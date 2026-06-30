La gestion des entretiens est un terme très utilisé par les services RH et les managers d’équipe. C’est un outil de management au service de l’évolution de carrière au sein de l’entreprise.

Le processus semble simple. Toutefois, la réalité est plus complexe au regard de l’enjeu que représente une telle gestion, mais également de la multitude des parties impliquées .

Tout l’intérêt de mener à bien sa campagne d’ entretien annuel . Mais de quoi parle-t-on ? PayFit vous éclaire.

Qu’est-ce qu’une campagne d’entretien annuel ?

Qu’est-ce qu’une campagne d’entretien annuel ?

La campagne d’entretien annuel est un outil managérial précieux . Un levier fédérateur qui permet de rappeler à chacun l’utilité de sa fonction dans l’entreprise.

Les objectifs d’une campagne d’entretien annuel sont principalement :

définir les objectifs du service et repérer la participation de chaque fonction ;

préparer les entretiens (collaborateurs, responsables hiérarchiques, etc) ;

synthétiser les informations collectées et les décisions prises.

💡 Bon à savoir : nous distinguons l’ entretien annuel d’évaluation de l’entretien annuel professionnel. En effet, l’un est facultatif tandis que l’autre est obligatoire.

De même, la campagne d’entretien annuel d’évaluation se distingue de la campagne d’ entretien professionnel .

Boîte à outils des entretiens d'évaluation Télécharger gratuitement

La réussite d’une campagne d’ entretiens annuels se joue à différents niveaux :

la communication en interne avec transparence et pédagogie : afin de mieux comprendre les objectifs visés et la façon dont sont conduits les entretiens annuels ;

être vigilant à la longueur des campagnes d’entretiens annuels : ne pas les laisser s'étirer dans le temps ;

partager les trames d’entretien en amont aux collaborateurs : ceci va leur permettre d’être mieux informés sur les thèmes et critères d'évaluation ;

cibler les sujets prioritaires à aborder lors des entretiens : trop de thèmes risquent de réduire l’efficacité de l’entretien ;

s’équiper d’un bon outil de gestion des entretiens annuels : ceci permet de simplifier l’organisation des campagnes et le suivi des compétences des salariés.

Par ailleurs, nous vous recommandons de compléter les entretiens annuels par des échanges réguliers durant l’année.

Également, avoir recours à d’autres formats d’évaluation permet de renforcer l’efficacité du dispositif de suivi : l’autoévaluation ou l’ évaluation à 360 , par exemple.

Gérez votre campagne d’entretien annuel avec PayFit

En les libérant de ce lourd processus, vous permettez à vos équipes de se concentrer sur les points importants pour atteindre les objectifs fixés.

Du mail de lancement de la campagne d’entretien annuel à sa gestion, cela ne devrait pas prendre plus de 3 clics.

Or, le fait de remettre la main sur les évaluations des années précédentes , revoir le fonctionnement de la grille d'entretien… Ce sont autant de lourdes tâches dont on se passerait bien.

En utilisant un logiciel adapté, vous pouvez renforcer la qualité de vos entretiens .

Avec PayFit, la gestion des campagnes d’entretiens annuels devient un jeu d’enfant au sein de votre entreprise.

PayFit vous propose un outil simple et intuitif : les entretiens sont disponibles dans les espaces de vos collaborateurs, intuitifs et centralisés. Vous pouvez également retrouver des trames d'entretien 360° ou bien de one to one .

Un outil complet et flexible, mais surtout, connecté ! Vous accédez aux informations RH de vos collaborateurs automatiquement et avez le choix du type d’entretiens que vous souhaitez mener.