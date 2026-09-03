Le prêt d'honneur est un dispositif intéressant pour les entrepreneurs en quête de financement. Sans exigence de garantie et à taux zéro, il soutient ceux qui souhaitent se lancer ou développer leur activité.

Que vous soyez au stade de l’idée ou en pleine expansion, il ne se contente pas de fournir des fonds, mais vous offre également un accompagnement pour booster votre projet. PayFit vous explique tout ce que vous devez savoir pour bénéficier de ce soutien et optimiser vos chances de succès.

Qu’est-ce qu’un prêt d’honneur ?

Qu’est-ce qu’un prêt d’honneur ?

Le prêt d'honneur est un coup de pouce financier pour les entrepreneurs qui veulent se lancer ou développer leur activité. Accessible sans garantie ni caution, il offre une grande flexibilité, en étant attribué directement à l’entrepreneur plutôt qu’à son entreprise, et ce, à un taux d’intérêt de 0 %.

Ce type de prêt est souvent associé à un accompagnement personnalisé pour renforcer les chances de réussite de l’entrepreneur.

Particulièrement adapté aux jeunes startups et aux TPE/PME, le prêt d'honneur permet de surmonter les obstacles financiers initiaux. Il permet à des entreprises en phase de lancement de se concentrer sur leur stratégie de croissance, en leur offrant les ressources nécessaires pour se développer rapidement et de manière pérenne.

Il peut également couvrir les dépenses nécessaires pour démarrer : achat de matériel, frais de local, besoin de fonds de roulement…



💡Bon à savoir : l’octroi d’un prêt d'honneur renforce la crédibilité de l’entrepreneur et de son projet, facilitant l'accès à des financements complémentaires auprès des banques.

Cet effet de levier peut se montrer très intéressant : pour 1 € de prêt d'honneur accordé, les banques prêtent en moyenne 7 à 10 €.

Quels sont les différents types de prêts d'honneur ?

Le prêt d'honneur se décline en plusieurs types pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Parmi les principaux, on trouve :

le prêt d'honneur "classique" : prêt pour la création d’entreprise ou destiné aux repreneurs d'entreprises, ce prêt personnel finance les premières étapes du projet. Il est idéal pour lancer une nouvelle activité ou renforcer un projet en phase de démarrage ;

le prêt d'honneur solidaire : orienté vers les entrepreneurs en situation précaire ou éloignés de l’emploi, il offre un soutien financier couplé à un accompagnement renforcé ;

le prêt d'honneur bpi : création-reprise : conçu spécifiquement pour ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise existante, il permet de structurer le financement de l’activité en couvrant les besoins initiaux et en facilitant l’apport en fonds propres.

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Qui peut bénéficier d’un prêt d'honneur ?

Le prêt d'honneur s'adresse avant tout aux créateurs (prêt d’honneur création d'entreprise)​ et aux repreneurs d'entreprises pouvant présenter un business plan solide, démontrant le potentiel et la viabilité de leur projet. Que vous optiez pour une société commerciale ou pour une structure comme la SCI, dont le coût de création et le fonctionnement diffèrent, vous pouvez être éligible au prêt d'honneur.

Les candidats doivent généralement convaincre un jury d’experts lors d’une présentation où ils exposent leurs ambitions et stratégies.

Les dirigeants d’entreprises en phase de croissance ou souhaitant développer une nouvelle activité peuvent également postuler.

Que vous souhaitiez créer une micro-entreprise pour démarrer une activité indépendante ou lancer une société plus structurée, le prêt d'honneur peut vous aider à concrétiser votre projet en renforçant vos fonds propres.

💡 Bon à savoir : Quelles sont les règles en matière de CSP et création d'entreprise ? Les salariés en licenciement économique bénéficiant du CSP peuvent préparer leur projet pendant leur accompagnement, puis demander un prêt d'honneur une fois leur entreprise créée.

Les conditions d’éligibilité varient selon les organismes offrant ce prêt, chacun ayant ses propres critères de sélection.

