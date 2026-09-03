La capacité d’autofinancement (CAF) est un indicateur clé pour piloter la santé financière d’une entreprise. Elle traduit la capacité de l’entreprise à générer des ressources financières nécessaires à son développement et à sa pérennité. Dans cet article, PayFit vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la CAF : CAF, la définition, calcul, interprétation et stratégies pour l’améliorer. Optimisez vos finances en maîtrisant cet outil essentiel !

Qu’est-ce que la capacité d’autofinancement ?

Qu’est-ce que la capacité d’autofinancement ?

Capacité d’autofinancement, la définition : la capacité d’autofinancement (CAF) est un flux potentiel de trésorerie qui correspond à la différence entre les produits encaissés et les charges liées à son activité. Elle reflète les ressources financières brutes disponibles à la fin d’un exercice.

Cet indicateur mesure les excédents de trésorerie disponibles pour couvrir les besoins de l’entreprise, tels que le remboursement des dettes, l’investissement ou la distribution de dividendes, sans dépendre de financements externes.

Pourquoi calculer la capacité d’autofinancement ?

La CAF joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la santé financière d’une entreprise. Elle permet de mesurer son seuil de rentabilité, sa capacité à rembourser ses dettes et son autonomie dans le financement de ses projets. Cet indicateur stratégique est indispensable tant pour les dirigeants que pour les investisseurs et les établissements prêteurs.

Une CAF positive indique que l’entreprise génère plus de ressources qu’elle n’en consomme, ce qui renforce sa capacité à financer ses besoins de manière autonome.

En suivant son évolution sur plusieurs exercices, il est possible d’évaluer la viabilité du modèle économique et d’anticiper les perspectives de croissance.

De plus, la CAF guide les décisions majeures comme les apports, les emprunts ou les investissements. Une erreur de calcul ou une analyse incomplète peut avoir de lourdes conséquences : une surestimation pourrait conduire à un emprunt difficilement remboursable, tandis qu’une sous-estimation pourrait faire manquer des opportunités de développement.

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Le calcul de capacité d’autofinancement peut être effectué de deux manières : en se basant sur l'excédent brut d'exploitation ou sur le résultat net.

CAF, le calcul avec l’excédent brut d’exploitation

Le calcul de la CAF à partir de l'excédent brut d'exploitation (EBE) est le suivant :

CAF = excédent brut d'exploitation + produits encaissables - charges décaissables.

Les produits encaissables correspondent aux produits qui génèrent une entrée d'argent, mais qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'EBE.

Les charges décaissables désignent les dépenses réelles qui ne figurent pas dans l'EBE.

💡 Cette méthode, qui s'appuie sur l'EBE, est souvent jugée plus intuitive que celle utilisant le résultat net.

Calculer la CAF avec le résultat net

Le calcul de la capacité d’autofinancement peut également se faire à partir du résultat net de l'entreprise. La formule utilisée est la suivante :

CAF = résultat de l’exercice + charges calculées - produits calculés + valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés - produits de cession des éléments d’actifs.

Pour rappel, le résultat net représente la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Les charges calculées, qui sont des charges non décaissables, ne génèrent pas de sortie d'argent et n'affectent donc pas directement la trésorerie.

Les produits calculés correspondent à des revenus qui ne génèrent pas de flux de trésorerie, mais qui augmentent le résultat de l’entreprise.

La méthode basée sur le résultat net est la plus rapide et la plus couramment utilisée pour déterminer la CAF.

Son interprétation permet de mieux comprendre la trésorerie disponible et d’orienter les décisions.

Une CAF négative indique que l’entreprise ne génère pas suffisamment de ressources pour couvrir son cycle d’exploitation. Cela signifie qu’elle dépend de financements externes, tels que des apports en compte courant d’associés ou des emprunts bancaires, pour maintenir son activité. Cette situation peut limiter la marge de manœuvre financière et fragiliser l’entreprise à long terme.

À l’inverse, une CAF positive est un indicateur favorable. Elle montre que l’entreprise est capable de dégager des bénéfices d’exploitation qu’elle peut transformer en trésorerie, réinvestir pour son développement ou utiliser pour verser des dividendes. Une CAF positive renforce l’autonomie financière de l’entreprise et sa capacité à anticiper l’avenir.

L’analyse de la CAF est essentielle pour piloter la performance financière et garantir la pérennité de l’entreprise.

Améliorer la CAF d’une entreprise est une stratégie clé pour assurer sa pérennité financière et sa flexibilité. Une CAF robuste permet non seulement de renforcer l’autonomie financière de l’entreprise, mais aussi de lui offrir un levier en cas de difficultés économiques, tout en inspirant confiance aux investisseurs et aux institutions financières.

Pour accroître cette capacité, plusieurs actions peuvent être envisagées. D’abord, il est essentiel de chercher à augmenter les recettes de l’entreprise. Pour ce faire, vous pouvez tendre vers :

l’extension de votre offre avec des produits ou services plus rentables ;

l’élargissement de votre clientèle en conquérant de nouveaux marchés ;

l’augmentation du volume des ventes.

Cela permet non seulement d’améliorer les marges, mais aussi de fidéliser les clients grâce à une offre plus attrayante.

⚠️ Attention : ces ajustements doivent être réalisés avec précaution et après une analyse approfondie du marché pour éviter tout impact négatif sur les ventes.

Parallèlement, il convient de maîtriser les charges de l’entreprise. Cela peut inclure la réduction des coûts fixes. Une réorganisation interne, telle que l’optimisation des processus ou une meilleure gestion du personnel, peut également permettre de réduire les coûts sans affecter la production.

👉 À noter : chaque choix doit être en cohérence avec la stratégie à long terme de l’entreprise et ses capacités de gestion.

Pour améliorer la CAF de manière durable, l’entreprise doit adopter une approche équilibrée et réfléchie, combinant optimisation des coûts et développement des revenus tout en restant attentive aux besoins et opportunités du marché.

Pour aller plus loin

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Il est également essentiel d'anticiper les frais associés, tels que le coût de création d'une sci , le coût de création d'une sasu, le coût de création d'une sarl ou encore le coût de création d'une eurl . De plus, élaborer un plan de financement vous permettra d’assurer la pérennité de votre projet, de mieux structurer vos démarches et d'optimiser votre gestion d'entreprise.