres). Depuis l'accord du 26 juin 2024, les montants sont directement fixés dans la grille salariale, ce qui simplifie leur application et garantit des rémunérations actualisées.

Où doit figurer le coefficient Syntec ?

Le coefficient de salaire Syntec doit obligatoirement figurer systématiquement à deux endroits :

sur le contrat de travail du salarié ;

sur chacun de ses bulletins de salaire .

Ce facteur fait partie des mentions obligatoires sur le bulletin de paie . L'absence de mention du coefficient Syntec sur le bulletin de salaire expose l'employeur à une amende de 450 € par bulletin irrégulier. En cas de préjudice prouvé par le salarié (par exemple, impossibilité de négocier une augmentation ou de faire valoir ses droits), des dommages et intérêts peuvent également être réclamés.

Le coefficient Syntec définit ainsi le salaire minimum conventionnel auquel le salarié a droit.

Si le salaire est inférieur au minimum fixé par la convention Syntec, l’entreprise s'expose à des sanctions.

💡 Bon à savoir : il existe des logiciels de paie qui vous permettent d'émettre automatiquement des bulletins conformes à la convention Syntec.