ACRE : quelles conditions pour les créateurs d'entreprise en 2026 ?

L'ACRE 2026 est désormais réservée à 11 catégories : Demandeurs d'emploi, jeunes -26 ans, bénéficiaires RSA/ASS, créateurs en QPV/ZFRR, etc.

Demande obligatoire sous 60 jours auprès de l'Urssaf (fin de l'attribution automatique).

Exonération plafonnée à 25 % des cotisations pendant 12 mois.

L'ACRE permet aux créateurs d'entreprise de bénéficier d'une exonération partielle de cotisations sociales pendant leur première année d'activité. Ce dispositif détermine le montant des charges sociales en phase de démarrage : taux d'exonération, catégories de bénéficiaires éligibles et délai de demande auprès de l'Urssaf.

Depuis le 1er janvier 2026, l'aide est réservée aux publics en situation de fragilité : chômeurs, jeunes, bénéficiaires RSA/ASS, créateurs en QPV ou zone rurale. La demande doit être déposée auprès de l'Urssaf dans un délai strict.

⚠️ Texte en cours de finalisation : les modalités exactes d'application du taux de 25 % d'exonération seront précisées par décret. Cet article sera mis à jour dès publication du texte définitif.

Qu'est-ce que l'ACRE : définition et avantages

L'ACRE est un dispositif d'aide qui permet aux créateurs ou repreneurs d'entreprise de bénéficier d'une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année d'activité.

Cette aide concerne :

les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) ;

les micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) ;

les dirigeants de société assimilés salariés (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS/SASU, etc.).

L'objectif de l'ACRE est de réduire les charges sociales en début d'activité, période souvent difficile financièrement pour les créateurs. L'exonération porte sur les cotisations de maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et invalidité-décès.

💡 Bon à savoir : l'ACRE ne doit pas être confondue avec l'ARCE (aide à la reprise ou à la création d'entreprise), qui permet de percevoir ses allocations chômage sous forme de capital, ou le dispositif Nacre, aujourd'hui remplacé par d'autres dispositifs d'accompagnement régionaux.

Quels sont les changements de l'ACRE en 2026 ?

L'ACRE 2026 introduit 3 changements majeurs par rapport au dispositif précédent.

1. Fin de l'attribution automatique : demande obligatoire

La demande d'ACRE n'est plus automatique depuis le 1er janvier 2026 :

la demande doit être déposée obligatoirement auprès de l' Urssaf ;

le délai maximum est de 60 jours suivant votre date de début d'activité ;

sans démarche de votre part, vous ne bénéficierez pas de l'exonération, même si vous remplissez toutes les conditions.

2. Ciblage des bénéficiaires : 11 catégories spécifiques

L'ACRE 2026 est désormais réservée à des publics en situation de fragilité ou implantés dans des zones prioritaires : demandeurs d'emploi, jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS), créateurs en quartier prioritaire de la ville (QPV) ou en zone rurale (ZFRR).

Les créateurs qui ne rentrent pas dans l'une des 11 catégories définies par la loi sont exclus du dispositif.

3. Exonération réduite à 25 % des cotisations

L'exonération de cotisations sociales via l'ACRE est désormais plafonnée à 25 % du montant des cotisations (soit un quart de vos cotisations sociales).

Avant 2026, les créateurs bénéficiaient d'une exonération substantielle proportionnelle au revenu (exonération totale lorsque les revenus étaient inférieurs à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, puis dégressive).

Tableau récapitulatif : ACRE avant et après 2026

Critère Avant 2026 Depuis 2026 Attribution Automatique Demande obligatoire sous 60 jours Bénéficiaires Tous les créateurs 11 catégories spécifiques Exonération (revenus ≤ 75 % PASS) Exonération substantielle (jusqu’à 100 %) Plafonnée à 25 % des cotisations Durée 12 mois (TI) / jusqu’au 3e trimestre civil (micro) Inchangé Délai de demande Aucun 60 jours maximum

ACRE 2026 : qui peut en bénéficier ?

L'ACRE 2026 est réservée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise qui appartiennent à l'une des 11 catégories suivantes, regroupées en 4 profils principaux.

Demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux

Vous êtes éligible si vous êtes :

demandeur d'emploi indemnisé (percevant l'allocation d'aide au retour à l'emploi) ;

demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois ;

bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) ;

bénéficiaire de l'ASS (allocation de solidarité spécifique).

Jeunes créateurs

Vous êtes éligible si vous avez :

entre 18 et 25 ans révolus ;

moins de 30 ans et êtes non indemnisé (n'ayant pas travaillé assez pour ouvrir des droits aux allocations chômage) ;

moins de 30 ans et êtes reconnu handicapé.

