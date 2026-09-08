78 % des RH se disent davantage sollicités par les salariés et 74 % par les managers, révèle le 9e baromètre Payfit-Tissot « Les RH au quotidien » publié en 2026. Dans ce contexte, les services RH doivent rester disponibles pour leurs collaborateurs, suivre des évolutions réglementaires de plus en plus denses, gérer les absences et accompagner les nouveaux modes de travail hybrides.

La digitalisation des processus RH libère du temps sur les tâches répétitives, sécurise les décisions et permet aux équipes de se recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

D'après l'édition 2026 du baromètre, voici le top 5 des outils digitaux les plus utilisés dans les services RH :

la gestion de la paie (67 %) ;

la gestion des absences et congés (67 %) ;

la gestion du temps de travail (51 %) ;

la gestion des dossiers du personnel (39 %) ;

les notes de frais (38 %).

À chaque besoin RH, son outil digital. Mais comment s'y retrouver parmi la multitude d'outils et logiciels existants ? Pour vous accompagner dans ce contexte de charge de travail accrue, nous avons constitué avec l'aide de notre équipe RH un guide des outils digitaux incontournables !

Le défi des RH en 2026 : reprendre la main sur le temps administratif

Le constat reste sans appel : 74 % des professionnels RH passent entre 3 et 6 heures par jour sur des tâches administratives, et 60 % y consacrent au moins la moitié de leur journée. La généralisation des outils digitaux n'a pas encore permis de réduire significativement cette charge.

Résultat : 54 % des RH citent le manque de temps et de ressources internes comme leur principale difficulté quotidienne, devant le manque de budget (40 %). Conséquence directe, 81 % se déclarent fatigués voire épuisés et 69 % estiment que leur métier se complexifie d'année en année (note 7 à 10 sur 10).

La digitalisation RH : une adoption désormais quasi totale

La transformation numérique est une réalité pour 97 % des services RH en 2026. Seuls 3 % des répondants déclarent ne disposer d'aucune solution digitale. Côté SIRH complets, l'adoption progresse rapidement : 35 % des services y ont recours, contre 24 % en 2024 (+ 11 points en deux ans).

Les bénéfices principaux constatés par les RH :

l'optimisation du temps administratif ;

la sécurisation des procédures et des écrits, premier souhait de 75 % des RH ;

la simplification des tâches récurrentes ;

la centralisation des informations ;

l'amélioration de l'expérience collaborateur.

Baromètre 2025 Payfit x Editions Tissot Accéder à l'étude

Les outils digitaux essentiels pour les RH en 2026

1 - Une plateforme d’avantages salariés dans le cadre des Comités sociaux et économiques (CSE)

➡️ HelloCSE

Lancée en mai 2017, HelloCSE est un éditeur de logiciel SaaS sur mesure à destination des Comités sociaux et économiques (CSE).

L'application mobile et web centralise l'ensemble des besoins des élus (site de communication à la carte, gestion complète des budgets ASC, comptabilité, assistance juridique) et propose un très large catalogue d'avantages pour les salariés (billetterie dématérialisée, chèques-cadeaux, subventions, jeux-concours…).

HelloCSE se distingue par son modèle d'hypercroissance autofinancée qui lui a notamment permis d'intégrer la French Tech 120 depuis 2023 (lauréat 4 ans de suite) tout en conservant sa totale indépendance.

Avec un portefeuille de 4 500 CSE clients, la plateforme démontre sa capacité à s'adapter à toutes les structures : des grands groupes (Carrefour, Apple, Decathlon), des acteurs majeurs de la tech (Next40 comme Ogury ou Vestiaire Collective), ainsi que de grandes associations (Croix-Rouge, UNICEF). Au total, plus de 1 500 000 collaborateurs utilisent quotidiennement leurs outils.

2 - Une plateforme digitale pour suivre le droit du travail

➡️ Lumio RH

Et si vos procédures en droit du travail devenaient un jeu d’enfant ?

Voici la mission à laquelle les Editions Tissot ont voulu répondre en développant cet outil. Lumio RH permet d’être en phase avec les évolutions du droit du travail, en garantissant la conformité et la fiabilité des décisions et des écrits.

Il sécurise les procédures telles que les embauches, la gestion des absences, l’évolution des salariés ou encore les départs.

L’application propose de générer automatiquement des documents personnalisés avec les informations du salarié, pour accompagner et faciliter la réalisation des différentes étapes.

3 - Des outils en ligne collaboratifs pour organiser le travail des RH

➡️ Notion

Notion est un espace collaboratif qui permet de partager tous vos documents de travail, en créant des notes, des dossiers, des pages ou encore des tableaux. Il est également possible d’y insérer des vidéos et visuels. L’interface est très simple et intuitive. Vous pourrez y gérer les accès privés ou publics, selon si les documents ont vocation ou non à être partagés. Grâce à lui, un intranet n’est plus nécessaire !

➡️ Tresorit

Tresorit est une plateforme de stockage sécurisée, qui permet d’enregistrer des documents confidentiels sur un cloud. Avec cet outil, la sécurité est garantie, les notions RGPD également. Il est possible de l’utiliser notamment pour ranger les contrats de travail et les bilans annuels, afin qu’ils ne soient pas accessibles par tous, risque majeur sur un Drive partagé.