Dans tous les cas, l'organisme prêteur évaluera systématiquement :

la viabilité économique et financière du projet ;

la cohérence du prévisionnel financier et du business plan ;

l'adéquation homme/projet (compétences et expérience du porteur de projet) ;

l'engagement à suivre un accompagnement pendant la durée.

À qui s’adresser pour demander un prêt d'honneur ?

Pour obtenir un prêt d'honneur, plusieurs options s'offrent aux entrepreneurs :

les associations : certaines associations se consacrent à l'accompagnement des entrepreneurs et offrent des prêts d'honneur pour soutenir les initiatives locales ;

les collectivités territoriales : les conseils généraux ou régionaux proposent souvent des aides dédiées aux projets de création ou de développement d’entreprise ;

les acteurs privés : ils sont également nombreux à épauler les projets d'entrepreneurs en leur octroyant un prêt d'honneur.

Au niveau national, deux réseaux se distinguent particulièrement :

le prêt d’honneur Initiative France : présent à travers 207 associations locales ;

le prêt d’honneur Réseau Entreprendre : actif dans 10 pays, avec 65 associations locales.

Pour découvrir les organismes qui peuvent accorder un prêt d'honneur, vous pouvez consulter cet outil pratique sur le site de l’État !

Quel est le montant d'un prêt d'honneur ?

Le montant d'un prêt d'honneur varie selon plusieurs facteurs :

la nature du projet : son ambition, son potentiel de croissance… ;

les besoins de financement : le montant requis pour lancer ou développer l’activité ;

l’organisme prêteur : chaque réseau ou association fixe ses propres montants et plafonds de prêt.

Par exemple, Initiative France accorde généralement des prêts allant de 3 000 à 50 000 €. Concernant le Réseau Entreprendre, les montants se situent généralement entre 15 000 à 50 000 €.

Pour décrocher un prêt d'honneur, il est important de suivre quelques étapes clés. Une fois l’organisme choisi, vous devez préparer un dossier qui détaille clairement votre projet, votre business plan et vos besoins en financement.

Demande de prêt d’honneur : les critères d’acceptation varient selon l’organisme. Il est conseillé de contacter directement l’organisme concerné pour savoir quelles informations inclure afin de transmettre un dossier complet et de mettre toutes les chances de votre côté.

Les délais d’attente peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, voire quelques mois. Si votre demande est acceptée, les fonds seront transférés sur votre compte bancaire, et vous bénéficierez souvent d’un accompagnement personnalisé pour soutenir votre projet.

Quant au remboursement, il s’étend généralement sur 2 à 5 ans, selon les conditions définies par l’organisme prêteur.

Les avantages et les inconvénients

Le prêt d'honneur est un dispositif de financement attractif pour les entrepreneurs, notamment ceux qui lancent des startups ou des petites et moyennes entreprises (TPE/PME).

Parmi ses avantages, on note l'absence de garantie exigée, ce qui en fait une option accessible pour ceux qui ne peuvent pas fournir d'apports personnels.

De plus, ce prêt à taux zéro pour la création d’entreprise ou la reprise, permet aux entrepreneurs de bénéficier d'une aide financière sans le poids des intérêts.

Les bénéficiaires profitent souvent d'un accompagnement pour renforcer leur projet, ce qui peut accroître leurs chances de succès.

Le prêt d'honneur présente également des inconvénients. Les critères d'éligibilité peuvent être stricts, demandant aux candidats de présenter un dossier solide. Cela peut représenter un obstacle pour certains entrepreneurs, notamment ceux qui manquent d'expérience.

De plus, bien que ce prêt pour entreprise soit sans intérêt, le remboursement doit être effectué dans des délais définis (généralement de 2 à 5 ans), ce qui peut être difficile à gérer pour une jeune entreprise qui n'a pas encore généré de revenus stables. Il est essentiel de bien évaluer la capacité de remboursement avant de s'engager.

Vous êtes à la recherche de financements pour créer ou reprendre une entreprise ? De nombreuses possibilités existent : prêt pour la création d’une entreprise , l’aide à la création d’une entreprise , la levée de fonds …