La levée de fonds est souvent le tremplin qui propulse une startup vers le succès. Si vous êtes entrepreneur en quête de financements après création de votre entreprise ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce processus, vous êtes au bon endroit !



Payfit vous présente un guide complet sur la levée de fonds dédiée aux startups. Découvrez comment faire une levée de fonds, les défis à relever et les tendances du moment.

Qu’est-ce qu’une levée de fonds pour startup ?

Levée de fonds et startup : une levée de fonds est un processus par lequel une startup recherche des financements auprès d’investisseurs. En échange de leur investissement, ces derniers reçoivent des parts dans l’entreprise, acquérant une fraction de son capital.

Pour les investisseurs, l’intérêt réside dans la perspective d’une plus-value. En soutenant une startup prometteuse, ils misent sur sa forte croissance et sur une valorisation élevée, espérant revendre leurs actions avec un profit substantiel lors des levées suivantes, ou en cas d’entrée en bourse.

Idéalement, ils visent à accompagner l’entreprise jusqu’à atteindre le statut de “licorne” (valorisée à un milliard de dollars).

Comment lever des fonds pour un projet ? Faire une levée de fonds en tant qu'entrepreneur nécessite une approche structurée et stratégique.

Estimer et valoriser le montant à lever, préparer le pitch et la documentation, identifier les investisseurs potentiels et, enfin, préparer la due diligence et les négociations.

Voici donc les étapes d’une levée de fonds :

l’estimation du montant à lever : commencez par définir clairement vos besoins financiers en budgétisant les coûts de développement et en établissant un prévisionnel financier réalistes pour l'avenir ;





la valorisation du projet : évaluez votre startup en tenant compte de son stade de développement, de son innovation, de son marché cible et de ses perspectives de croissance. Cela vous aidera à déterminer la part de capital social que vous devrez céder aux investisseurs ;





la préparation de la documentation : créez un business plan accrocheur et un pitch percutant qui mettent en avant votre projet et votre modèle économique. Vous devez captiver vos interlocuteurs ! ;





l’identification des investisseurs : trouvez des investisseurs qui partagent votre vision et connaissent votre secteur. Utilisez votre réseau pour obtenir des recommandations et participez à des événements pour établir des contacts ;





la rédaction d’une lettre d’intention et la réalisation de la due diligence : une fois l’intérêt d’un investisseur confirmé, rédigez une lettre d'intention pour poser les bases de l’accord. Ensuite, la due diligence permettra à l'investisseur d’examiner en détail votre entreprise ;





la négociation et la conclusion : les négociations vont permettre de fixer les modalités de l'investissement. Une fois que tout est en place, il est nécessaire de formaliser l'accord pour officialiser l'entrée de nouveaux partenaires au capital et de lancer votre startup vers de nouveaux horizons !

⚠️ Attention : une levée de fonds est un processus long qui prend en moyenne 6 à 9 mois au total, se décomposant généralement ainsi :

2-3 mois de préparation (documents, pitch, business plan) ;

3-6 mois de recherche et rencontres avec les investisseurs ;

2-3 mois pour la phase finale (due diligence, négociations, closing).

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Les profils d’investisseurs

Les levées de fonds attirent divers types d'investisseurs, chacun avec des objectifs différents.

Parmi eux, on retrouve les business angels, des investisseurs individuels qui injectent leur propre capital dans des startups prometteuses.

Il y a aussi des fonds de capital-risque, des entités d'investissement spécialisées dans le financement de jeunes entreprises innovantes. Certains grands groupes choisissent également de soutenir des startups pour diversifier leurs activités ou explorer de nouvelles technologies.

Le “love money” désigne les investissements réalisés par des proches des fondateurs, tels que la famille et les amis, qui souhaitent soutenir le projet.

Enfin, le crowdfunding est une méthode alternative de financement, où un large public contribue à une startup via des plateformes en ligne, permettant à des entrepreneurs d’accéder à des fonds sans passer par des investisseurs traditionnels.

Le retour sur investissement peut être considérable, atteignant jusqu'à 100 fois la mise initiale.

Levée de fonds et startup : un duo incontournable ?

Lever des fonds n’est pas une étape obligatoire pour les startups. Si certaines la considèrent essentielle pour accélérer leur croissance, d’autres préfèrent se financer autrement.

Cette démarche permet d’éviter certaines contraintes associées aux levées de fonds telles que :

la charge de travail : lever des fonds est une démarche intensive, pouvant prendre jusqu’à un an avec un engagement à temps plein ;





la perte d'autonomie : avec des investisseurs à bord, les décisions stratégiques, comme les recrutements, peuvent être influencés par leurs intérêts ;





la pression de croissance : les investisseurs attendent une rentabilité rapide, ce qui peut imposer une hypercroissance difficile à maîtriser pour la startup et ses équipes.

Zoom sur le secteur technologique

Les particularités des levées de fonds dans le secteur technologique

Les startups technologiques font face à des défis uniques dans leur quête de financement. Elles doivent souvent valoriser des actifs immatériels dont la valeur peut être difficile à évaluer pour les investisseurs.

Par ailleurs, la sécurisation des investissements est essentielle pour ces jeunes entreprises qui évoluent dans un environnement en constante évolution. Les investisseurs de capital-risque (ou "venture capital") se concentrent généralement sur ce secteur et cherchent à s'assurer que la startup possède une protection juridique solide de ses technologies et une capacité à évoluer rapidement.

Ces particularités exigent des startups tech qu'elles préparent leur levée de fonds de façon extrêmement précise.

Les tendances en matière de financement pour startups technologiques

La levée de fonds dans le secteur technologique connaît de nouvelles tendances qui redéfinissent les méthodes de financement.

Le développement des ICOs (initial coin offerings) et l’utilisation de la blockchain permettent à certaines startups d’accéder au financement d'une manière décentralisée, sans passer par les voies traditionnelles.

Les ICOs permettent à une startup de lever des fonds via la vente de tokens ou jetons numériques, souvent utilisés dans les projets de blockchain, et ouvrent ainsi la possibilité de capter des investisseurs individuels à travers le monde.

À noter : ce processus est régulé dans certains pays, et il est essentiel de bien comprendre le cadre juridique applicable avant de s'y lancer.

Les outils pour faciliter la levée de fonds

Pour trouver des investisseurs privés ou publics et réussir une levée de fonds , de nombreux outils sont à la disposition des startups.

Des plateformes comme Gust, AngelList, ou Crunchbase permettent de mettre en relation startups et investisseurs potentiels.

D’autres outils, comme PitchBook ou DocSend, facilitent la préparation et le partage de documents de présentation.

Des logiciels de gestion de capital, comme Carta, aident à organiser la répartition des actions et à suivre les financements obtenus.

En utilisant ces ressources, les startups dans la tech peuvent optimiser leurs interactions avec les investisseurs et structurer les différentes étapes de leur levée de fonds.



Pour aller plus loin : vous pouvez consulter nos articles sur le business plan : exemple, la stratégie de croissance d’une entreprise, le plan de financement ou encore sur comment faire un prévisionnel.