Repreneurs d'entreprise en difficulté

Vous êtes éligible si vous êtes salarié ou licencié d'une entreprise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, qui reprend tout ou partie de cette entreprise.

Créateurs dans des zones prioritaires ou avec accompagnement spécifique

Vous êtes éligible si :

vous avez conclu un Cape (contrat d'appui au projet d'entreprise) ;

vous créez une entreprise dans un QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ;

vous créez une entreprise dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR ou ZFRR+) ;

vous êtes bénéficiaire de la PreParE (prestation partagée d'éducation de l'enfant).

💡 Bon à savoir : si vous êtes salarié en CDI qui démissionne pour créer votre entreprise, vous n'êtes pas éligible à l'ACRE 2026, sauf si vous remplissez l'une des 11 conditions ci-dessus (par exemple si vous avez moins de 26 ans).

Condition supplémentaire pour les sociétés : si vous créez une société (SARL, SAS, etc.), vous devez en exercer le contrôle effectif, c'est-à-dire détenir au moins 50 % du capital (seul ou avec votre conjoint, partenaire de Pacs, ascendants ou descendants).

⚠️ Attention : vous ne pouvez bénéficier de l'ACRE qu'une seule fois tous les 3 ans. Si vous avez déjà bénéficié de l'ACRE après le 1er janvier 2023, vous n'êtes pas éligible en 2026.

ACRE 2026 : quel est le montant de l'exonération ?

Le montant de l'exonération ACRE dépend de votre niveau de revenus par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026.

Revenus annuels Montant de l’exonération Revenus ≤ 36 045 € (75 % du PASS) 25 % de vos cotisations sociales Revenus entre 36 045 € et 48 060 € Exonération dégressive de 25 % à 0 % Revenus ≥ 48 060 € (100 % du PASS) Aucune exonération

Si vos revenus sont inférieurs ou égaux à 36 045 € en 2026, vous bénéficiez d'une exonération plafonnée à 25 % sur vos cotisations de maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et invalidité-décès.

👉 À noter : si vos revenus dépassent 48 060 € (100 % du PASS), vous ne bénéficiez d'aucune exonération ACRE, quelle que soit votre situation.

Les cotisations NON concernées par l'exonération :

CSG-CRDS ;

contribution à la formation professionnelle ;

retraite complémentaire.

📌 Exemple : si vous devez normalement payer 10 000 € de cotisations sociales dans l'année (sur les cotisations concernées par l'ACRE), vous bénéficiez d'une exonération de 2 500 € (25 % de 10 000 €). Vous ne paierez donc que 7 500 € de cotisations.

ACRE 2026 : quelle est la durée de l'exonération ?

L'exonération de cotisations sociales via l'ACRE s'applique pendant 12 mois à compter de votre date de début d'activité.

Cas particulier des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) :

Pour les micro-entrepreneurs, l'exonération s'applique jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début d'activité. Cela peut donc représenter une durée inférieure à 12 mois selon votre date de création.

📌 Exemple :

vous créez votre micro-entreprise le 3 juin 2026 : l'exonération s'applique jusqu'au 31 mars 2027 (soit 10 mois seulement) ;

vous créez votre micro-entreprise le 1er avril 2026 : l'exonération s'applique jusqu'au 31 mars 2027 (soit 12 mois).

⚠️ Attention : à compter du 1er juillet 2026, le taux minoré de cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs bénéficiant de l'ACRE passera de 50 % à 75 % des taux habituels. L'exonération sera donc réduite de 50 % à 25 %.

💡 Bon à savoir : l'ACRE n'est accordée qu'une seule fois et ne peut pas être prolongée au-delà de la période initiale.

Quel est le coût réel de l'ACRE ?

La réduction de l'exonération ACRE à 25 % des cotisations (au lieu d'une exonération substantielle avant 2026) a un impact significatif sur votre trésorerie en première année d'activité.

📌 Exemple : vous créez une entreprise en 2026 avec un revenu annuel prévisionnel de 30 000 €. Les cotisations sociales représentent en moyenne 40 à 45 % du revenu pour un travailleur indépendant, soit environ 12 000 € à 13 500 € selon votre statut et votre activité.

Avant 2026 :

cotisations sociales annuelles : environ 12 000 € à 13 500 € ;

exonération ACRE : exonération substantielle pouvant aller jusqu'à 100 % en dessous de 75 % du PASS ;

cotisations à payer : 0 € à quelques centaines d'euros.

