À retenir : L’ intelligence artificielle en ressources humaines est utilisée dans toutes les strates de la gestion RH (gestion du personnel, recrutement et recherche de talents, prévisions, etc.).

Le recours de l’IA en RH soulève des questions en termes de protection des données personnelles .

L’AI ACT , entré en vigueur le 1er août 2024 en Europe, prévoit que les employeurs déployant l’IA dans leur processus de recrutement doivent en informer les salariés et les candidats .

L’intelligence artificielle révolutionne le monde du travail, et le secteur des ressources humaines n’échappe pas à cette transformation. Portée par la digitalisation RH , l’IA trouve sa place au cœur des services RH, aux côtés d’outils déjà utilisés comme les SIRH .

L'essor des solutions RH en SaaS, accessibles en ligne et constamment mises à jour, facilite d'ailleurs l'intégration de ces technologies d'intelligence artificielle dans les processus quotidiens des entreprises.

Si l’idée de confier à des robots une partie des décisions pour la gestion des ressources humaines peut surprendre, en pratique, les équipes RH n’hésitent plus à recourir à l’IA pour des tâches opérationnelles comme stratégiques.

IA et RH

La recherche de productivité pour rester compétitif touche tous les niveaux d’organisation d’une entreprise, y compris pour les ressources humaines.

Malgré le recours aux outils de recrutement digital, les équipes RH restent très sollicitées par les salariés. D’après le Baromètre 2025 sur les RH au quotidien (réalisé par Les Éditions Tissot et PayFit), 57 % des professionnels RH regrettent de manquer de temps et de ressources.

Pour alléger leur charge de travail, certains DRH ont trouvé la solution : utiliser l’IA pour l'automatisation RH, optimiser les processus et simplifier leurs tâches.

À quoi sert l’IA en RH ?

Par définition, l’IA désigne le fait de faire faire à une machine des fonctions nécessitant habituellement l’intelligence humaine. En pratique, dans un service RH, le recours à l’IA sert avant tout à :

gagner du temps en automatisant les tâches répétitives, fastidieuses ou chronophages (comme la rédaction de documents, la présélection de CV en phase de recrutement, etc.) ;

être plus efficace en optimisant les processus RH (gestion des absences ou des congés, planification des entretiens avec un collaborateur, etc.) ;

améliorer l’expérience des candidats à l’embauche, etc.

💡 Bon à savoir : la dématérialisation des documents RH consiste à remplacer les documents papier par des formats numériques comme les contrats de travail, les comptes-rendus d’entretien d’évaluation, les bilans, les plannings pour le suivi des congés. Cette évolution a d’autant plus favorisé l’usage de l’IA.

Quelles sont les utilisations de l’IA en RH ?

Depuis le lancement de ChatGPT et autres outils d'IA générative, les RH peuvent désormais créer des documents complexes (politiques RH, guides onboarding, etc.) en quelques minutes grâce à des prompts optimisés.

IA et gestion des ressources humaines en entreprise

Les équipes RH peuvent se servir de l’IA aussi bien pour des tâches opérationnelles que stratégiques avec :

l’analyse des données pour réaliser des prévisions sur les besoins en compétences ou en effectifs au sein de l’entreprise ;

la création de documents pour la rédaction d’une fiche de fonction, d’un compte-rendu, l’élaboration de présentations PowerPoint à partir d’un tableur Excel, etc. ;

l’automatisation de certaines actions comme la génération et l’envoi de mails aux collaborateurs, prestataires ou clients de la société ;

la gestion contractuelle intelligente : un logiciel de gestion des contrats intégrant l'IA permet de générer automatiquement des contrats de travail et avenants avec les mentions obligatoires, d'analyser les clauses existantes pour détecter les non-conformités, de suggérer des améliorations selon le contexte et d'automatiser les rappels d'échéances contractuelles ;

l’amélioration de la gestion des carrières pour personnaliser les parcours de formation professionnelle ;

l'optimisation de la performance RH grâce à l'analyse prédictive des indicateurs clés (turnover, absentéisme, engagement) et à l'identification automatique des actions d'amélioration à déployer.

👉 À noter : selon le baromètre RH OpinionWay 2025 de Kelio , 71 % des RH considèrent l’IA comme une véritable révolution dans leurs métiers.

IA et recrutement

Les DRH intègrent l’intelligence artificielle dans toutes les étapes de leur processus de recrutement.

Ils peuvent ainsi utiliser des solutions IA pour rationaliser toutes les actions nécessaires à l’embauche d’un candidat comme :

rédiger des offres d’emploi en quelques minutes ainsi que les descriptions de fiches de poste correspondantes grâce à des prompts et des GPTs personnalisés ;

réaliser le tri des candidatures en filtrant les CV, selon des critères prédéfinis, pour présélectionner les meilleurs profils ;

planifier les RDV d’entretien ;

répondre automatiquement à chaque postulant par mail.



💡 Bon à savoir : un large volet de l’intelligence artificielle en recrutement consiste à optimiser le sourcing. Assistés de puissants robots IA, les recruteurs peuvent identifier sur les réseaux en ligne, ou dans leur propre base de données, des talents, puis les recruter.

Est-il risqué d’associer RH et IA pour la protection des données ?

Si le développement de l’IA offre des avantages pour les RH, il n’est pas sans impact. La gestion des données personnelles compte parmi l’un des défis majeurs.

D’après le baromètre Kelio 2025, deux responsables RH sur cinq (41 %) estiment que le respect de la confidentialité et la sécurité des données personnelles restent l’un des freins principaux à l’utilisation de l’IA.

En effet, le système d’information des entreprises comporte de nombreuses informations sensibles :

données personnelles ;

managériales ;

fiscales ;

ou encore financières, etc.

C’est pourquoi, saisir ce type de données dans des outils IA sans l’accord des salariés en interne, ou des candidats à l’embauche en externe, est problématique au regard de la législation.

⚠️ Attention : l’AI Act, règlement européen entré en vigueur le 1er août 2024, impose aux employeurs utilisant l’IA dans le recrutement d’informer les salariés et candidats. Ces obligations étaient initialement prévues pour août 2026, mais un report à fin 2027 a été proposé par la Commission européenne en novembre 2025.

Bien que l’IA reste perçue comme un simple outil technologique, il est indispensable de sensibiliser ses équipes, notamment en leur proposant de suivre une formation RH et IA centrée sur leur activité.