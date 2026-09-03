Un plan de financement est bien plus qu’un tableau chiffré : c’est le socle sur lequel repose la réussite de votre projet entrepreneurial. Que vous soyez en phase de création d’entreprise ou de développement, ce document vous guide à travers les besoins financiers et les ressources nécessaires pour sécuriser vos ambitions. Avec PayFit, découvrez comment le structurer et optimiser vos chances de succès.

Qu’est-ce qu’un plan de financement ?

Qu’est-ce qu’un plan de financement ?

La définition du plan de financement

Le plan de financement est un tableau intégré au business plan qui détaille les besoins financiers d'une entreprise lors de sa création ainsi que sur plusieurs exercices et les ressources financières allouées pour y répondre.

Cet outil est indispensable pour construire et sécuriser un projet entrepreneurial. Il se présente sous la forme d’un tableau :

il détaille les besoins financiers nécessaires pour démarrer une activité, tels que l’acquisition de matériel, le développement d’un site web ou encore l’agencement d’un local ;

il répertorie les ressources mobilisables, qu’il s’agisse de fonds personnels, de subventions ou de financements externes comme des prêts bancaires.

Cet équilibre entre besoins et ressources permet de mesurer la viabilité du projet et d’identifier, si nécessaire, les solutions à envisager pour combler d’éventuels écarts.

Plus qu’un simple document de départ, le plan de financement est un outil de gestion permettant d’anticiper les futurs besoins financiers et de réduire la dépendance aux emprunts imprévus.

En bref, le plan de financement d’entreprise joue un double rôle : structurer la stratégie de financement tout en offrant une vision proactive pour assurer la stabilité financière de l’entreprise à long terme.

Un modèle de plan de financement

Voici des exemples de plan de financement pour estimer les investissements nécessaires et les ressources mobilisables pour un projet.

Le tableau des besoins - plan de financement exemple

Les catégories Le montant Les immobilisations incorporelles Frais liés à la création Licence ou droits d’exploitation Les immobilisations corporelles Équipements professionnels Aménagements et travaux Trésorerie de départ Stock de départ Total des besoins

Le tableau des ressources - plan de financement exemple

Les catégories Le montant Apports en capital social des fondateurs (capital social entreprise) Apport personnel Prêt bancaire Prêt d’honneur, prêt à la création d’entreprise, subventions, aide à la création d’entreprise, aides publiques… Total des ressources

Quels sont les types de plan de financement ?

Les plans de financement se décomposent généralement en deux types : le plan de financement initial et le plan de financement prévisionnel.

Le plan de financement initial

Ce document identifie les moyens nécessaires pour mettre en place l’activité. Il dresse un inventaire des besoins initiaux et les ressources mobilisées.

Réalisé avant le début de l’exploitation, ce plan permet de vérifier que les moyens financiers suffisent à couvrir l’ensemble des dépenses initiales et à sécuriser le lancement du projet.

Le plan de financement à moyen terme

Cette projection financière s’étend généralement sur une période de trois ans et vise à anticiper les ressources et les besoins futurs de l’entreprise.

Il prend en compte les investissements supplémentaires, l’évolution des besoins en fonds de roulement et des sources de financement. Ce plan repose sur des prévisions calculées à partir d’hypothèses réalistes, offrant une vision stratégique pour guider les décisions financières à venir.

Ces deux approches permettent à l’entrepreneur de garantir une gestion financière équilibrée, depuis les premiers pas du projet jusqu’à son développement à moyen terme.

Le kit de survie pour lancer votre business Télécharger gratuitement

Pourquoi faire un plan de financement ?

Le plan de financement prévisionnel est un outil clé pour assurer la réussite d’un projet entrepreneurial. Il permet d’obtenir une vision claire des besoins financiers et des ressources nécessaires. Grâce à ce document, il est possible de :

identifier le montant à investir ;

déterminer le besoin de financement externe ;

cibler les partenaires financiers potentiels et évaluer les fonds qu’ils peuvent mobiliser.

Par ailleurs, c’est un levier de communication essentiel. Lors de démarches pour obtenir des financements, ce document démontre la solidité du projet, renforçant la crédibilité de l’entrepreneur.

