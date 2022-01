PayFit partage avec vous son modèle d’entretien mensuel et annuel clair et productif. 👉 En savoir plus sur l'entretien annuel.

Naturellement, compte tenu de la croissance du nombre de salariés dans notre entreprise, de nouvelles problématiques se sont présentées à nous : comment gérer la bonne intégration des nouveaux salariés ? Comment faciliter les échanges entre les équipes ? Comment assurer une des meilleures expériences salarié possible ? Comment assurer un management toujours meilleur ? Comment être capable de toujours améliorer sa productivité ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans la mise en place de nouveaux process efficaces.

C’est dans cet environnement de croissance que nous avons très vite décidé de mettre en place un modèle d’entretien mensuel et annuel entre le salarié et son manager. Pour établir ce modèle, il a fallu déterminer des objectifs à atteindre et différents paliers d’évaluation.

Attention : ne pas confondre l'entretien annuel avec l'entretien professionnel, ce sont deux obligations différentes.