➡️ 1Password

1Password est un enregistreur de mots de passe sécurisé. Il permet d’intégrer tous les mots de passe (boite mail, logiciels, etc.) en n’en mémorisant qu’un seul : celui de 1Password ! Grâce à lui, plus de perte d’accès à vos différentes plateformes.

➡️ Whimsical

Whimsical est un outil de design pour collaborer visuellement sur des idées. Chez Payfit, notre équipe RH s’en sert notamment pour travailler indépendamment des designers, créer des schémas, process, organigrammes, mind mappings.

Il est composé d’une bibliothèque avec de nombreux éléments à configurer (boutons, cases à cocher, menus déroulants), qui permet un résultat optimal en un temps record.

4 - Des messageries pour communiquer à distance avec les équipes

Slack est une messagerie instantanée sur laquelle vous pourrez créer des conversations par thématique. À travers des “channels” privés (pour des projets) ou publics (pour des annonces globales), il est possible de communiquer en toute simplicité avec différentes audiences.

➡️ Loom

Loom est un outil de messagerie vidéo. Celui-ci propose d’une part la clarté et l’efficacité d’une communication orale, d’autre part un gain de temps conséquent grâce à la suppression de réunions ou appels non nécessaires.

➡️ Mailchimp

Mailchimp est une plateforme marketing qui permet l’envoi d’emails personnalisés.

Chez Payfit, nous utilisons particulièrement cet outil pour communiquer en interne à l’aide de templates visuellement attractifs. Avec un système de “drag-and-drop”, vous pourrez customiser vos emails en toute simplicité.

5 - Des outils digitaux pour gérer les documents et formalités

➡️ Pandadoc & Docusign

Pandadoc & Docusign sont deux outils de gestion sécurisés pour l’envoi et la signature digitale de documents administratifs.

💡 Bon à savoir : notre équipe RH nous rappelle cependant l’importance de faire attention aux fins de contrat et de privilégier dans certains cas le papier.

6 - Des solutions en ligne pour optimiser les process de recrutement

➡️ Lever

Le recrutement est chronophage, et cet ATS de recrutement collaboratif permet de gérer l’intégralité du processus, avec toutes les parties prenantes. Il offre un gain de temps important et propose :

un outil traditionnel de suivi des candidatures ;

une fonction CRM intégrée et synchronisée avec les boîtes mails et agendas ;

une fonctionnalité de reporting.

7 - Un logiciel pour simplifier la gestion de la paie et des process RH

➡️ Payfit

Un service tout-en-un pour la gestion de la paie et des absences, et le stockage des informations liées aux salariés.

L’utilisateur-administrateur dispose d’une plateforme intuitive avec des conseils et rappels légaux. De son côté, le salarié a également un espace sur lequel il peut :

poser ses absences ;

retrouver ses bulletins de paie ;

consulter son solde de congés ;

ajouter ses notes de frais, etc.

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L'IA : un usage qui décolle vraiment en 2026

L'intelligence artificielle a passé un cap dans la fonction RH cette année. 40 % des RH utilisent désormais régulièrement l'IA, contre 17 % en 2025, soit un bond de + 23 points en un an. La part des RH réfractaires fond également : ils ne sont plus que 10 % à déclarer ne pas l'utiliser et ne pas envisager de le faire (vs 17 % en 2025).

Pour autant, la maturité stratégique reste à construire :

26 % ont testé l'IA mais demeurent sceptiques sur son apport réel ;

2 % seulement la considèrent comme un pilier central de leur politique RH.

Les 3 usages les plus déployés par les RH en 2026

La rédaction de documents RH (72 %) : contrats, offres d'emploi, supports administratifs. C'est le premier terrain d'adoption, parce que le gain de temps y est immédiat. La communication RH (65 %) : reformulation, traduction, structuration de messages internes. La veille et le suivi des évolutions juridiques (40 %) : un usage cohérent avec la préoccupation n°1 des RH, l'évolution du droit du travail, citée par 65 % des répondants.

Les usages décisionnels (tri des CV à 12 %, suivi prédictif à 21 %) restent en retrait, signe que les RH gardent la main sur les décisions à fort impact humain.

💡 Bon à savoir : pour 55 % des RH, l'utilisation de l'IA arrive en tête des compétences à développer dans le service en 2026, devant la communication interne (53 %) et le droit social (51 %).

Perspectives 2026

La digitalisation et l'IA libèrent peu à peu du temps administratif pour permettre aux équipes RH de se recentrer sur leurs missions stratégiques et humaines. Un enjeu clé alors que 60 % des RH placent la qualité de vie au travail (QVCT) parmi leurs priorités pour 2026, et que 75 % réclament avant tout de garantir la conformité juridique de leurs décisions.

Source : 9ème édition du Baromètre 2026 "Les RH au quotidien" Payfit-Tissot, réalisée auprès de 628 professionnels RH entre le 16 décembre 2025 et le 15 février 2026.