Voici les principales étapes à suivre pour faire un plan de financement :

Estimer les coûts de création de l’entreprise : identifiez les dépenses initiales, y compris les frais juridiques (immatriculation, rédaction des statuts), les investissements matériels (locaux, équipements) et immatériels (brevets, licences), ainsi que les coûts liés au lancement (marketing, recrutement) ; Évaluer les dépenses opérationnelles : analysez les charges récurrentes, telles que les salaires, les loyers, les charges sociales, les coûts de production et les frais administratifs ; Calculer le besoin en fonds de roulement (BFR) : il correspond à la trésorerie nécessaire pour couvrir le décalage entre les encaissements et les décaissements. Il se calcule en additionnant les créances clients et les stocks, puis en soustrayant les dettes fournisseurs ; Recenser les apports des associés : identifiez les contributions des associés, qu'elles soient en numéraire, en nature ou en industrie, afin de renforcer les fonds propres de l'entreprise ; Considérer les financements externes : explorez les sources de financement externes, telles que les prêts bancaires, les subventions publiques ou le financement participatif, pour compléter les ressources internes.

En suivant ces étapes, vous établirez un plan de financement équilibré, garantissant une gestion financière saine et soutenant le développement de votre entreprise. Si vous avez besoin d'aide pour structurer ce document, les Chambres de Commerce et d'Industrie mettent à disposition des conseillers spécialisés et des outils pratiques pour vous guider. Comment la CCI accompagne-t-elle la création d'entreprise ?

Pour en savoir plus : retrouvez l'ensemble des frais à prévoir lors de la création d'une entreprise, consultez le coût de création d'une SCI et le coût de création d'une EURL.

L’analyse d’un plan de financement est nécessaire pour évaluer la viabilité d’un projet entrepreneurial. Trois scénarios sont envisageables :

un équilibre excédentaire : lorsque les ressources dépassent les besoins, l’entreprise bénéficie d’une plus grande marge de manœuvre. Ce surplus peut servir de filet de sécurité pour faire face à des aléas ;

un équilibre juste si les ressources couvrent strictement les besoins identifiés. Bien que le projet puisse démarrer, l’absence de réserve financière expose l’entreprise à des risques en cas d’imprévus ou de variations dans le cycle d’exploitation. Cette situation nécessite une gestion d'entreprise rigoureuse ;

un déséquilibre financier : si les besoins dépassent les ressources, cela révèle une insuffisance financière qui peut compromettre la réalisation du projet. Ce constat impose de réajuster le business plan, réduire les dépenses ou rechercher des financements complémentaires. Sans correction, ce déséquilibre risque de fragiliser le projet dès son lancement.

Une analyse approfondie du plan de financement permet de détecter ces failles et d’orienter les décisions. Elle contribue à sécuriser le projet en assurant un équilibre financier durable.

Quelles sont les astuces pour faire un plan de financement ?

Tout d'abord, vous devez utiliser des outils adaptés aux besoins de votre entreprise, tels que des tableurs ou des logiciels spécialisés. Vous pouvez également vous aider d’un exemple de plan de financement disponible en ligne.

Il est recommandé de faire vérifier vos calculs par un expert-comptable ou un conseiller financier pour assurer leur exactitude. Si vous êtes en reconversion après un licenciement économique, le dispositif CSP peut vous accompagner dans cette démarche. Quelles sont les règles en matière de CSP et création d'entreprise ?

Enfin, assurez-vous que votre plan de financement est cohérent avec les autres documents prévisionnels de votre entreprise, garantissant ainsi une stratégie financière harmonieuse.

En complément, il est recommandé de réviser régulièrement votre plan financier, en le comparant aux résultats réels. Cela vous permettra d'ajuster vos prévisions et de maintenir le cap vers vos objectifs financiers.

Comment réussir une levée de fonds pour startup ? Comprendre le processus de levée de fonds est essentiel pour convaincre les investisseurs et obtenir des financements. La capacité d'autofinancement joue un rôle clé dans cette réussite.

Pour optimiser vos chances de faire une levée de fonds , consultez nos 4 conseils pour une levée de fonds réussie !