Depuis 2026 :

cotisations sociales annuelles : environ 12 000 € à 13 500 € ;

exonération ACRE : 3 000 € à 3 375 € (25 % des cotisations) ;

cotisations à payer : 8 625 € à 10 500 €.

Soit + 8 000 € à 10 000 € de charges sociales à prévoir dans votre budget prévisionnel selon votre situation.

💡 Bon à savoir : le montant exact de vos cotisations sociales dépend de votre statut (travailleur indépendant, micro-entrepreneur) et de votre secteur d'activité. Utilisez le simulateur Urssaf pour obtenir une estimation personnalisée.

Conseils pour anticiper cet impact :

révisez vos prévisions de trésorerie en intégrant le coût réel des cotisations sociales ;

constituez une réserve de trésorerie pour faire face aux échéances de paiement des cotisations ;

vérifiez votre éligibilité à d'autres aides à la création d'entreprise (ARCE, prêt d'honneur, aides régionales) pour compenser la baisse de l'exonération ACRE ;

anticipez le changement au 1er juillet 2026 si vous êtes micro-entrepreneur : vos cotisations augmenteront à partir de cette date.

La demande d'ACRE se fait en 3 étapes : rassembler les documents justificatifs selon votre situation, déposer la demande auprès de l'Urssaf (en ligne ou par courrier) dans un délai de 60 jours, puis attendre la réponse de l'Urssaf sous 30 jours.

⚠️ Attention : vous avez un délai impératif de 60 jours après votre début d'activité pour déposer votre demande d'ACRE. Passé ce délai, vous ne pourrez plus bénéficier de l'exonération, sans possibilité de régularisation. Anticipez votre démarche dès votre début d'activité.

Étape 1 : rassembler les documents justificatifs

Selon votre situation, vous devrez fournir l'un des documents suivants :

Critères pour bénéficier de l’ACRE Documents justificatifs à fournir Demandeur d’emploi indemnisé Notification d’ouverture de droits ou dernier titre de paiement Demandeur d’emploi non indemnisé inscrit à France Travail 6 mois au cours des 18 derniers mois Historique de l’inscription à France Travail Bénéficiaire du RSA ou de l’ASS Attestation justifiant de qualité d’allocataire Jeune de 18 à 25 ans révolus Pièce d’identité attestant de la date de naissance Personne de moins de 30 ans non indemnisée ou reconnue handicapée Attestation sur l’honneur de non indemnisation ou justificatif de reconnaissance de personne handicapée (RQTH) Salarié/licencié d’une entreprise en procédure collective qui reprend l’activité Copie du jugement d’ouverture de la procédure ou attestation du liquidateur Personne ayant conclu un Cape Copie du contrat d’appui au projet d’entreprise Personne créant une entreprise en QPV Justification de l’adresse de l’établissement dans le QPV Personne créant une entreprise en ZFRR ou ZFRR+ Justification de l’adresse de l’établissement dans la zone concernée Bénéficiaire de la PreParE Notification de l’ouverture du droit à la prestation

Étape 2 : déposer votre demande auprès de l'Urssaf

Vous pouvez déposer votre demande d'ACRE de 2 façons :

en ligne sur votre espace personnel Urssaf (recommandé) ;

par courrier postal en envoyant le formulaire de demande d'ACRE et vos justificatifs à votre Urssaf.

Formulaire à utiliser :

micro-entrepreneurs : formulaire spécifique disponible sur autoentrepreneur.urssaf.fr ;

autres travailleurs indépendants : formulaire de demande d'ACRE disponible sur urssaf.fr ;

mandataires sociaux : formulaire spécifique mandataires sociaux.

💡 Bon à savoir : si vous êtes dirigeant de société (gérant de SARL, président de SAS, etc.), c'est vous personnellement (en tant que personne physique) qui devez déposer la demande d'ACRE auprès de l'Urssaf, pas la société. Vous devrez fournir un justificatif prouvant que vous exercez le contrôle effectif de la société (extrait Kbis, statuts, etc.).

Étape 3 : attendre la réponse de l'Urssaf

L'Urssaf dispose d'un délai de 30 jours pour instruire votre demande et vous notifier sa décision :

en cas d'accord : vous recevrez une notification d'attribution de l'ACRE et l'exonération s'appliquera automatiquement sur vos cotisations sociales ;

en l'absence de réponse dans les 30 jours : l'ACRE est considérée comme accordée (silence vaut acceptation) ;

en cas de refus : vous recevrez une notification motivée et vous pouvez contester cette décision dans un délai de 2 mois.